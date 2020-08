Welche Medikamente brauche ich für den Urlaub?

Ist ein Arztbesuch nötig oder reicht die Reiseapotheke aus?

Krankheit im Urlaub wünscht sich keiner. Manchmal lässt sie sich jedoch nicht verhindern. Aber was tun, wenn man im Urlaub krank ist? Generell gilt auch wie Zuhause: Bei Hinweisen auf ernste Erkrankungen oder starken Symptomen sollten Betroffene zeitnah einen Arzt aufsuchen. Es ist ratsam, vorab mit der eigenen Krankenkasse Absprache zu halten, da diese einen kooperierenden Mediziner in der Nähe empfehlen kann, sodass Erkrankte später nicht auf der Rechnung sitzen bleiben.

Leichtere Beschwerden wie Kopfweh, Halsschmerzen und Schnupfen können Reisende mit den passenden Medikamenten meist selbst lindern. Wer die Reiseapotheke schon Zuhause zusammenstellt, hat den Vorteil, dass er sich die nicht selten hohen Kosten für Medikamente im Ausland erspart. Zudem kann auf vertraute Arzneimittel zurückgegriffen werden und Missverständnisse aufgrund von sprachlichen Barrieren werden vermieden. Welche Medikamente für den Urlaub sinnvoll sind, erklären wir in Folgendem.

Abhilfe bei Erkältung: Mittel gegen Schnupfen, Husten und Halsschmerzen

Vor allem bei großen Temperaturunterschieden zwischen kühlen Flugzeugen, Hotelzimmern oder Einkaufsläden und heißen Außentemperaturen in südlichen Ländern kommt es im Urlaub schnell zu einer Erkältung. Wenn die Nase läuft, der Hals kratzt und lästiger Husten auftritt, gibt es verschiedene Mittel, die in der Reiseapotheke enthalten sein sollten. Dazu gehören abschwellende Nasensprays, Lutschtabletten gegen Halsschmerzen und schleimlösende Arzneien zur Hustenreduzierung (bei schleimigem Husten). Zudem sind Kombinationspräparate bei einer Erkältung unter Umständen praktisch, da sie gleich mehrere Symptome lindern können.

Wenn der Schädel dröhnt: Kopfschmerztabletten als Teil der Reiseapotheke

Kopfweh kann im Rahmen einer Erkältung auftreten, aber auch vollkommen unabhängig davon. Zum Beispiel dann, wenn am Abend zuvor etwas zu wild gefeiert wurde und sich am nächsten Morgen der Kater bemerkbar macht oder zu viele Stunden in der Sonne verbracht wurden. Bewährt gegen Kopfschmerzen sind gängige Schmerzmittel, beispielsweise mit den Wirkstoffen Ibuprofen, Paracetamol oder Acetylsalicylsäure. Eine Packung Schmerzmittel sollte daher in der Reiseapotheke nicht fehlen.

Die Verdauung beruhigen bei Übelkeit, Blähungen und Durchfall

Im Urlaub gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, die sich negativ auf die Verdauung auswirken können. Die Aufregung und Nervosität zum Reisestart können zu Übelkeit führen. Durch den Reisestress sind Verstopfungen denkbar . Neue exotische Speisen begünstigen mitunter aber auch Blähungen und Durchfall. Damit die Verdauung wieder ins Gleichgewicht kommt, sollte die Reiseapotheke in jedem Fall Arzneien gegen diese Beschwerden enthalten.

Nicht vergessen in der Reiseapotheke: Individuell verschriebene Medikamente

Betroffene mit chronischen, behandlungsbedürftigen Erkrankungen (wie Bluthochdruck) oder andere Menschen, die täglich Medikamente einnehmen (zum Beispiel die Anti-Babypille), sollten unbedingt daran denken, die benötigten Mittel mit in den Urlaub zu nehmen. Am besten lassen Sie sich diese vorab vom Arzt in ausreichender Menge verschreiben, denn es empfiehlt sich, auf Reisen eine Ersatzpackung dabei zu haben. Um auch im Falle eines Gepäckverlustes bestens versorgt zu sein, ist es ratsam, eine Packung des Arzneimittels im Handgepäck zu verstauen und die andere im Koffer.

Hilfe für die Haut: Mittel bei Sonnenbrand und Insektenstichen

Vor allem, wenn Urlauber in südliche Länder reisen, ist Sonnencreme als Teil der Reiseapotheke ein absolutes Muss. Damit diese ihre schützende Wirkung bestmöglich entfalten kann, ist es wichtig, dass Reisende die Creme allen voran regelmäßig und in ausreichender Menge auftragen. Nach dem Sonnenbad empfiehlt es sich, die Haut durch eine After-Sun-Lotion mit Nährstoffen und Feuchtigkeit zu versorgen. Noch besser ist es aber natürlich, die Zeit in der direkten Sonne von vornherein möglichst gering zu halten, um die Haut vor Schäden zu bewahren.

Welche Medikamente noch für den Urlaub wichtig sind? Mittel zum Schutz gegen Mücken- oder andere Insektenstiche. Wenn es doch zum Stich kommt, sorgen kühlende Salben und Cremes für eine Linderung des Juckreizes.

Mit Pflastern und Desinfektionsspray gut versorgt bei kleinen Wunden

Was in der Reiseapotheke auch nicht fehlen darf? Pflaster und Desinfektionssprays für die Erste Hilfe bei leichten Verletzungen (beispielsweise im Falle von oberflächlichen Schürfwunden oder Kratzern). Ergänzt wird die Reiseapotheke im Optimalfall noch durch Kompressen und Mullbinden für die Versorgung etwas größerer Wunden, wenn nicht unmittelbar ein Arzt zur Verfügung steht.

Tipp: Hilfe und Beratung zur Reiseapotheke

In vielen Apotheken gibt es fertige Medikamenten-Sets für die Urlaubsreise zu kaufen. Mit diesen sind Touristen gegen gängige, leichte Krankheitsbeschwerden (wie Kopfschmerz oder Durchfall) in der Regel gut gewappnet. Generell empfiehlt es sich bei Unsicherheiten bezüglich der Reiseapotheke, sich vom Hausarzt oder Apotheker beraten zu lassen. Dies gilt vor allem dann, wenn Betroffene in exotischere Länder mit einer schlechteren medizinischen Versorgung verreisen, Medikamente eine spezielle Lagerung verlangen oder die Wirkung der Arzneimittel an einen bestimmten Einnahmerhythmus gebunden ist, welcher sich durch die Reise womöglich verschiebt.

Die Urlaubsvorbereitung erscheint vielleicht manch einem etwas aufwendig. Aber wer durch die passende Reiseapotheke gut vorbereitet ist, kann sich später uneingeschränkt über den wohlverdienten Urlaub freuen.