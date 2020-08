Hochwertige dentalmedizinische Versorgung durch Zahnzusatzversicherung

Das Wichtigste in Kürze: Konditionen und Bedingungen

Eine Zahnzusatzversicherung eignet sich besonders für Menschen, die davon ausgehen, in der Zukunft aufwendigere medizinische Leistungen zu benötigen. In diesem Fall sollte der Vertrag abgeschlossen werden, solange die Zähne noch gesund sind. In der Regel werden nämlich vorab Gesundheitsfragen gestellt – Zähne, die bereits behandlungsbedürftig sind, werden dann nicht in den Vertrag einbezogen. Außerdem hängen die regelmäßigen Beitragszahlungen vom Zustand der Zähne ab. Ist abzusehen, dass teurere Behandlungen anstehen, müssen Versicherte in der Regel auch höhere Beiträge zahlen. Bei einigen Versicherern findet zusätzlich eine regelmäßige Beitragserhöhung mit steigendem Alter statt – es kann sich also unter Umständen lohnen, bereits frühzeitig eine Zahnzusatzversicherung abzuschließen. Zudem haben Versicherer wie Envivas flexible Tarife mit verschiedenen Leistungsumfängen, bei denen die Höhe der Beiträge von der gewünschten Kostenübernahme abhängt. Eine vollständige Übernahme lohnt sich insbesondere dann, wenn Sie mit besonders teuren Leistungen rechnen.



Was zahlt die Zusatzversicherung, was die gesetzliche Krankenkasse?

Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen in der Regel lediglich die Kosten für die Regelversorgung. Das beinhaltet Behandlungsmaßnahmen, die ausreichend und zweckmäßig, häufig jedoch nicht besonders ästhetisch sind. Hat man ein Loch im Backenzahn, übernimmt die Kasse beispielsweise die Kosten für eine Amalgamfüllung. Sind jedoch vom Patienten hochwertigere Füllungen aus Keramik gewünscht, müssen diese beispielsweise selbst bezahlt werden. Wird ein Zahnersatz benötigt, zahlt die Krankenkasse gewöhnlich 60 Prozent der Regelversorgung – bei einem gut geführten Bonusheft möglicherweise mehr. Zusatzversicherungen decken schließlich die Kosten für medizinische Versorgungsmaßnahmen, die über die Regelversorgung hinausgehen: Zahnimplantate, Wurzelbehandlungen, kostenintensive Füllungen, professionelle Zahnreinigung und nicht unbedingt notwendige Kieferorthopädie. Auch naturheilkundliche Maßnahmen als Ergänzung zur Schulmedizin sind in vielen Tarifen gedeckt.



Für wen lohnt sich die Zusatzversicherung?

Vor allem wer rechtzeitig eine Versicherung abschließt, kann viel Geld an Leistungen sparen, die außerhalb der Regelversicherung liegen. Statistisch gesehen braucht die Hälfte der Deutschen im Laufe ihres Lebens einen Zahnersatz. Dabei sind die Risiken, später Zahnersatz zu benötigen, häufig recht gut kalkulierbar. Wer bereits in jungen Jahren Probleme mit den Zähnen hat , der wird auch später womöglich aufwendige Behandlungen in Anspruch nehmen. Das gleiche gilt für Patienten, die familiär vorbelastet sind oder bei denen Parodontitis festgestellt wurde. Auch wurzelbehandelte Zähne haben ein höheres Risiko, im weiteren Leben gezogen zu werden. Bedenken Sie auch, dass nicht jeder Zahnverlust selbstverschuldet ist. Selbst wenn Sie gut auf Ihre Zähne achtgeben und sich zuckerarm ernähren, können Zähne beispielsweise durch einen Unfall verlorengehen. Diese Risiken sind schwer kalkulierbar und viele Verbraucher fühlen sich sicherer, für diesen Fall vorgesorgt zu haben.



Zusatzversicherung lohnt sich bereits in jungen Jahren

Selbst Kinder und Jugendliche haben heutzutage leider häufig Probleme mit den Zähnen . Vor allem wenn absehbar ist, dass eine kieferorthopädische Leistung in Anspruch genommen werden wird, lohnt sich eine Zusatzversicherung. Bestenfalls geschieht das vor dem sechsten Lebensjahr, spätestens bevor der Zahnarzt eine konkrete Diagnose stellt. In diesem Fall ist es nämlich möglich, noch ohne Einschränkungen in den Versicherungsschutz aufgenommen zu werden. Generell kann es sich lohnen, bereits mit 20 oder 30 Jahren, statt mit 40 oder 50 in die Zusatzversicherung einzutreten. Die Einstiegsbeiträge sind mit jüngerem Alter deutlich günstiger, was sich langfristig auszahlt. Außerdem neigen viele Menschen dazu, den Abschluss einer Zusatzversicherung hinauszuzögern, bis es letztlich zu spät ist. Der Gefahr kann man entgegen, indem man sich frühzeitig damit befasst.