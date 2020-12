Herausforderung Stadtplanung - Welchen Stellenwert bekommt die Natur?

Warum spielt die Natur in Städten eine Rolle?

Es gibt vielseitige Gründe, warum Natur und entsprechende Bepflanzung in Städten eine Rolle spielen. Dazu gehören sowohl praktische als auch emotionale Faktoren. Zu den wichtigsten zählen unter anderem:

Natur fördert die Lebensqualität. Viele Menschen legen wert darauf, zumindest die Möglichkeit zu haben, sich in der Natur aufzuhalten. Gerade in Großstädten, die sonst eher aus einer tristen Betonatmosphäre bestehen, ist dieser Umstand besonders relevant.

Dies ist nicht nur emotional gegeben, sondern auch wissenschaftlich auf den verschiedensten Ebenen belegt. So hat eine Studie beispielsweise ergeben, dass Grünflächen in Städten den Bewohnern beim Umgang mit negativen Emotionen helfen können . Auch ganz allgemein hat die Natur eine positive Wirkung auf die Psyche.

Aus diesen Gründen ist ausreichende Natur in der Stadt wichtig. Dies gilt vor allem deshalb, weil mit Stand 2018 77 Prozent der Menschen in Deutschland in Städten oder Ballungsgebieten leben. Ein großer Anteil also, dessen seelische Gesundheit ernstgenommen werden sollte.

Klima und Luftqualität

Des Weiteren hat das Grün in den Städten Auswirkung auf die Luftqualität. Dies liegt vor allem daran, dass die Pflanzen dafür sorgen, dass die Luft weniger Schadstoffe enthält. Dies ist gerade in urbanen Räumen, die unter anderem aufgrund des dichten Verkehrs von einer extrem hohen Schadstoffbelastung betroffen sind, relevant.

Durch die Sauerstoffproduktion der Pflanzen steigt der Anteil dieses Stoffes in der Luft. Sie wird sauberer und gesünder. Dies zeigt sich schon auf niedrigeren Ebenen, beispielsweise anhand der Auswirkung von Zimmerpflanzen.

Nicht umsonst werden Naturgebiete, also sowohl Wälder als auch Bepflanzungen in urbanen Räumen, als „Grüne Lunge“ bezeichnet. Auch auf das Klima hat die Bepflanzung einen Einfluss, dieser liegt vor allem in der Temperaturregulierung.

Aufgrund der zunehmenden Urbanisierung spielen diese Aspekte eine besonders große Rolle für die Gesamtheit der Natur. Durch Bepflanzung in den Städten werden diese Faktoren nicht nur dort verbessert, sondern mindern auch den negativen Einfluss, den urbane Räume bis zu einem gewissen Grad auf das Klima haben, ab.

Einfluss auf den Wasserkreislauf

Naturräume in Städten tragen dazu bei, dass der Anteil des durch Beton und Asphalt versiegelten Bodens sinkt. Dadurch kann das Regenwasser abfließen, der natürliche Wasserkreislauf bleibt in einem höheren Maße bestehen.

Dies ist sowohl positiv für die Natur selbst als auch für die Menschen. Der Grund: Auf diese Weise kann das Risiko von Hochwasserkatastrophen verringert werden.

Umsetzung von Natur in Städten

Die Umsetzung von Natur in Städten ist auf verschiedenen Wegen möglich. Zum einen besteht die Option, beim Bau oder Ausbau einer Stadt gewisse Bereiche als Natur zu belassen.

Des Weiteren gibt es die Möglichkeit der Bepflanzung. Hierfür werden Gebiete einer Stadt als Park oder Grünfläche angelegt. Dies wird heutzutage auf einer hochprofessionellen Ebene umgesetzt und muss den modernsten Ansprüchen genügen.

Hierbei spielen sowohl die Pflanzungen selbst als auch der Baumschutz eine wichtige Rolle. Zudem sind optische Aspekte und das Design, aber auch die Kombination von Natur und moderner Technologie relevant.

Einige Städte nehmen das Thema der Natur im urbanen Raum bereits besonders ernst. Sie deklarieren verschiedene Bereiche als Naturschutzgebiete und geben ihnen somit sowohl faktisch als auch juristisch einen besonderen Wert und Status. Wie wichtig das Thema Schutz der Natur in Städten ist, zeigt sich auch in der Region, allerdings in diesem Beispiel nicht für den gesamten Naturschutz, sondern anhand von Bäumen. In Greven finden Diskussionen über den Baumschutz statt. Dieser soll in Zukunft wieder mehr gegeben sein. Vor allem den alten Eichen in der Stadt wäre hiermit geholfen. Dafür soll die Baumschutzsatzung, die im Jahr 2006 abgeschafft wurde, wieder in Kraft treten.

Auch in ganz Nordrhein-Westfalen spielt das Thema eine Rolle. Bereits im Jahr 2010 veröffentlichte das Umweltministerium ein Papier , dass sich für den Naturschutz in Städten und Dörfern ausspricht. Hier geht es unter anderem um die Artenvielfalt der dort lebenden Tiere.

Konfliktpotenziale um das Thema Natur in Städten

Allerdings gibt es trotz der Wichtigkeit von Natur in urbanen Räumen auch einige Gegenargumente, die immer wieder angeführt werden. Diese liegen vor allem in den unterschiedlichen Interessen an der Nutzung des Stadtbereiches durch verschiedene Gruppen begründet. Denn: Urbane Gebiete, die für die Natur genutzt werden, sind für eine andersartige Verwendung nicht mehr zugänglich.

Zum einen spielen wirtschaftliche Interessen eine Rolle. Firmen, die sich in großen Städten ansiedeln möchten, um am sprichwörtlichen Zahn der Zeit zu sein, benötigen hierfür Raum. Daher versuchen einige Unternehmen, diese Interessen durchzusetzen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Wohnraum. Dieser ist in Großstädten ohnehin knapp, was zur Folge hat, dass die Mietpreise in den letzten Jahren massiv gestiegen sind. Das Thema des Wohnraummangels wird seit einiger Zeit häufig diskutiert, es gibt bereits Studien zu dieser Problematik.

Auch in der Region ist dies relevant. So sind die Mieten für eine Wohnung von 30 Quadratmetern zwischen 2011 und 2019 um ungefähr drei Euro pro Quadratmeter gestiegen . Für einen Zeitraum weniger als einem Jahrzehnt ein durchaus rapider Zuwachs.

Hinzu kommt die Problematik des Verkehrs. Dieser ist in Großstädten häufig sehr dicht, auch hier wird an vielen Stellen nach Entlastung gefragt. Dafür benötigt es jedoch neben weiteren Faktoren Platz für mehr Straßen. Dadurch kann es in einigen Fällen zu einem Spannungsfeld zwischen dieser Problematik und des Interesses einer umfangreicheren Natur kommen.

Fazit und Ausblick

Die wachsende Urbanisierung in Kombination mit einem zunehmenden Bewusstsein für Fragen der Nachhaltigkeit lässt vermuten, dass das Thema Natur in Städten in Zukunft eine immer größere Rolle spielen wird. Dennoch ist davon auszugehen, dass sich die Interessenkonflikte auf absehbare Zeit zunächst fortsetzen werden.