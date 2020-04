Wie Sie sich und Ihre Familie während der Coronavirus-Pandemie schützen können

Das Beängstigende an der Coronavirus-Pandemie ist, dass im Moment noch keine Klarheit darüber herrscht, wann und ob die Menschheit den Virus mit dem offiziellen Namen Covid-19 unter Kontrolle bekommt. Manche Experten gehen sogar davon aus, dass die Pandemie mehrere Jahre lang eine Bedrohung für die Menschen darstellen könnte.

Die wichtige Frage ist daher: wie können Sie sich und Ihre Familie vor der Coronavirus-Pandemie schützen? In diesem Artikel wollen wir einige Tipps geben, wie Sie sich und Ihre Liebsten schützen und gleichzeitig bei der Bekämpfung des Coronavirus helfen können.

Verlassen Sie so selten wie möglich das Haus

Der wichtigste Schritt zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie ist derzeit die Selbstisolation des Großteils der Menschheit. Dies betrifft Menschen aus allen Ländern und Gesellschaftsschichten. Daher ist unsere erste Bitte an alle Leser: bleiben Sie so weit wie möglich zu Hause und vermeiden Sie den Kontakt mit Menschen außerhalb Ihres Haushalts so weit wie möglich.

Gehen Sie am besten nur zum Einkaufen, um verderbliche Lebensmittel wie frisches Obst und Gemüse zu kaufen. Kaufen Sie andere Produkte online, damit Sie den Kontakt zu anderen Menschen auf ein Minimum reduzieren können. Das betrifft nicht nur Lebensmittel, sondern auch andere essentielle Güter wie zum Beispiel Medizin.

Glücklicherweise gibt es heute bereits Online-Apotheken und -Ärzte. In Deutschland ist zum Beispiel DoktorABC eine beliebte Option. Anstatt also in die Apotheke um die Ecke zu gehen (wo die Chance auf einen Kontakt mit kranken Menschen logischerweise besonders hoch ist), bestellen Sie Ihre verschreibungspflichtigen Medikamente über den Arzt- und Apotheken-Service von DoktorABC . Dort können Sie auch Medizin auf Rezept erhalten, die es sonst nur in der Apotheke gibt.

Stärken Sie Ihr Immunsystem

Foto: Pixabay

Da es für den Coronavirus derzeit noch kein Heilmittel gibt, ist es im Moment wichtiger als je zuvor, dass Sie Ihr Immunsystem stärken. Solange Sie nämlich gesund sind und über eine starke körpereigene Abwehr verfügen, sind Ihre Chancen auf eine vollständige Genesung bei einer Erkrankung am Covid-19-Virus sehr hoch.

Um Ihr Immunsystem zu stärken , sollten Sie die folgenden Dinge beachten:

achten Sie auf eine gesunde Ernährung mit viel frischem Obst und Gemüse

mit viel frischem Obst und Gemüse treiben Sie regelmäßig Sport oder gehen Sie an der frischen Luft spazieren

versuchen Sie, mindestens 8 Stunden Schlaf pro Nacht zu bekommen

vermeiden Sie den Konsum von Alkohol, Nikotin oder Drogen

Achten Sie auf Ihre mentale Gesundheit

Foto: Pixabay

Neben Ihrer körperlichen Gesundheit ist es im Moment auch sehr wichtig, dass Sie auf Ihre mentale Gesundheit achten. Durch die Tatsache, dass wir im Moment den Großteil unserer Zeit drinnen verbringen, sind unsere Stresslevel automatisch erhöht. Dies ist vor allem bei Familien der Fall, die vielleicht zum ersten Mal seit vielen Jahren den ganzen Tag zusammen verbringen.

Zusätzlich sorgt die ungewisse Lage um die Coronavirus-Epidemie bei den meisten Menschen für zusätzlichen Stress und Angst. Dies war zum Beispiel sehr gut an den Panikeinkäufen zu sehen, die in vielen Städten Deutschlands stattfanden.

Hier sind einige Tipps, um Ihre mentale Gesundheit in diesen schwierigen Zeiten zu schützen:

vermeiden Sie es, sich mehrmals am Tag die Nachrichten durchzulesen

schränken Sie Ihren Elektronik-Konsum so weit wie möglich ein

achten Sie darauf, Ihre sozialen Kontakte zu pflegen

Fazit

Die Coronavirus-Epidemie stellt die Menschheit vor unzählige Herausforderungen, die für die aktuellen Generationen einmalig sind. Neben dem Virus stehen die meisten Menschen aktuell auch vor anderen Gefahren. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass Sie nicht nur auf Ihre körperliche, sondern auch auf Ihre mentale Gesundheit achten. Wir hoffen, dass Ihnen die Ideen in diesem Artikel dabei helfen können.