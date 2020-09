Reizhusten – Ursachen, Symptome und Behandlung

Reizhusten – Was ist das?

Als Reizhusten bezeichnet man einen Husten dann, wenn er trocken und unproduktiv ist. Es wird also kein Sekret aus den Atemwegen nach draußen befördert. Er kann akut auftreten, etwa bei einer Bronchitis oder nach dem Einatmen von Fremdkörpern oder reizenden Gasen. Chronischer Reizhusten plagt die Patienten dagegen dauerhaft, entweder zu bestimmten Anlässen oder ohne konkreten Auslöser als Folge einer Grunderkrankung. Da er oft sehr anstrengend und auf Dauer erschöpfend ist, sollten die Betroffenen den Reizhusten behandeln [Linkziel: https://www.gelorevoice.de/reizhusten/behandlung]. Wie diese Behandlung aussieht, richtet sich beim Reizhusten allerdings nach der Ursache.

Reizhusten – Mögliche Ursachen

Reizhusten gehört zu den typischen Symptomen einer Erkältung. Er begleitet die Erkrankung dann für eine Phase, bevor er produktiv wird und mit der Erkältung ausklingt. Allerdings kann Reizhusten auch ernstere Ursachen haben wie die Influenza, eine Bronchitis, Lungenentzündung oder Rippenfellentzündung. Heute eher selten als Ursache sind typische Infektionskrankheiten wie Keuchhusten, Tuberkulose, Diphterie oder Pseudokrupp. Aber auch ohne infektiöse Grundlage kann der trockene Husten auftreten, etwa als Symptom nach Verschlucken, nach dem Einatmen reizender Substanzen, bei einer COPD oder bei Asthmapatienten und Allergikern. Reizen kann die Lunge zudem ein Karzinom im Gewebe. Bei der Mukoviszidose ist es die übermäßige Verschleimung der Lunge, die für den Reizhusten als Ursache zugrunde liegt. Allerdings muss das Problem seinen Ursprung nicht immer in der Lunge haben. Auch die Reflux-Krankheit, einige Herzerkrankungen und die Einnahme bestimmter Medikamente kann zu Reizhusten führen.

Reizhusten – Die Symptome

Reizhusten ist immer ein trockener Husten. Zu den Symptomen gehört daher ein teils sehr intensiver Hustenreiz. Der kann soweit gehen, dass der Hustende sich bei einer Attacke (fast) erbrechen muss. Trotz intensiven Hustens wird allerdings keinerlei Sekret ausgeworfen. Besonders langanhaltende und heftige Hustenattacken sind auf Dauer sehr erschöpfend, sodass sich Betroffene danach müde und schlapp fühlen.

Reizhusten – Ursachen und Symptome behandeln

In den meisten Fällen hat der Reizhusten eine harmlose Ursache wie eine Erkältung. Dann helfen Medikamente aus der Apotheke und bewährte Hausmittel.

Medikamente gegen Reizhusten

Bei Hustenmedikamenten werden Hustenblocker und Hustenlöser unterschieden. Ein Blocker ist vor allem über die Nacht sinnvoll, wenn der Reizhusten mit seinen Symptomen sonst die Erholung und den Schlaf nachhaltig stört. Hustenblocker dämpfen den Hustenreiz oder schalten ihn im zentralen Nervensystem quasi ab. Tagsüber eingenommen werden dagegen die Hustenlöser. Sie verflüssigen das Sekret in der Lunge, sodass es der Körper besser abhusten kann. Im Idealfall fördern sie also den Übergang des trockenen Hustens in einen produktiven Husten.

Hausmittel gegen Reizhusten

In der Hausapotheke gegen Reizhusten und seine Symptome finden sich vor allem Pflanzen, die schleimlösend wirken. Dazu gehören Spitzwegerich, Huflattich, Lindenblüten und Malve. Das Verflüssigen des Sekrets können Patienten außerdem mit feuchtem Inhalieren unterstützen. Hier kommt es weniger auf die Inhaltsstoffe des Dampfbades an, als auf das Inhalieren des Wasserdampfes. Daher eignet sich auch einfach heißes Wasser. Das kann aber auch versetzt sein mit Meersalz, Kamille oder Thymian. Aus der Aromatherapie eignen sich neben dem Thymian auch Eukalyptus, Lavendel und Pfefferminze, um das zähe Sekret zu lösen. Einige dieser Öle sind gleichzeitig keimhemmend und unterstützen so die Abwehr von Viren und Bakterien. Die Öle können Patienten direkt über einen Inhalator einatmen. Außerdem eignen sie sich – gemischt in ein fettes Öl – auch als Einreibung, besonders auf Brust und Rücken. Erleichterung verschaffen auch warme Brustwickel mit gemahlenem Senf. Sie lindern den Schmerz beim Husten und weiten die beim trockenen Husten oft verengten Atemwege. Ist eine Erkältung die Ursache, mobilisiert die Wärme und bessere Durchblutung gleichzeitig die Abwehr gegen die Keime.

Reizhusten: Ursachen behandeln

Während bei Erkältungen und leichten Infekten mit Reizhusten eine Behandlung der Symptome in der Regel ausreicht, muss bei anderen Ursachen die Grunderkrankung behandelt werden. Eine symptomatische Behandlung erfolgt hier nur zur Verbesserung des Befindens. Der Husten selbst verschwindet erst mit Behandlung der zugrundeliegenden Erkrankung. Stoppt ein Refluxpatient etwa den Rückfluss des Speisebreis nach oben dauerhaft, verschwindet auch der Husten von ganz allein. Bei chronischen Grunderkrankungen geht es allerdings eher um ein gutes Management der Krankheit und damit auch um eine Verbesserung des Reizhustens, da sich die Ursache selbst nicht beheben lässt. Das ist beispielsweise bei Asthmatikern, Allergikern, Patienten mit COPD oder Mukoviszidose der Fall.