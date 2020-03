Die Folgen von Stress für die Gesundheit

Folgen von Stress im Überblick

Chronischer Stress wirkt sich auf den gesamten Körper aus und kann mannigfaltige Symptome verursachen. Nicht immer führen die Betroffenen oder Ärzte Erkrankungen jedoch auf Stress zurück. Dabei können negative Folgen für die Gesundheit in zahlreichen verschiedenen Bereichen auftreten. Darunter fallen zum Beispiel:

Verdauungstrakt

Herz-Kreislauf-System

Bewegungsapparat

Kopf

Immunsystem

Stoffwechsel und Haut

Psyche

Ein kontinuierlich stressiger Alltag kann das Leben und die Gesundheit der Betroffenen also auf Dauer massiv beeinträchtigen. Die genannten Bereiche werden im Folgenden genauer betrachtet.

Folgen von Stress für die Verdauung

Die Redewendung, dass uns etwas auf den Magen schlägt, kommt nicht von ungefähr. So ist das Magengeschwür ein typischer Effekt von Stress auf die Gesundheit. Dem gehen jedoch frühere Anzeichen voraus. Bei Stress produziert der Körper mehr Magensäure als im entspannten Zustand. Ist der Magen dauerhaft zu sauer, kann die die Magenschleimhaut dadurch angegriffen werden an. Mögliche Symptome sind dann Übelkeit, Völlegefühl und Schmerzen im oberen Bauch. Viele Menschen klagen darüber hinaus über Sodbrennen durch die vermehrte Säureproduktion.

Auch dem Darm bekommt Stress schlecht. Hier schlägt er auf die Gesundheit mit Durchfall, Verstopfung und anderen Verdauungsproblemen.

Folgen von Stress für das Herz-Kreislaufsystem

Stress wirkt sich auch auf das Herz-Kreislauf-System aus. Kurzfristig steigt der Blutdruck, das Herz schlägt schneller und es werden Stresshormone ausgeschüttet. All das trägt dazu bei, den Körper in dieser Situation schnell reaktionsfähig zu machen, wirkt sich jedoch langfristig negativ auf die Gesundheit aus. Folgt auf die Phase der Anspannung keine Entspannung, kann das Herz-Kreislauf-System bei chronischem Stress nicht mehr herunterfahren. Gesundheitliche Beschwerden bleiben meist nicht lange aus und können beispielsweise in Form von Bluthochdruck, erhöhten Blutfetten und Arterienverkalkung auftreten.

Während diese Folgen von Stress mitunter lange unbemerkt bleiben, sind die Belastungen für das Herz stärker spürbar. Brustschmerzen, Herzrasen, Schwindelgefühl oder Enge in der Brust sind typische Anzeichen dafür, dass es höchste Zeit ist, die Bremse zu ziehen.

Folgen von Stress für den Bewegungsapparat

Bei Stress sind wir angespannt – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Die Muskelspannung erhöht sich. Dadurch entstehen Verspannungen, die sich immer weiter verhärten. Besonders häufig treten diese im Bereich von Kopf, Nacken, Schultern und Rücken auf. Das führt nicht nur zu Erschöpfung durch dauerhaften Stress. Vor allem sind es Schmerzen, die die Gesundheit beeinträchtigen. Insbesondere dauerhafte Kopf- und Rückenschmerzen können hier ihre Ursache haben.

Folgen von Stress im Kopfbereich

Akuter Stress macht das Gehirn wach und leistungsfähig. Chronischer Stress dagegen kann das Organ sogar schrumpfen lassen. Das kann zum Beispiel zu einer verminderte Gedächtnisleistung und im schlimmsten Fall sogar zum Schlaganfall führen.

Auch das Ohr reagiert empfindlich auf die Dauerbelastung. Viele Betroffene hören dann Töne, die gar nicht da sind. Dieses Phänomen wird als Tinnitus bezeichnet. Bei starkem Stress kann es sogar zu einem Hörsturz kommen.

Folgen von Stress für das Immunsystem

Bei der Stressreaktion bildet der Körper das Hormon Kortisol, dass das Immunsystem kurzfristig hemmt. Bei chronischem Stress schlägt dieses Hormon dann direkt auf die Gesundheit: die Anfälligkeit für Erreger wie Erkältungs- oder Herpesviren und andere Keime steigt. Außerdem braucht der Organismus dann für die Genesung länger.

Folgen von Stress für Stoffwechsel und Haut

Stress gilt als ein zentraler Risikofaktor für Diabetes, da er den Blutzuckerspiegel erhöht und die Insulinempfindlichkeit der Zellen herabsetzt. Aus dieser Schieflage des Stoffwechsels kann ein Diabetes mellitus Typ 2 entstehen.

Ähnlich fatal ist der permanente Alarmzustand für die Haut. Die Folgen von Stress spüren vor allem Neurodermitiker. Aber auch Patienten mit Nesselsucht oder Schuppenflechte stellen oft eine Verschlechterung der Haut fest.

Psychische Folgen von Stress

Hält Stress länger an, ist auch die psychische Gesundheit in Gefahr. Was mit innerer Unruhe, Angespanntheit, Reizbarkeit und Konzentrationsstörungen beginnt, kann in schweren Erkrankungen münden.

Zu den häufigsten gehören Depressionen in unterschiedlichen Graden und das Burn-out. Der permanente Druck kann außerdem Panikattacken auslösen, die unter anderem mit Herzrasen, Übelkeit, Schwitzen, Kurzatmigkeit und anderen Symptomen einhergehen.

Warum schadet chronischer Stress der Gesundheit?

Stress soll uns bereit für Kampf oder Flucht machen. Kurzfristig ist er nicht schädlich für die Gesundheit. Er fördert lediglich die Systeme, die er benötigt. Dazu gehören Muskulatur, Herz-Kreislauf-System und Atmung. Gleichzeitig hemmt er Systeme im Körper, die gerade nicht gebraucht werden, also beispielsweise das Immunsystem und die Verdauung.

Verschwindet der Stressfaktor, ebbt die Stressreaktion ab und die Körpersysteme pendeln sich wieder ein. Bei chronischem Stress passiert genau dieses Einpendeln nicht mehr. Die Gesundheit leidet, weil der gesamte Organismus in Schieflage gerät. Für eine Behandlung stressbedingter Erkrankungen ist also die Beseitigung chronischer Stressoren essenziell.