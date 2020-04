Akute und chronische Bronchitis – die Unterscheidung

Chronische Bronchitis: Die Ursachen und Symptome

Bei einer chronische Bronchitis besteht die Schleimhautentzündung der Bronchien über einen längeren Zeitraum. Genauer gesagt liegt die Erkrankung dann vor, wenn die damit einhergehenden Symptome (Husten, meist mit Auswurf) mindestens drei Monate lang bestehen und das in wenigstens zwei aufeinander folgenden Jahren.

Im Gegensatz zu einer akuten Bronchitis, die in der Regel durch Viren verursacht wird, entsteht eine chronische Bronchitis häufig infolge von regelmäßigem Rauchen. Denn die Inhaltsstoffe von Zigaretten, allen voran Nikotin, reizen die Bronchialschleimhaut und führen so zu deren Entzündung. In der Folge tritt chronischer Husten mit schleimigem Auswurf auf. Die Erkrankung wird daher umgangssprachlich auch als Raucherhusten bezeichnet.

Darüber hinaus ist es möglich, dass für der Entstehung der chronischen Bronchitis noch andere Reizstoffe wie eingeatmeter Feinstaub oder chemische Substanzen verantwortlich sind. Außerdem kann sich ebenfalls aus einer nicht ausgeheilten akuten Bronchitis eine chronische Form entwickeln.

Akute Bronchitis: Die Abgrenzung zur chronischen Form

Der akuten Bronchitis geht oftmals eine Infektion der oberen Atemwege – allen voran eine Erkältung – voraus, bei der sich Viren in den Rachen- und Nasenschleimhäuten ausbreiten. Von dort gelangen sie in die unteren Atemwege, zu denen die Bronchien gehören. Das wird als Etagenwechsel bezeichnet.

Für die akute Entzündung der Bronchialschleimhaut sind in den meisten Fällen (90 Prozent) Viren verantwortlich, seltener kommen Bakterien, Pilze oder chemische Reizstoffe als Auslöser infrage. Dringen die Erreger in die Bronchialschleimhaut vor, führt dies zu einer Schädigung der dortigen Zellen. Auch das in der Schleimhaut ansässige Flimmerepithel (Zellschicht mit beweglichen Härchen) wird in Mitleidenschaft gezogen oder ganz zerstört. Folglich kann es seine Aufgabe – die Entfernung von Sekret und Krankheitserregern – nicht mehr ausreichend bewerkstelligen. Gleichzeitig kommt es zu einer verstärkten Schleimproduktion, weshalb sich das Sekret zunehmend in den Bronchien staut. Die Atemwege registrieren dies als Fremdkörper – es kommt zum Hustenreflex, mithilfe sich der Körper vom Schleim befreien will.

Typischerweise ist der Husten bei einer akuten Bronchitis zu Beginn trocken, erst nach einigen Tagen geht dieser normalerweise in einen produktiven Husten mit Auswurf über. Breiten sich die Erreger in der Zwischenzeit weiter im Körper aus sind weitere Begleiterscheinungen wie Schnupfen, Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Fieber möglich. Atemnot gehört hingegen nicht zu den charakteristischen Symptomen. Sollte es dennoch dazu kommen und keine Lungenvorerkrankung bestehen, könnte eine Lungenentzündung dahinterstecken. In diesem Fall sollte unbedingt ein Arzt aufgesucht werden.

Verlauf einer akuten und chronischen Bronchitis

Zunächst einmal sei gesagt, dass die akute Form normalerweise von selbst wieder ausheilt – in der Regel dauern die Symptome zwei bis fünf Tage. Ausgenommen ist ein trockener Reizhusten, der sich auch mehrere Wochen halten kann.

Bei der chronischen Bronchitis entscheidet mehr oder weniger das Krankheitsstadium über die Heilungschancen: Werden frühzeitig Gegenmaßnahmen ergriffen, beispielsweise Rauchstopp, kann die Erkrankung möglicherweise vollständig ausheilen. In einem fortgeschrittenem Stadium gilt die chronische Bronchitis als unheilbar. Im Fokus der Therapie steht dann, das Fortschreiten der Entzündung aufzuhalten.

Mögliche Folgen einer Bronchitis

Aufgrund der Entzündung ist die Reinigungsfunktion der Flimmerhärchen in den Bronchien eingeschränkt, weshalb der Abtransport von Schleim nicht mehr einwandfrei funktioniert. Bakterielle Erreger haben nun leichteres Spiel, ebenfalls einzudringen und sich in den Atemwegen auszubreiten. Eine solche Infektion kann sowohl die akute als auch chronische Bronchitis verschlimmern und erhöht das Risiko für die Entwicklung einer Lungenentzündung oder anderer schweren Lungenerkrankungen. Bleibt die akute Form unbehandelt, kann sich zudem eine chronische Bronchitis entwickeln.

Ist die Erkrankung bereits chronisch, ist es außerdem möglich, dass eine chronisch-obstruktive Bronchitis entsteht. Obstruktion bedeutet in diesem Fall, das die Atemwege dauerhaft verschlossen sind. Dies ist durch drei Begleiterscheinungen gekennzeichnet, die auch als AHA-Symptome bezeichnet werden: Auswurf, Husten und Atemnot. Zwar ist die chronisch-obstruktive Bronchitis nicht heilbar, allerdings lassen sich die Beschwerden mit geeigneter Therapie gut lindern. Ein schwerer Verlauf, beispielweise eine dauerhafte Schädigung der Lunge, kann zudem aufgehalten werden.

Akute und chronische Bronchitis: Wann zum Arzt?

Wer unter ständigem Husten leidet, fragt sich zurecht, ob dahinter womöglich eine akute oder chronische Bronchitis steckt und wann man zum Arzt sollte. Es ist ratsam, spätestens dann einen Termin beim Hausarzt zu vereinbaren, wenn sich die Beschwerden verschlimmern, der Husten über einen längeren Zeitraum andauert oder weitere Symptome wie Fieber auftreten. Nach der Diagnosestellung wird der Mediziner weitere Behandlungsschritte verordnen.