Hilfe bei Magenproblemen: Was tun bei Völlegefühl, Unwohlsein im Magen und Co.?

Das sind klassische Symptome bei Magenproblemen

Magenprobleme machen sich über verschiedene Beschwerden bemerkbar. Dazu gehören unter anderem: Sodbrennen, Blähungen, Verstopfungen oder Durchfall, Bauchschmerzen sowie Völlegefühl, Appetitlosigkeit und allgemeines Unwohlsein im Magen. Auch wenn diese Symptome für die Betroffenen meist sehr unangenehm sind, so bleiben sie doch in der Regel harmlos und ohne Folgen. Wenn die Magenprobleme nicht nach einigen Tagen nachlassen, sollten betroffenen Personen besser einen Mediziner aufsuchen. Erste Anlaufstelle ist der Hausarzt, auch Allgemeinmediziner genannt. Dieser kann beispielsweise Unverträglichkeiten, Entzündungen und andere Erkrankungen des Magen-Darmtrakts ausschließen. Bei Zweifeln erfolgt eine Überweisung an einen Spezialisten der Magen-Darm-Gesundheit, einen Gastroenterologen. Neben einer eindeutigen Diagnose wird der Arzt zudem eine geeignete Therapie, zum Beispiel mittels Tabletten gegen Unwohlsein im Magen, einleiten.

Medikamentöse Behandlung bei Magenproblemen

Magenbeschwerden können vielfältig sein, weshalb auch die möglichst vom Arzt verschriebenen Medikamente unterschiedlich wirken. Zwar gibt es freiverkäufliche Arzneien, auf Nummer sicher gehen Betroffene jedoch, wenn sie zuvor mit einem Mediziner Rücksprache gehalten haben. Bei einer Magenschleimhautentzündung beispielsweise werden häufig Protonenpumpenhemmer verschrieben. Diese schützen den Magen, indem sie die Bildung der aggressiven Magensäure hemmen. Gegen starke Bauchschmerzen können Schmerzmittel wie Paracetamol oder Ibuprofen vorübergehend Linderung verschaffen. Zur Behebung von Bauchkrämpfen kommen meist sogenannte Spasmolytika zum Einsatz, die die verkrampfte Muskulatur entspannen.

Sanfte Hilfe aus der Natur gegen Magen-Darm-Beschwerden

Bei Unwohlsein im Magen und anderen Symptomen müssen es aber nicht immer Medikamente sein. Die Natur bietet einige Arzneipflanzen, welche bei Magen-Darm-Beschwerden ebenso Linderungen bringen können:

Jujube – die chinesische Dattel schützt die Magenschleimhaut

Die Jujube-Frucht ist hierzulande noch nicht so verbreitet, wird aber schon über Jahrhunderte hinweg in asiatischen Ländern für den Verzehr angebaut. Sie ist ebenfalls unter dem Namen chinesische Dattel bekannt und eine zwei bis drei Zentimeter große Frucht, welche dem Geschmack eines Apfels ähnelt. Die Jujube kann frisch oder getrocknet verzehrt werden, fördert die Darmtätigkeit und wirkt schützend auf die Schleimhäute im Magen-Darm-Trakt.1 Auch gegen Verstopfung und Magenschmerzen zeigt Jujube eine positive Wirkung.2

Mit Ingwer gegen Übelkeit

Pur, getrocknet oder als Tee – die asiatische Knollenwurzel mit dem scharfen, intensiven Geschmack kann nicht nur kulinarisch, sondern auch aus gesundheitlicher Perspektive überzeugen. Die enthaltenden ätherischen Öle und Scharfstoffe wirken mitunter entzündungshemmend und regen die Darmtätigkeit an. Auf diese Weise kann Ingwer Magenprobleme lindern. Für Betroffene von Übelkeit ist die scharfe Knolle ebenfalls ein bewährtes Mittel aus der Natur.3

Ginseng fördert die Durchblutung des Magens

Die Wurzel ist vor allem für ihre Verwendung in der japanischen Medizin und ihre leistungssteigernde Wirkung auf Körper und Geist bekannt. Diese Eigenschaft basiert auf der Durchblutungsförderung, welche nachweislich der Magenschleimhaut zugutekommt.4

Süßholzwurzel mit beruhigender Wirkung auf den Magen

Mit der Süßholzwurzel werden wohl die meisten Menschen die Verwendung in Lakritze verbinden. Doch die süßlich schmeckende Wurzel kann noch mehr, denn sie wirkt ebenfalls im medizinischen Bereich: zum Beispiel mildert sie Verdauungsbeschwerden ab. Bei Magenproblemen wie einer Schleimhautreizung wirkt Süßholzwurzel mitunter entzündungshemmend. Außerdem eignet sie sich auch als Mittel gegen Magenkrämpfe.5

Hungeranregend: Was hilft gegen Appetitlosigkeit?

