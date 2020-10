Kinder mit Neurodermitis: Kleidungsstücke spielen eine entscheidende Rolle

In der Bundesrepublik leidet mehr als jedes sechste Kind an allergischen Erkrankungen. Darunter auch Neurodermitis, die über zehn Prozent aller Heranwachsenden betrifft. Um den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen, müssen Eltern auf zahlreiche Faktoren Rücksicht nehmen. Neben angemessener Ernährung kann die richtige Kleidung für Kinder mit Neurodermitis eine entscheidende Rolle spielen.

Welche Textilien können Schübe auslösen oder verschlimmern?

Die schubweise auftretenden Ekzeme einer Neurodermitis verschlimmern sich, wenn die sensible Kinderhaut durch äußere Reize wie raue und harte Kleidungsstücke irritiert wird. Sind Materialien nicht weich genug, sind sie auch nach Pflegebehandlungen nicht empfehlenswert. Sämtliche Wasch- und Pflegemittel können bei Neurodermitis nämlich ebenso irritierend wirken wie Kleidungsstücke selbst. Davon abgesehen sind einige Materialien per se für die Hautoberfläche von Neurodermitikern unverträglich. Sogar Natürlichkeit ist kein Verträglichkeitsgarant. Wolle fördert bei bestimmter Verarbeitungsweise beispielsweise den Juckreiz. Ähnlich verhält es sich mit Kunstfasern, die die Schweißproduktion anregen und bei einigen Kindern mit Neurodermitis zu einem Trigger-Faktor für Schübe werden. Dies ist vor allem bei Sportbekleidung der Fall, kann im Sommer aber auch unabhängig von körperlicher Betätigung wichtig werden.

Passende Verarbeitung nicht vergessen!

Grundsätzlich ist die Verarbeitungsweise bei Kinderkleidungsstücken für Neurodermitis-Patienten noch wichtiger als die Materialentscheidung. Grob verarbeitete Textilien sind für betroffene Kinder weniger geeignet, als fein gewebte mit glatter Oberfläche . Insbesondere feine Seide und Baumwolle irritieren neurodermitische Kinderhaut selten. In den Textilien sollten zudem möglichst wenig Zusatzstoffe enthalten sein. Abgesehen davon meidet man wegen der verwendeten Farbstoffe am besten dunkle Farben.

Kinderkleidung für Spezialfälle: Sport, Winter und Nacht

In der winterlichen Heizperiode ist die Luftfeuchtigkeit im Innenraum deutlich geringer, als im Sommer. Während in den Sommermonaten über 50 Prozent herrschen, misst man im Winter nicht einmal 40. In Einzelfällen können diese äußeren Bedingungen neurodermitische Schübe fördern. Wenn die Kinderhaut mit der veränderten Luftfeuchtigkeit überfordert ist, wird die richtige Kleidung umso wichtiger. Am besten sollten Eltern aus dem riesigen Sortiment angebotener Textilien Kinderkleidungsstücke aus atmungsaktiven und feuchtigkeitsregulierenden Materialien aussuchen. Auch hier gilt: Je weniger Farb- und Zusatzstoffe, desto besser.

Für die Sportbekleidung ähnliches beachten!

Kleidungsstücke für kleine Sportler gibt es mittlerweile in Funktionsmaterialien, die dank ihrer Spezialwebtechnik Feuchtigkeit abtransportieren, bevor sie die neurodermitische Haut irritiert.

Auch außerhalb sportlicher Aktivitäten und kalter Wintermonate warten auf Neurodermitiker übrigens viele Trigger. Starke Wärmereize sind beispielsweise ebenso schlecht für sensible Haut wie winterliche Trockenheit. Vor allem in der Nacht sollte Kinderkleidung deshalb aus leichten, eher dünnen Stoffen mit Atmungsaktivität bestehen, um den mit der Erkrankung verbundenen Juckreiz zu reduzieren. Kühlende Spezialwäsche kann sogar antiseptisch wirken.

Was gibt es bei der Kleiderwahl sonst noch zu beachten?

Kinder brauchen in ihren Kleidungsstücken Bewegungsfreiheit. Für Heranwachsende mit Neurodermitis gilt das ganz besonders. Zu enganliegende oder scheuernde Kleidungsstücke sind Gift für gereizte Haut. Weil auch die Etikette und Nähte scheuern können, sollten Eltern sie in die Kleidungsstücke einnähen. Vor dem ersten Tragen ebenfalls empfehlenswert: ein sorgsamer Waschgang. Insbesondere farbige Kleidung ist oft chemisch vorbehandelt. In der Waschmaschine wird sie zumindest einige Giftstoffe los. Hierbei das eingesetzte Waschmittel lieber mit Bedacht auswählen . Die Haut vieler kleiner Neurodermitiker verträgt sich nicht mit jedem Mittel gleich gut.