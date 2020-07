Zeit für sich selbst nehmen

Wir alle haben eine lange Liste von Verpflichtungen, denen wir in unserem Alltag nachkommen müssen. Zum einen handelt es sich hier um schulische oder berufliche Termine, die zwingend eingehalten werden müssen. Auch die meist als Ausgleich beschriebene Zeit mit der Familie ist nicht ohne jene anstrengenden Momente, die sich in der Regel nicht ganz ausschließen lassen. Gerade bei Erwachsenen mangelt es deshalb oft an Spielraum, um sich etwas Ruhe und Zeit für sich selbst zu gönnen.

Hierzu ist es hilfreich, mehrmals pro Woche ein kleines Zeitfenster einzuplanen, das wirklich ungestört von der Außenwelt verbracht werden kann. Wer dann seiner liebsten Beschäftigung nachgeht, ein gutes Buch liest oder etwas Musik hört, kommt schon nach wenigen Minuten wieder zu neuen Kräften.

Kleine Hilfsmittel nutzen

Es ist in unser schnelllebigen Welt absolut legitim, auch Hilfsmittel bei der Bewältigung von Stress in Anspruch zu nehmen. Immer mehr Menschen machen sich zum Beispiel die entspannende Wirkung von CBD-Öl zugute. Dieses ist in Deutschland vollkommen legal, da es keine berauschende Wirkung in sich trägt. Trotzdem liefert es in stressigen Zeiten eine erholsame entspannende Wirkung. Bestellungen sind inzwischen auch im Internet möglich. Hier geht's zum Online Shop.

Weitere Hilfsmittel, die zu Rate gezogen werden können, sind zum Beispiel professionelle Entspannungsübungen. Yoga und Co. liefern die Möglichkeit, Körper und Seele in Einklang zu bringen, ohne dabei zum Beispiel zur Zigarette greifen zu müssen. Was in den vergangenen Jahren noch als Esoterik abgetan werden konnte, ist inzwischen auch von der Wissenschaft bestätigt. Die positiven Effekte regelmäßiger Übungen auch Ruhe und Konzentration konnten in mehreren Studien nachgewiesen werden. Im Zuge dessen erweiterte sich auch das verfügbare Angebot in den meisten Städten. Mehr denn je lohnt es sich also, diese Alternative vor Ort in Betracht zu ziehen.

Arbeitsbelastung gezielt regulieren

Sollten all diese Maßnahmen nicht mehr helfen, den Stress aktiv zu reduzieren, dann hilft die aktive Regulierung der Belastung weiter. Wir alle haben in gewissem Umfang die Möglichkeit, unsere Verpflichtungen zu steuern. Wichtig ist dafür, die persönliche Grenze der Belastung zu erkennen und sie sich stets bewusst zu halten. Zwar ist es unproblematisch, hin und wieder über dieser Belastung zu arbeiten. Doch langfristig sollte dies nicht täglicher Usus werden.

Zu diesem Tipp gehört auch, immer wieder für bewusste Phasen der Entspannung zu sorgen. Möglich ist dies zum Beispiel mit einem erholsamen Kurzurlaub, der in ein paar stressige Wochen Arbeit integriert werden kann. Die Zeit des völligen Abschaltens ist eine gute Unterstützung, wenn es darum geht, wieder zu mehr Erholung zu finden. Dabei handelt es sich keineswegs um eine Einschränkung der persönlichen Effektivität. Vielmehr trägt gerade die Pause einen wichtigen Teil dazu bei, im Anschluss wieder mit neuem Elan an die Arbeit gehen zu können. Daran zeigt sich bereits, wie wertvoll die Momente des Innehaltens über das Jahr hinweg sein können. Dabei sind mehrere kleine Reisen einem längeren Urlaub vorzuziehen.