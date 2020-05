Migräne in Zeiten von Corona

Neue Routine finden bei Migräne in Corona-Zeiten

Es gibt diverse Auslöser für Migräne . Eine gute Strategie dagegen ist die tägliche Routine. Nur ist die für Sie trotz Migräne durch Corona vermutlich nun passé. Wenn Ihnen Ihre bisherige Tagesroutine geholfen hat, Anfällen vorzubeugen, dann schaffen Sie sich jetzt eine neue Struktur.

Besonders wichtig ist das dann, wenn sich bisherige Strukturen stark auflösen – etwa, weil Sie plötzlich in Kurzarbeit sind oder im Home-Office arbeiten. Am einfachsten lässt sich der neue Tagesablauf strukturieren, wenn Sie mit festen Ankerpunkten anfangen. Wann stehen Sie auf? Wann nehmen Sie Mahlzeiten ein und wann machen Sie Sport? Wann machen Sie Hausarbeit? …?

Gerade, wenn Sie „ganz“ zu Hause sind, wird es schwer, solche Anker zu finden. Setzen Sie sie also ganz bewusst und bleiben Sie konsequent. Die Selbsthilfe mit diesen Maßnahmen funktioniert bei Migräne nur bei konsequenter Einhaltung des neuen Tagesablaufs.

Migräne-Apps und Corona

Die Selbstorganisation gegen Migräne sollten auch Apps in Corona-Zeiten erleichtern. Migräne-Apps bieten verschiedene Funktionen. Grundsätzlich können Sie damit die Verläufe von Schmerzattacken erfassen, begleitende Symptome und Ihre Medikation. Einige Angebote wollen auch gezielt unterstützen, Auslöser zu identifizieren – damit Sie diese meiden können. So zeichnen sie etwa Zyklustage auf, das Wetter, bestimmte Nahrungs- und Genussmittel, Stress und unzureichenden Schlaf. Zusätzlich bieten einige dieser Applikationen auch Entspannungstrainings.

Der Vorteil: Die Apps funktionieren überall und unabhängig vom Kontakt mit Ärzten oder anderen Personen. Haben Sie Migräne, beeinflusst Corona Sie in der Nutzung also gar nicht. Ist die App nicht ohnehin kostenlos, übernimmt in einigen Fällen außerdem die Krankenkasse die Kosten. Nachfragen lohnt sich also.

SMARTGEM: Mit Migräne digital durch Corona

Weiter als eine reine App geht das Programm SMARTGEM gegen Migräne in Corona-Zeiten vor. Es befindet sich gerade in der Erprobungsphase, sodass Patienten an einer Studie teilnehmen und das Programm nutzen können.

Hier ist die App „M-sense“ nur ein Bestandteil. Sie bietet eine Tagebuchfunktion, ermöglicht verschiedene Analysen und beinhaltet außerdem Funktionen, welche die nicht-medikamentöse Behandlung von Migräne unterstützten. Zusätzlich steht den Teilnehmern ein Patientenforum und eine Online-Sprechstunde zur Verfügung. Auch der digitale Austausch Ihres behandelnden Arztes mit universitären Kopfschmerzzentren ist Teil des Programms, in das Sie noch bis September für mindestens sechs Monate einsteigen können.

Teilnehmen können Sie, wenn Sie mindestens fünf Tage im Monat unter Migräne leiden, gesetzlich versichert sind, ein Smartphone mit Internetzugang besitzen und sich in den Kopfschmerzambulanzen der Charité, der Universitätsklinik Halle oder Rostock vorstellen.

Entspannt und aktiv

Fitnessstudios, Schwimmbäder und Entspannungsgruppen helfen vielen Patienten mit Migräne. Zu Zeiten von Corona sind sie jedoch geschlossen. Wenn Sie Ihre Entspannungsgruppe schon eine Weile besuchen, haben Sie aber auch die nötige Übung: Einfach zu Hause die Matte ausrollen und einige Techniken daheim weiter trainieren. Viel mehr als die Matte und eventuell entspannende, musikalische Untermalung brauchen Sie dafür nicht.

Sport in den eigenen vier Wänden wird schon schwieriger, da es gerade die Ausdauersportarten sind, die Patienten mit Migräne Erleichterung verschaffen. Solange Corona-Maßnahmen greifen, können Sie aber keine Bahnen in der Halle oder im Freibad ziehen oder auf dem Fahrradergometer schwitzen.

Wenn Sie Ihren Sport also nicht ohnehin schon an der frischen Luft betreiben, können Sie ihn jetzt dahin verlegen. Walken, Joggen und Fahrradfahren sind auch in diesen besonderen Zeiten möglich. Suchen Sie sich vielleicht ab und zu neue Strecken oder entdecken Sie vor allem in Erholungsgebieten die Trimm-Dich-Pfade neu.

Selbsthilfe: Richtig Essen als Maßnahme bei Migräne

Viele von Migräne Geplagte können auch mit angepasster Ernährung entspannter durch die Corona-Zeiten kommen. Kopfschmerztagebücher gepaart mit Ernährungstagebüchern entlarven recht zuverlässig auslösende Speisen oder Zutaten. Eine Umstellung der Ernährung lohnt erst, wenn Sie mit diesen Hilfsmitteln auch sicher sagen können, ob ein Nahrungsmittel gewiss Schuld ist.

Kopfweh nach dem Tomatensalat? Waren es jetzt wirklich die Tomaten? Oder vielleicht doch die Zwiebeln – oder das Dressing? Je genauer Sie Nahrungsmittel als tatsächliche Auslöser einkreisen können, umso eher können Sie auch die richtigen Lebensmittel meiden.

Wichtig: Mitunter gehören Heißhungerattacken auf bestimmte Lebensmittel während des Prodromalstadiums einer Migräne zu den Symptomen. Dann ist die Migräne aber schon im Anmarsch. Achten Sie bei der Fahndung nach Übeltäten auf diesen kleinen, aber wichtigen Unterschied. Sonst laufen bei der Ernährung als Selbsthilfe die Maßnahmen bei der nächsten Migräne ins Leere.