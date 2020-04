Coronavirus: Wie digitale Technologien Arztpraxen jetzt entlasten

Online-Terminvereinbarung statt Anruf

Das Telefon klingelt ununterbrochen. Im Wartezimmer staut es sich und der Arzt ist gerade auf Hausbesuch. Dies gehört in vielen Praxen zum Alltag und verschärft sich nun während der Coronakrise. Ohne digitale Technologien wären zahlreiche Ärzte im Corona-Stress längst vollends überfordert. Als zeitsparendes Tool stellen sich gerade jetzt Software-Lösungen zur digitalen Terminvergabe heraus. Der Verwaltungsaufwand innerhalb der Praxen lässt sich mit Lösungen wie dieser wesentlich leichter schultern. Indem Patienten von Anrufen Abstand nehmen und die Terminvereinbarung online vornehmen , tragen sie aktiv zur Entlastung der Ärzteschaft bei. Schon im vergangenen Jahr gab jeder Vierte in einer Bitkom-Umfrage an, auf digitale Art und Weise Arzttermine vereinbart zu haben. Solange kein Notfall vorliegt und keine drängenden Fragen geklärt werden müssen, sollten Patienten entsprechende Angebote aus Solidarität gerade während der gegenwärtigen Krise nutzen. Ähnliches gilt für Video-Sprechstunden, die unter bestimmten Umständen den persönlichen Arztbesuch ersetzen können.

Video-Chat statt Arztbesuch

Zweifelsohne erfordern viele Notfälle einen persönlichen Arztbesuch. Weniger dringliche Anliegen lassen sich aber auch über Video-Sprechstunden klären. Wer beispielsweise einen Schnupfen hat und aus diesem Grund eine Krankschreibung benötigt, muss nicht unbedingt in der ohnehin schon überladenen Arztpraxis erscheinen. Entsprechende Angebote sind bisher nicht bei allen Ärzten verfügbar, verbreiten sich aber gerade jetzt immer weiter. Das ehemalige Fernbehandlungsverbot gilt in der Bundesrepublik schon seit mehreren Jahren nicht mehr. Bislang gab es noch Beschränkungen für den Umfang an Leistungen, die Ärzte ohne persönlichen Patientenkontakt abrechnen durften. In der Coronakrise hat die Bundesregierung diese Beschränkungen allerdings aufgehoben, um überforderte Praxen ein Stück weit zu entlasten. Auch zur Infektionsprävention eignen sich Lösungen wie Video-Sprechstunden. Mit Tools wie einem Videochat-System für Notrufzentralen können Ärzte beispielweise aus der Ferne abschätzen, inwieweit ein Corona-Verdacht gerechtfertigt ist. Auf dieser Basis lassen sich ohne Infektionsrisiken Entscheidungen darüber treffen, ob weiterführende Behandlungen erforderlich sind.

Telemedizin für Risikogruppen

Sowohl ältere als auch vorerkrankte Menschen zählen zur Risikogruppe, die es vor dem Coronavirus bewusst zu schützen gilt. Genau das ermöglichen telemedizinische Angebote wie die Video-Sprechstunde. Speziell chronische Erkrankungen erfordern regelmäßige Check-ups, die unter bestimmten Umständen von Video-Chats ersetzt werden können. Falls der Arzt anschließend keinen Grund für eine persönliche Vorstellung sieht, müssen entsprechende Patienten nicht in der Praxis erscheinen. Die Einstellung von Medikamenten und die Rezeptvergabe sind so für chronisch Kranke kein zwingender Grund für einen persönlichen Arztbesuch. Das erspart ihnen den Weg und das Infektionsrisiko, das gerade für sie mit Aufenthalten in ärztlichen Wartezimmern verbunden wäre. Nicht nur Arztpraxen werden auf diese Weise entlastet, sondern im Endeffekt auch Krankenhäuser. Wo Patienten mit potenziell schwerem Corona-Verlauf geschont werden können, werden möglicherweise Aufenthalte auf der Intensivstation verhindert.