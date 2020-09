Die Schnupfensaison naht: Diese Tipps helfen bei Erkältung

Schnelle Hilfe bei Erkältung

Wenn sich eine Erkältung anschleicht und sich die ersten Symptome zeigen, dann ist es wichtig, erst einmal einen Gang zurückzuschalten und den Körper zu schonen, ein heißes Bad auf Basis von Eukalyptusölen zu nehmen und möglichst viel auszuruhen oder zu schlafen. So bleibt genug Kraft, um die Energiereserven zu mobilisieren und die Krankheitserreger zu bekämpfen. Schon mit diesen einfachen Mitteln bringen Sie Ihre Abwehr in Schwung und können so Ihr Immunsystem stärken .

Gerade, wenn die Luft besonders trocken ist, wie zum Beispiel in geheizten Räumen, trocknen auch die Schleimhäute aus. Ihre Schutzbarriere wird dann durchlässiger für Krankheitserreger. Sind wir zusätzlich müde und gestresst, ist die Erkältung schnell eingefangen – und das kann mehrmals im Jahr passieren. Bereits bei den ersten Anzeichen gilt es, mit dem klassischsten Hausmittel gegen Erkältung zu reagieren und vor allem viel zu trinken. Wasser, am besten mit Zitrone wegen des immunsystemstärkenden Vitamin C, Erkältungstees oder auch Saftschorlen verdünnen den sich bildenden Schleim und helfen dem Körper dabei, ihn abzutransportieren.

Diese Hausmittel helfen bei Erkältung und Schnupfen

Die Natur hält zahlreiche Hilfsmittel bereit, um vor allem leichte Erkältungen auf einfache und natürliche Weise in den Griff zu bekommen. Es gibt unter anderem in der Homöopathie einige Mittel, die Hilfe bei Erkältungen versprechen, wie zum Beispiel die Zwiebel. Ihre Inhaltsstoffe sind auch in Reinform besonders wirksam im Frühstadium einer Erkältung. Die in den Zwiebeln enthaltenen ätherischen Öle und andere Stoffe wirken nicht nur desinfizierend und entzündungshemmend, sondern, zum Beispiel als Sirup, auch schleim- und krampflösend. Salbei wirkt ebenfalls desinfizierend und kann Halsschmerzen lindern .

Ein weiteres wirksames Hausmittel gegen Erkältung sind Nasenspülungen oder Nasentropfen auf Salzbasis. Auch das Einatmen von Wasserdampf, zum Beispiel in Kombination mit Kamillenblüten, kann Nasensekret lösen und dafür sorgen, dass es schneller abtransportiert wird. Einfacher in der Handhabung sind Inhalatoren, die man in Apotheken und Drogerien kaufen kann und die bei einer Erkältung schnelle Hilfe versprechen. Verstärken sich die Symptome und kommt zum Beispiel Fieber dazu, dann kann ein schweißtreibender Lindenblütentee die Heilung unterstützen. Dabei sollten Sie aber immer im Blick haben, dass eine erhöhte Temperatur bis zu einem gewissen Grad eine sinnvolle Reaktion des Körpers ist, um Krankheitserreger zu bekämpfen.

Manchmal braucht es bei einer Erkältung unterstützende Hilfe

Ist die Erkrankung bereits zu weit fortgeschritten, helfen Hausmittel bei Erkältung häufig nicht mehr. Weitere unterstützende Maßnahmen können dann notwendig werden.

Es gibt zahlreiche rezeptfreie Medikamente, mit denen die klassischen Erkältungssymptome wie Husten, laufende Nase, Niesen, Halsschmerzen und Abgeschlagenheit zwar nicht geheilt, aber gelindert werden können. Dazu gehören zum Beispiel

- Lutschtabletten gegen Halsschmerzen,

- Nasentropfen oder Nasenspray mit abschwellender Wirkung oder

- Hustenlöser beziehungsweise Hustenstiller.

Dabei wird unterschieden zwischen Präparaten, die gegen einzelne Symptome wirken und solche, mit denen mehrere Beschwerden gleichzeitig behandelt werden. Neben den gängigen Medikamenten wie Paracetamol stehen inzwischen auch viele Produkte mit natürlichen Inhaltsstoffen zur Verfügung, um die Beschwerden zu lindern. Doch auch hier gilt: die Packungsbeilage gut durchlesen und Kindern Arzneimittel nur dann geben, wenn sie für sie zugelassen sind.

In Zeiten von Corona besser besonders wachsam sein

Viele Tipps helfen bei Erkältungen, aber der wichtigste Tipp ist: Beobachten Sie sich genau und nehmen Sie Erkältungssymptome nicht auf die leichte Schulter . Häufig fällt es schwer zu unterscheiden: Schnupfen, Erkältung, grippaler Infekt, Grippe oder gar Corona? Wichtige Anhaltspunkte sind sowohl der Schweregrad der Erkrankung als auch deren Verlauf. Kommen die Beschwerden sehr plötzlich, halten sie außergewöhnlich lange an oder ist das Allgemeinbefinden besonders schlecht, dann sollte ein Arzt aufgesucht werden. Gleiches gilt bei folgenden Symptomen:

- hohes Fieber

- Atembeschwerden

- heftige Kopf- und Gliederschmerzen

- Druckschmerzen im Stirn- oder Kieferbereich

- Husten mit blutigem Auswurf

- sehr trockener Husten

Antibiotika sind übrigens bei Erkältung keine Hilfe, da diese von Viren verursacht wird. Kommt allerdings eine sogenannte bakterielle Superinfektion dazu, wie zum Beispiel eine Nasennebenhöhlen- oder eine Mittelohrentzündung, dann kann der Arzt es unter Umständen für notwendig halten, darauf zurückzugreifen.