Habe ich Harnsteine? – So lassen sie sich erkennen

Was sind Harnsteine überhaupt?

Harnsteine sind feste Ablagerungen im Harntrakt. Ihre Zusammensetzung kann recht unterschiedlich sein. Bei der Diagnose lässt sich feststellen: Rund 70 Prozent aller Harnsteine sind sogenannte Calciumoxalatsteine. Neben diesem Stoff enthalten die Steine oft verschiedene Phosphatverbindungen, Harnsäure oder Cystin, eine Ableitung der Aminosäure Cystein.

In der Regel entstehen die Harnsteine in der Niere oder Blase. Sie können aber prinzipiell im gesamten Harntrakt vorkommen. Je nach Lokalisierung der Harnsteine im Rahmen der Diagnose werden sie entsprechend bezeichnet. So sprechen Medizinier von Nierensteinen, Harnleitersteinen und Blasensteinen.

Darüber hinaus bestimmt die Lage der Harnsteine auch die Maßnahmen zur Therapie. Alles zur Behandlung von Harnsteinen erläutert der behandelnde Arzt im Gespräch ausführlich.

Harnsteine: Symptome bei Nieren- und Harnleitersteinen

An dieser Form der Harnsteine erkennen Sie oft Ernährungsfehler. Wer sich ungesund ernährt, viel Fastfood zu sich nimmt und an Übergewicht leidet, hat ein höheres Risiko, an derartigen Steinen zu leiden. Auch zu geringe Trinkmengen tragen zur Entstehung bei. Ebenso können Störungen des Stoffwechsels oder eine genetische Veranlagung dahinterstecken.

In der Regel machen diese Harnsteine keine Symptome oder sorgen nur für ein leichtes Ziehen in der betroffenen Seite. Mitunter werden sie sogar recht groß und bleiben trotzdem unbemerkt, solange sie sich nicht bewegen oder Teile davon abbrechen und weitergespült werden.

Bewegen sich die Steine oder Teile davon jedoch in den Harnleiter, haben sie plötzlich viel weniger Platz und können zudem den Abfluss von Urin stören. Staut dieser sich in der Niere, tritt schnell ein deutliches Symptombild zutage.

Dann spüren Patienten recht plötzlich extrem starke, oft intervallartige Schmerzen. Die intensiver werdenden und wieder abflauenden Schmerzen sind typisch für Nierenkoliken. Die Stellen, an welcher der Patient sie genau spürt, hängt von der Lokalisation des Steins ab. Sie sind dann einseitig und können an der Flanke des betroffenen Harnleiters auftreten, in der Leiste, im Unterbauch oder im Genitalbereich.

Gleichzeitig haben die Betroffenen oft einen spürbaren Harndrang. Beim Gang zur Toilette ist dann mitunter neben Urin auch Blut sichtbar.

Entzünden sich die Harnwerge parallel zum Stein, dann tritt das bekannte Brennen beim Wasserlassen hinzu. Gelegentlich kommt es auch zu Fieber. Durch das Zusammenspiel dieser Symptome steht für den Arzt die Diagnose „Harnsteine“ meist schnell fest.

Harnsteine: Blasensteine erkennen

Blasensteine entstehen oftmals als Folge einer Blasenentleerungsstörung. Somit haben unter anderem Männer mit einer solchen Störung durch Prostataprobleme ein erhöhtes Risiko, Harnsteine zu entwickeln. Erkennen lassen sie sich aber wie auch die Nierensteine eher selten. Sie verursachen oft gar keine Symptome. Das ist vor allem bei Steinen der Fall, die frei in der Harnblase liegen.

Machen sie sich doch bemerkbar, hängt das Symptombild sowohl von der Größe als auch von der Lage des Steins ab. Problematisch sind vor allem Steine, die mit der unteren Blasenwand verbunden sind. Irgendwann behindern sie durch ihre Lage und zunehmende Größe den Abfluss des Urins.

Durch Harnstau und Reizungen der Blasenwand treten dann auch bei diesen Harnsteinen krampfartige Schmerzen als typische Symptome auf. Diese sind im Unterbauch lokalisiert und können beidseitig in die Flanken ausstrahlen. Außerdem leiden Patienten unter permanentem Harndrang, haben beim Wasserlassen Schmerzen und scheiden trotzdem oft nur geringe Urinmengen aus. Mitunter bricht der Urinstrahl auch plötzlich ab oder dem Urin ist Blut beigemengt.

Die Stärke der Symptome hängt wesentlich von der Größe des Harnsteins ab. Erkennen lässt sich schon bei kleineren Steinen die verringerte Urinmenge und die Probleme beim Wasserlassen. Diese Menge reduziert sich mit zunehmender Größe des Steins immer weiter. Daher lässt schon dieser Verlauf Blasensteine vermuten.

Blockiert der Stein die Harnröhre ganz, können die Patienten gar keinen Urin mehr lassen und spüren recht schnell die typischen Schmerzen und den Druck des Harnstaus, der dann bis in die Nieren hinaufreichen kann.

Können Patienten fast oder gar keinen Urin mehr absetzen, muss der Arzt die Harnsteine schnell erkennen. Dann ist Eile geboten, um das Harnleitersystem vor ernsthaften Schäden zu bewahren.