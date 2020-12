Die zahlreichen Vorteile vom Laufsport

Die wesentlichen Vorteile des Laufsports

Grundsätzlich steigert Joggen die sportliche Leistungsfähigkeit. Der gesamte Körper wird mit Sauerstoff durchflutet und jede Muskelfaser wird mit mehr Energie versorgt. Dabei wird aber keine psychologische Spannung aufgebaut, die mit einer Stresssituation gleichgesetzt werden könnte. Vielmehr werden Stresshormone, wie etwa Cortisol, wieder in Balance gebracht und sogar Glückshormone wie Endorphin verstärkt ausgeschüttet. Das gesamte Wohlbefinden kann durch den Laufsport gesteigert werden. Mitunter das Mindful Running hilft beim Entspannen und verbessert die Körperwahrnehmung. Laufen vermindert das Risiko von Arthrose sowie Osteoporose und erhöht die Knochendichte. Studien haben ergeben, dass bereits zwei 15-minütige Laufsessions pro Woche ausreichen, um das Risiko von Osteoporose um 40 % zu reduzieren. Ein übermäßiger Verschleiß der Gelenke ist denkbar, wenn die wöchentliche Laufstrecke weit über 100 km liegt.

Stärkung des Herz-Kreislaufsystems und des Immunsystems

Gemäß Forschungen verringert regelmäßiges Lauftraining das Herzerkrankungsrisiko um fast die Hälfte. Es findet regelrecht eine Ökonomisierung der Herzarbeit statt, die zu einer geringeren Herzbelastung in Ruhe- und Belastungsphasen führt. Der Blutfettspiegel nimmt ab, das Risiko einer Arterienverkalkung wird minimiert, die Thromboseneigung wird geringer und die Blutmenge im Körper wird vergrößert. Durch das Lauftraining kann das Immunsystem gestärkt werden. Allerdings deuten Studien darauf hin, dass eine wöchentliche Laufleistung von rund 30 km zwar einen positiven Effekt auf die Abwehrkräfte hat, demgegenüber aber mehr als 90 km in der Woche zu einer zeitweiligen reduzierten Immunabwehr führen. Durch die richtige Ernährung und ausreichende Schlaf- sowie Regenerationszeiten können solche Auswirkungen allerdings abgefangen werden. Ein regelmäßiges Lauftraining kann den Schlaf verbessern, da die Übergänge von einer Schlafphase in die nächste weicher werden und damit der Erholungseffekt ausgebaut wird. Zwischen Training und Schlafengehen sollten im Idealfall mindestens vier Stunden liegen.

Joggen: Die richtige Kleidung für den Laufsport

Die Lauferfahrung kann mit der richtigen Sportbekleidung erheblich verbessert werden. Dabei kommt es bei dem Kauf einer Jogginghose und der passenden Oberbekleidung auf die Wahl des passenden Materials an. Da der Sport vorwiegend an der frischen Luft ausgeübt wird, sollte in der kälteren Jahreszeit auf eine gute Wärmeisolation geachtet werden. Es ist wichtig, dass zwischen Textil sowie Haut kleine Luftpolster entstehen können, die die Körperwärme erhalten und diese nicht verpuffen lassen. Die Sportbekleidung sollte zudem den Schweiß gut abtransportieren können, wasser- sowie winddicht sein und über ein geringes Gewicht verfügen. Jogginghosen haben oftmals einen hohen Baumwollanteil, der für einen besonderen Tragekomfort sorgt und Schweiß optimal aufnehmen kann. Baumwolle ist temperaturregulierend, widerstandsfähig, atmungsaktiv und hautfreundlich. Sämtliche Materialeigenschaften sind beim Laufsport äußerst willkommen und hilfreich. Jogginghosen enthalten meistens noch einen Polyester-Anteil , der die Sportkleidung mit weiteren positiven Eigenschaften versieht. Die Kunstfaser ist leicht, schnell trocknend, knitterfrei, strapazierfähig, pflegeleicht und formbeständig. Sofern allerdings eine Tendenz zu Kontaktallergien besteht, sollte eine Sportbekleidung mit höherem Baumwollanteil gewählt werden. Jogginghosen, die zu 100 % aus Polyester bestehen, sollten in Erwägung gezogen werden, wenn das Hauptaugenmerk auf einem leichten Gewicht und einer besonderen Reißfestigkeit liegt.