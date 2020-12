Nagelpilz richtig behandeln: Hausmittel oder Medikamente aus der Apotheke?

Auslöser sind meist Fadenpilze

Ausgelöst wird die Infektion in den überwiegenden Fällen durch sogenannte Fadenpilze. Diese Art Pilze dringen in die Hornschichten der Haut und Nägel ein und ernähren sich dort vom Keratin. Nachdem die Nägel aus Keratin bestehen, führt dies unweigerlich zu einer Veränderung des Zustandes. Nagelpilz kann nicht alleine heilen und führt ohne Behandlung zur Zerstörung des Nagelgewebes . Unbehandelt kann sich der Pilz außerdem auf die Haut ausbreiten und zu Fuß- oder Hautpilz führen.

Nagelpilz ist ansteckend

Der Pilz kann direkt von einem Menschen zu einem anderen übertragen werden. Das erfolgt entweder über direkten Kontakt oder über einen infizierten Gegenstand. Typisch ist eine Nagelpilzinfektion durch das Barfußlaufen im öffentlichen Hallen- oder Freibad. Nachdem der Pilz auf kleinen Hautschuppen auch ohne seinen Wirt überleben kann, besteht an solchen Örtlichkeiten eine hohe Ansteckungsgefahr. Jeder Mensch verliert fortlaufend unzählige Hautschuppen und somit wird die Krankheit schnell übertragen.

Was hilft gegen die Erkrankung?

Das Entscheidende ist, dass die Infektion behandelt wird. Viele Betroffene sind auf der Suche nach einem Geheimtipp gegen Nagelpilz . Dabei wird häufig zu Hausmitteln gegriffen. Es gibt diverse natürliche Mittel, die desinfizieren wirken. Sucht man online nach den wirksamsten, stößt man zum Beispiel auf Essig, Backpulver oder Teebaumöl.

Das Problem mit Nagelpilz ist, dass es sich um eine Pilzinfektion handelt, die der Körper alleine nicht abwehren kann. Die üblichen Hausmittel sind zu schwach, um den Körper ausreichend bei der Bekämpfung der Pilze zu unterstützen.

Es gibt diverse Möglichkeiten, die den Nagelpilz effektiv bekämpfen . Zum einen stehen Cremes und Nagellacke zur äußerlichen Anwendung zur Verfügung. Diese sind meist für leichtere Ausprägungen der Pilzinfektion geeignet. Der Vorteil dieser Behandlung ist, dass der Nagelpilz lokal bekämpft werden kann. Die enthaltenen Wirkstoffe führen zu einem Abtöten der Pilze. Das Auftragen von wirkstoffhaltigen Lacken muss je nach Produkt entweder einmal pro Tag oder einmal pro Woche erfolgen. Die Nagelpilztherapie ist sehr mühsam, da die Nägel langsam wachsen. Der infizierte Teil des Nagels muss komplett herausgewachsen sein, erst dann darf die Behandlung beendet werden.

Falls die Nagelmykose schon weiter fortgeschritten ist, werden vom Arzt häufig zusätzlich zu den äußerlich anzuwendenden Cremes oder Lacken auch noch Tabletten zum Einnehmen verordnet. Die Wirkung dieser Medikamente ist deutlich stärker, jedoch wird der gesamte Organismus damit belastet.

Viel seltener wird der Pilz mit einer Lasertherapie behandelt. Dabei wird der Nagelpilz gezielt entfernt und der gesunde Teil des Nagels bleibt verschont. Die Kosten dieser Therapieform werden jedoch in der Regel nicht von der Krankenkasse übernommen. Weitere Behandlungsmöglichkeiten sind dort zu finden.

Vor einer Infektion geschützt sein!

Im Alltag können gewisse Vorsichtsmaßnahmen das Risiko einer Ansteckung deutlich reduzieren. An Orten, an denen viele Leute barfuß laufen, sollten immer Schlappen getragen werden. Dadurch kommt man mit dem Krankheitserreger gar nicht erst in Kontakt. Am besten sollten sowohl im Alltag als auch beim Sport atmungsaktive Schuhe getragen werden. Wenn sich in einem Schuh Feuchtigkeit bildet, können sich Pilzsporen dort besonders gut festsetzen. Ein regelmäßiges Desinfizieren des Schuhwerks hilft ebenso. Im eigenen Haushalt müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen gelten, wenn ein Familienmitglied unter Nagelpilz leidet. Nagelschere, Feile oder auch Handtücher sollten dann unter keinen Umständen geteilt werden!

Vorbeugung ist die beste Medizin! Wird auf diese Punkte geachtet, senkt man das Risiko einer Nagelpilzinfektion. Wenn es trotzdem zu einer Ansteckung kommen sollte, ist ein Besuch beim Arzt der erste Schritt. Der Mediziner wird eine angemessene Behandlung verschreiben.