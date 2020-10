Textilien, Papier und Lebensmittel auf Basis von Hanf

So liefert die Pflanze Fasern, die sich für die Herstellung von Textilien und Papier eignen. Cannabissamen und -blätter hingegen werden in der Lebensmittelindustrie genutzt, um daraus Tee, Mehl, Öl, Proteinpulver, Limonade oder Bier produzieren. Die Samen, beispielsweise Sensoryseeds Cannabissamen, können auch direkt verwertet werden. Sie werden nicht selten als Superfood oder Nahrungsergänzungsmittel beworben, weil ihnen verschiedene positive Wirkungen für die Gesundheit nachgesagt werden. Mitunter wird dabei vielleicht ein bisschen übertrieben, doch eine Reihe wertvoller Inhaltsstoffe enthalten die Samen der Hanfpflanze in jedem Fall. Dazu gehören essentielle Aminosäuren und Fettsäuren wie Gamma-Linolensäure, aber auch Eisen, Kalium, Kupfer, Magnesium, Mangan und Zink sowie die Vitamine E, B1 und B2, wobei Letzteres jedoch nur in kleinen Mengen in Cannabissamen enthalten ist.

Wie Cannabissamen die tägliche Ernährung ergänzen können

Dank dieser vielfältigen Inhaltsstoffe können Cannabissamen tatsächlich eine gute Ergänzung der täglichen Ernährung sein. Aufgrund ihres hohen Gehaltes an essentiellen Aminosäuren sind Cannabissamen beispielsweise eine gute Eiweißquelle. Zur Versorgung des Körpers mit Mineralstoffen, Spurenelementen und den beiden Vitaminen B1 und E können sie ebenfalls einen wichtigen Beitrag leisten und die natürlichen Stoffwechselprozesse und Funktionen des Körpers unterstützen, – ähnlich wie auch Obst, Gemüse oder Nüsse. Dies ist zweifellos förderlich für die Gesundheit, gerade in einer Zeit, in der die Gesunderhaltung und der Schutz vor Infektionen einen besonders hohen Stellenwert haben. Gleichwohl sollte dies nicht dazu führen, Cannabissamen mit einem Medikament gleichzusetzen. Zwar wird ihnen auch nachgesagt, dass sie Entzündungen hemmen, blutdrucksenkend wirken oder das Immunsystem stärken könnten, doch fehlen dafür bislang belastbare wissenschaftliche Nachweise ebenso wie für eine präventive Wirkung gegen Krebs oder eine Hemmung der Zellalterung und anderes mehr. Auch zur unterstützenden Wirkung von Cannabissamen beim Abnehmen oder bei der Erholung von Muskeln nach Belastungen fehlt es bislang an entsprechenden Studienergebnissen, sodass entsprechende Behauptungen in der Werbung auch nicht zulässig wären. Unabhängig davon sind sie eine leckere und wertvolle Ergänzung des Speisezettels und können damit zu Wohlbefinden und Ausgeglichenheit beitragen.

Wie schmecken Cannabissamen und wofür können sie verwendet werden?

Werden Hanfsamen mit Schale gegessen, schmecken sie besonders nussig und knusprig. Geschält sind sie dagegen weicher und haben ein weniger ausgeprägtes Aroma. Ungeschälte Samen bieten den Vorteil, dass sie dem Körper mehr Ballaststoffe zuführen als geschälte Samen. Eine der beliebtesten Varianten, Hanfsamen zu verzehren, ist das Bestreuen anderer Speisen damit. Besonders gut dafür geeignet sind Salate, Müsli oder Joghurt. Auch Smoothies können Cannabissamen beigemischt werden. Eine berauschende Wirkung ist übrigens nicht zu befürchten, weil die entsprechenden Grenzwerte bei hierzulande erhältlichen Produkten nicht überschritten werden dürfen. Wer täglich ein paar Gramm Hanfsamen verzehrt, gestaltet seine Ernährung damit also abwechslungsreicher, geht aber kein Risiko ein.