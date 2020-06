Kahle Stellen am Kopf: Wenn Haarausfall zum Problemfall wird

Androgenetische Alopezie ist eine der häufigsten Ursachen, kann jedoch oft mit einem speziellen Shampoo gegen Haarausfall behandelt werden. Doch auch Stress, Krankheit, Medikamente, ein ungesunder Lebensstil und andere Faktoren können Haarausfall hervorrufen. Doch wie erkennt man Ursachen für Haarausfall und was kann man dagegen unternehmen?

Welche Haarausfall Ursachen gibt es außerdem?

Oft ist Haarausfall kein Grund zur Sorge und vollkommen normal. Bei übermäßigem Haarausfall unterscheiden Experten vier verschiedene Typen: Erblich bedingter Haarausfall, stressbedingter Haarausfall, diffuser Haarausfall und kreisrunder Haarausfall. Jede Art des Haarverlusts hat unterschiedliche Symptome, der Verlauf kann dabei von Mensch zu Mensch individuell sein.

Erblich bedingter Haarausfall

In 80 % der Fälle handelt es sich bei übermäßigem Haarausfall und kahlen Stellen, die bereits in jungen Jahren auftreten, um erblich bedingten Haarausfall (androgenetische Alopezie). Meist sind Männer davon betroffen, doch auch Frauen können unter androgenetischer Alopezie leiden. Ursächlich ist eine Erbveranlagung, die von beiden Elternteilen vererbt worden sein kann.

Diese führt dazu, dass Testosteron die Haarfollikel negativ beeinflusst und so die Wachstumsphase der Haare verkürzt. Mit der Zeit sterben die Haarwurzeln ab und es wachsen keine neuen Haare mehr nach. Forscher gehen davon aus, dass die Haarfollikel an bestimmten Stellen besonders empfindlich auf Testosteron reagieren, wodurch die typischen Merkmale entstehen. Dazu gehören Geheimratsecken, eine zurückweichende Stirnlinie, sowie eine Glatze am Oberkopf. Doch auch eine Vollglatze ist möglich.

Stressbedingter Haarausfall

In der Folge von physischem oder psychischem Stress werden die Haarwurzeln nicht mit ausreichend Nährstoffen versorgt, weil die Energie an anderen Stellen des Körpers eingesetzt wird. Die Haare verlieren an Glanz und Vitalität und fallen schließlich aus. Ist Stress die Ursache für Haarausfall wird von stressbedingtem Haarausfall gesprochen, der beispielsweise durch Extremsport, Radikaldiäten oder auch berufliche Herausforderungen hervorgerufen werden kann.

Diffuser Haarausfall

Diffusem Haarausfall können unterschiedliche Haarausfall Ursachen zugrunde liegen, die dafür sorgen, dass das Haupthaar sich gleichmäßig lichtet. Krankheiten, Stress, eine Schilddrüsenfehlfunktion, Mangelernährung, Chemotherapie und andere Faktoren können den Haarausfall begünstigen. Die Ursachen für Haarausfall dieser Art sollten mit einem Arzt besprochen und behandelt werden.

Kreisrunder Haarausfall

Diese seltene Form des Haarausfalls wird auch Alopecia areata genannt und zeichnet sich durch kahle ovale und runde Stellen am Kopf aus. In schlimmen Fällen kann es auch zu kahlen Stellen an Gesicht und Körper kommen. Ursächlich ist vermutlich eine zugrundeliegende Autoimmunerkrankung. Wenn diese erfolgreich behandelt wird, wachsen die Haare meist wieder nach.

Haarausfall behandeln

Bevor der Haarausfall behandelt wird, sollte die Ursache klar sein und die Möglichkeiten unter Umständen mit einem Arzt oder Dermatologen abgeklärt werden. Besonders bei kreisrundem und diffusem Haarausfall ist eine ärztliche Behandlung unumgänglich.

Erblich bedingter Haarausfall kann effektiv und wirksam mit einem Coffein Shampoo verlangsamt werden, wenn er frühzeitig erkannt wird. Coffein wurde im Zusammenhang mit erblich bedingtem Haarausfall untersucht und konnte die Auswirkung von Testosteron auf die Haarfollikel hemmen. So wird die Wachstumsphase der Haare verlängert, während zusätzlich das Haarwachstum und die Durchblutung der Kopfhaut stimuliert werden.

Anwendung von Coffein Shampoos

Bei der Anwendung sollte darauf geachtet werden, die Haare täglich mit dem Shampoo gegen Haarausfall zu waschen, da die Wirkung nach 24 Stunden nachlässt. Damit die Wirkstoffe sich anlagern können, wird das Haarausfall Shampoo erst nach einer Einwirkzeit von zwei Minuten mit lauwarmem Wasser ausgespült. Danach werden die Haare mit einem Handtuch trocken gedrückt und im besten Fall luftgetrocknet. Heiße Föhnluft strapaziert die Kopfhaut.

Androgenetische Alopezie muss dauerhaft mit einem Shampoo gegen Haarausfall oder einem anderen Mittel behandelt werden, da der Haarausfall wieder einsetzt, sobald die Behandlung unterbrochen wird. Im Zweifelsfall gibt es mittlerweile viele Dermatologen, die sich auf die Thematik spezialisiert haben und auch Haartransplantationen und andere Therapieformen anbieten.