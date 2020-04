Auch in Krisenzeiten natürlich entspannen

Aktiv gegen Panik und Langeweile vorgehen

Jeder Mensch hat eine andere Umgangsweise mit den sozialen Folgen des Coronavirus. Manche werfen täglich einen Blick auf aktuelle Zahlen und Statistiken und verfolgen die politische Diskussion. Andere suchen bewusst Ruhe und halten sich bewusst hiervon fern. Eine neue Organisation des Alltags und der Freizeit ist in allen Fällen notwendig, genauso wie das richtige Mittel gegen Panik und Langeweile.

Ein großes Risiko ist, über Tage und Wochen hinweg faul auf der Couch zu liegen und durch ungesunde Snacks die entstehende Leere zu kompensieren. Viele erkennen dies und setzen sich kritisch mit der eigenen Ernährung auseinander. Neben einer ausgewogenen Zusammenstellung ist das Interesse an natürlichen Wirkstoffen und Präparaten groß, mit denen sich die aktuelle Situation einfacher meistern lässt.

Natürliche Hilfen von Baldrian bis CBD-Öl

Auch wenn die Möglichkeiten für eine Unternehmung aktuell etwas eingeschränkt sind, ist ein regelmäßiger Gang vor die Türe empfehlenswert. Mit dem aufkommenden Frühling und längeren Sonnenstunden kann jeder einen wertvollen Beitrag für den Vitamin-D-Haushalt leisten. Wie kaum ein anderes Vitamin spielt dieses in die Stimmung ein und hilft, auch in schwierigen Zeiten Kraft und Motivation zu finden.

Gleiches gilt für eine ausreichende Zufuhr weitere Vitamine, Mineralien und sonstiger Nährstoffe. Um gezielt etwas für die innere Ruhe zu leisten, sind Naturprodukte eine sinnvolle Ergänzung. Neben Klassikern wie Baldrian oder Kamille hat CBD-Öl in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Dieses kann passend zum eigenen Lifestyle dosiert und eingenommen werden, die aus der Hanfpflanze gewonnenen Produkte sind legal und frei verkäuflich.

Neue Wege zur Entspannung ausprobieren

Vor allem in den Abendstunden ist die Einnahme von CBD-Öl und ähnlichen Präparaten gefragt. Bereits ein oder zwei Tropfen unter der Zunge helfen vielen Menschen weiter, ruhiger in den Schlaf zu finden und sich weniger stressige Gedanken über die aktuelle Situation zu machen.

Für eine ideale Entspannung zu Hause bieten sich auch Entspannungs-Apps an. Aktuell ist die beste Zeit gekommen, um sich mit Themen wie Meditation oder dem autogenen Training zu befassen. Diese helfen auch weiter, wenn subjektiv der Eindruck vorherrscht, man selbst leide nur wenig unter der aktuellen Situation und empfindet bewusst kaum Stress.

Qualität bei natürlichen Präparaten beachten

Wann immer mit Gaben aus der Natur eine Linderung von Beschwerden erreicht werden soll, kommt es wesentlich auf die Qualität der Produkte an. Dies sichert die beste Wirksamkeit bei der Einnahme zu und verhindert eventuelle Nebenwirkungen durch unerwünschte Beimischungen in mangelhaften Produkten. Im Falle von CBD-Produkten sind spezialisierte Web-Shops wie Cibdol die beste Alternative zu Apotheke oder Drogerie. Hier hilft die gehobene Auswahl an Produkten einfacher dabei, das individuell Richtige zu finden und dauerhaft entspannter durchs Leben zu gehen.