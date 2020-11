Die Fußgesundheit stärken

Symptome und Ursachen

Hallux valgus ist ein medizinisches Phänomen, das häufig mit dem natürlichen Alterungsprozess einhergeht. Tatsächlich geht man davon aus, dass jeder dritte Mensch über 65 von einem mehr oder weniger stark ausgeprägten Ballenfehlstand betroffen ist. Von dieser Fußfehlstellung sind vor allem Frauen betroffen. Dabei verschiebt sich der erste Mittelfußknochen allmählich nach außen. Der Vorfuß wird breiter, der Großzehballen steht weit hervor. Der große Zeh biegt sich dadurch zu den anderen vier Zehen hin, die sich dadurch mit der Zeit ebenfalls verschieben können. Bei einigen Menschen führt diese Verformung zu nur geringen Symptomen, andere leiden unter Schmerzen und Druckstellen an den Füßen. Schmerzen treten vor allem dann auf, wenn die Schuhe vorne zu schmal sind und am vorstehenden Ballen Druckstellen entstehen. Außerdem kann es passieren, dass die Nerven des großen Zehs geschädigt werden. Er ist bei den Betroffenen oft weniger beweglich, was sich unbehandelt auch negativ auf die Körperhaltung auswirken kann. Hängende Schultern, Rückenprobleme und Gelenkschmerzen können die Folgen sein.

Wie kommt es zu diesem lästigen und dennoch so weit verbreiteten Problem? Wie bei vielen gesundheitlichen Beschwerden sind die Ursachen multifaktoriell. Erbliche Vorbelastungen spielen eine Rolle, ebenso ein schwaches Bindegewebe und falsches Schuhwerk. Schuhe, die vorne zu eng geschnitten sind oder hohe Absätze haben, bewirken, dass viel Druck auf dem Vorfuß lastet, was Verformungen begünstigt. Auch Gelenkerkrankungen wie Rheuma kommen als Ursache infrage.

Behandlungsmöglichkeiten und Therapie

Bei Verdacht auf Hallux valgus ist es wichtig, das Problem nicht zu ignorieren – auch dann nicht, wenn bisher keine Schmerzen aufgetreten sind. Die Fehlstellung ist selbst verstärkend, sodass die Probleme mit der Zeit nur schlimmer werden. Daher ist es ratsam, bereits im Anfangsstadium einzugreifen, um den Verlauf zu verlangsamen oder im besten Fall zu stoppen. Konservative Therapien setzen diesbezüglich auf Schienen und spezielle Fußübungen, die die Beweglichkeit des großen Zehs verbessern sollen. Bei jungen Patienten kann die Fehlstellung damit oft korrigiert werden. Sind die Patienten bereits älter, ist dies meist nicht mehr möglich. In diesem Fall hilft nur eine korrigierende Operation, die in der Regel zu sehr guten Resultaten führt. Dennoch sollte man sich bewusst machen, dass ein chirurgischer Eingriff immer auch Nebenwirkungen haben kann und Beschwerdefreiheit danach keinesfalls garantiert ist.

Nicht zuletzt spielt auch die Wahl des Schuhwerks eine Rolle. Wichtig ist, dass die Schuhe genügend Platz bieten, damit es nicht zu Druckstellen kommt. Schuhe mit Wechselfußbett besitzen eine herausnehmbare Innensohle für zusätzliche Polsterung . Einlegesohlen beugen Überlastungserscheinungen vor und können auch bei anderen Fußfehlstellungen eine Hilfe sein. Im Wechselfußbett können die Einlagen je nach Bedarf ausgetauscht werden.

Vorbeugen ist besser als heilen

Ein Hallux valgus entsteht nicht von heute auf morgen. Wer sich gut um seine Fußgesundheit kümmert, hat selbst bei erblicher Vorbelastung gute Chancen, dass die Ballenfehlstellung gar nicht erst auftritt. Wichtig ist es, die Fußmuskulatur stark und die Sehnen und Bänder flexibel zu halten. Barfußlaufen sorgt für einen ergonomischen Gang und ein kräftiges Fußgewölbe. Mit gezielten Übungen, beispielsweise Abrollen auf einem Massageball oder Greifen von Gegenständen, lassen sich die Füße kräftigen. Ein Trend zur Stärkung der Fußmuskulatur ist Toega – Yoga für die Zehen. Es handelt sich dabei um achtsam ausgeführte Übungen, die das Körpergefühl verbessern und die Mobilität der Füße wiederherstellen. Wer generell zu Schmerzen in den Füßen neigt, sollte außerdem so oft wie möglich flache, bequeme Schuhe tragen. High Heels sehen zwar schön aus, sie sind jedoch Gift für den Fuß.