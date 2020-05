CBD-Öle - ein legales Produkt zur Stressreduktion

Produkte aus der Natur sind seit Jahren in der Nahrungsergänzung gefragter denn je. Geht es um Erzeugnisse aus der Hanfpflanze, herrschen noch immer viele Vorurteile vor. Vielen Bürgern ist nicht bewusst, dass in der EU der Kauf von Produkten mit Cannabinoiden (CBD) unter klar definierten Umständen legal ist. Vor allem für die Entspannung und Stressreduktion geraten Produkte wie CBD-Öle immer stärker in den Fokus.

Von Dülmener Zeitung