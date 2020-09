Varianten der Schönheitschirurgie

Einen Beruf oder eine Ausbildung zur Schönheitschirurgie gibt es nicht. Alle zugelassenen Ärzte - mit Ausnahme von Zahnärzten - dürfen Schönheitsoperationen anbieten und vornehmen. Die Motivation zu solchen Maßnahmen kann ganz unterschiedlich sein. Der eine möchte nicht mehr gehänselt werden, die andere sich mit einer vollen Oberweite attraktiver und weiblicher fühlen. Obwohl derartige Eingriffe nicht völlig risikolos sind, ist die Bereitschaft, sein Erscheinungsbild dauerhaft zu ändern in den letzten Jahrzehnten in immer weiteren Teilen der Bevölkerung vorhanden. Bei den rein ästhetisch motivierten Operationen sind vor allem diese zwei Bereiche stark repräsentiert, die teilweise schon Eingang in den Alltag der Menschen gefunden haben. Diese beiden Bereiche der Schönheitschirurgie sind die folgenden beiden.

Fettabsaugung

Die Fettabsaugung ist eine Operation, bei der schlicht Fettzellen an bestimmten Stellen des Körpers abgesaugt werden. Der Fachbegriff dafür lautet Liposuktion. In der Mehrheit der Fälle wird eine Fettabsaugung als rein kosmetischer Eingriff vorgenommen, also als Teil der ästhetischen Chirurgie . Liegt beim Patienten ein Lipödem vor, kann eine Fettabsaugung allerdings auch krankheitsbedingt induziert sein. Dabei geht man in der Regel so vor, dass man im Bereich der abzusaugenden Fettzellen zunächst eine Flüssigkeit einspritzt, mit der sich die Fettzellen vollsaugen. Dadurch sind sie nach einiger Einwirkungszeit leicht ablösbar bzw. absaugbar. Im Anschluss an die Fettabsaugung muss noch etwa für sechs Wochen Nachsorge betrieben werden. Danach ist der Erfolg einer Fettabsaugung auch nach außen hin präsentabel, was diesen Eingriff so beliebt macht.

Brustvergrößerung

Die wohl bekannteste und wahrscheinlich auch verbreitetste Schönheitsoperation ist eine Brustvergrößerung bei der Frau. Mittlerweile werden in Deutschland rund 20.000 solcher Brustvergrößerungen pro Jahr vorgenommen. Die Kosten bewegen sich dabei im mittleren vierstelligen Bereich, welche man selbst zu tragen hat, da es sich um eine rein optische Korrektur bzw. Verbesserung handelt. Die sogenannte Mamma-Augmentation wird in Vollnarkose durchgeführt. Dabei wird das Brustgewebe aufgeschnitten und ein Implantat eingeführt, welches die Vergrößerung bewirkt. Meist sind diese Implantate aus Silikon, inzwischen wird neben anderen Materialien aber auch gerne Eigenfett genutzt, um die Brustvergrößerung zu erzielen. Nicht immer verläuft eine solche ohne Komplikationen, auch langfristig können sich noch Schäden ergeben. Dennoch wächst die Zahl der Brustvergrößerungen auch weltweit immer mehr an.