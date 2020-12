Prostatitis – Stress oder Bakterien als Auslöser?

Oft beginnt es ähnlich wie eine Blasenentzündung: Die Betroffenen spüren einen permanenten oder zumindest sehr häufigen Harndrang. Auf dem WC kommt jedoch nur wenig Urin in einem oft dünnen Strahl, das Wasserlassen ist schmerzhaft und kann brennen. Bei Männern kann das auf eine Prostatitis hinweisen. Doch wird die jetzt von Bakterien oder eher durch Stress verursacht? Wer dann mehr zur bakteriellen Prostatitis recherchiert, findet schnell ein eindeutiges Unterscheidungsmerkmal.

Werden die Prostataprobleme durch Bakterien hervorgerufen, leiden die Patienten häufig unter teils hohem Fieber und Schüttelfrost. Diese fehlen bei Prostataproblemen, die durch Stress entstehen. Entsprechend passt der behandelnde Arzt die Therapie dann an.

Prostatitis durch Stress – die Symptome

Die Deadline rückt näher und das Projekt ist hintendran … Corona und die damit verbundene, ewige Unsicherheit, wie es wirtschaftlich und vielleicht auch privat weitergeht … Und schon melden sich Prostataprobleme durch den Stress und durch psychischen Druck.

Das sensible Organ reagiert darauf mit Harndrang, Brennen beim Wasserlassen und anderen Symptomen, die auch an eine Blasenentzündung denken lassen. Schmerzen können sich allerdings ebenso abseits des – dann recht häufigen – Gangs zur Toilette manifestieren. So kann der Schmerz in die Genitalien oder gar in den gesamten Lendenbereich ausstrahlen. Das treibt die Betroffenen meist recht schnell zum Urologen, der zuerst infektiöse (also eine Prostatitis durch Bakterien) und organische Ursachen für die Beschwerden mit verschiedenen Untersuchungen ausschließt.

Ob eine Prostatitis durch Stress verursacht wird, lässt sich dann besonders durch die Anamnese gut erkennen. Patienten, die von viel Druck, psychischer Anspannung und Ängsten im Alltag berichten, sind typische Kandidaten für stressinduzierte Beschwerden.

Prostataprobleme durch Stress – oft ein Teufelskreis

Prostatitis kann nicht nur durch Stress entstehen. Aber wenn die Beschwerden sich oft über längere Zeiträume ziehen, können sie auch selbst zum Stressor werden. Durch den permanenten, unangenehmen Harndrang schränken die Betroffenen ihren Alltag ein. Wohin sie gehen und wie lange sie sich an einem Ort aufhalten, wird meist von einer einzigen Frage bestimmt: Gibt es hier eine Toilette in der Nähe? Schon der Fakt, ständig darüber nachzudenken, verursacht dann Stress.

Auch die Schmerzen werden zur Belastung. Zum einen begleiten sie die Patienten durch deren Alltag und ziehen immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich. Zum anderen machen vor allem Schmerzen im Genitalbereich das Liebesleben zum Problem. Daraus folgen nicht selten Spannungen in der Partnerschaft, die eine Prostatitis durch Stress weiter befeuern können.

Schlussendlich drängt sich im Zeitverlauf noch ein anderer Gedanke in den Vordergrund: Geht das je wieder weg? Die Sorge, dass die Erkrankung nun ein unangenehmer, aber dauerhafter Lebensbegleiter ist, ist dann sowohl ihre Folge als auch eine (weitere) Ursache. Wer ständig darüber nachdenkt, intensiviert die bestehenden Prostataprobleme durch psychischen Stress. Eine Abwärtsspirale beginnt.

Sind Prostataprobleme durch Stress heilbar?

Wird die Prostatitis durch Stress verursacht, spricht der Mediziner von einer sogenannten chronischen abakteriellen Prostataentzündung. Sie ist die Folge vermehrt bei Stress ausgeschütteter Hormone, die Entzündungen im Körper begünstigen. Gleichzeitig können durch psychische Belastung auch muskuläre Verspannungen auftreten, die unter anderem den Beckenbereich einschließen können. Diese führen dann zur Reizung sensibler Nerven und damit zu den unangenehmen Schmerzen.

Wird eine Prostatitis also nicht durch Bakterien verursacht, sondern durch die Psyche, sind Entspannung und Stressreduktion neben Medikamenten wichtige Komponenten in der Behandlung. Mitunter überweist der behandelnde Arzt seinen Patienten dann zum Psychologen – besonders, wenn dieser im privaten oder beruflichen Umfeld stark unter Druck steht.

Neben psychologischer Beratung können Betroffene Entspannungstechniken erlernen. Für welche sie sich entscheiden, ist individuell verschieden. Hier zählt das Ergebnis, nicht der Weg dahin. Für den Einen funktioniert autogenes Training, für den Anderen vielleicht der ritualisierte Spaziergang. Auch Bewegungstherapie, Akupunktur, Akupressur oder Biofeedback helfen so manchem Mann, der Prostataprobleme durch Stress entwickelt hat.

Zudem sollten Betroffene ihren Alltag entzerren und unter Umständen ganz neu ordnen. Ausreichend schlafen, gezielt entspannende Momente wie ein Bad einplanen und eine wirklich schaffbare, nicht überladene Agenda im Alltag tragen viel zur Linderung der Symptome bei.