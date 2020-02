Keine Angst vor der Vorsorgeuntersuchung beim Urologen

Scham und negative Vorurteile über den Ablauf der Untersuchung halten davon ab, die wichtigen Vorsorgeuntersuchungen für den Mann regelmäßig durchführen zu lassen. Lesen sie hier, warum dieser Kontrolltermin beim Urologen so wichtig ist, ab wann die Vorsorgeuntersuchungen stattfinden sollten und was beim Urologen eigentlich passiert.

Darum ist die Vorsorgeuntersuchung für den Mann wichtig

Um Krebs oder Hodenerkrankungen frühzeitig zu erkennen und auch effektiv behandeln zu können, ist es wichtig, regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung für den Mann zu gehen. Besonders Prostatakrebs kann viel besser therapiert werden, wenn er bereits im Frühstadium erkannt wird. Aber auch weniger gefährliche Erkrankungen wie Harninkontinenz oder eine Erektionsstörung können gut behandelt werden, wenn sich der Patient regelmäßig untersuchen lässt und im Austausch mit dem Arzt bleibt. Die Vorsorgeuntersuchung beim Urologen hilft dabei, Probleme frühzeitig abzufangen und damit ein gesundes und aktives Leben führen zu können.

So läuft eine Vorsorgeuntersuchung beim Urologen ab

Der Urologe ist auf die männlichen Geschlechtsorgane spezialisiert, kümmert sich aber auch um Erkrankungen der Harnorgane wie Blase, Niere und Harnröhre. Der Besuch beim Urologen beginnt wie jeder Arztbesuch mit einer ausführlichen Anamnese. Mit Fragen zu akuten Beschwerden, Vorerkrankungen, dem Sexualleben und dem Lebensstil, macht sich der Arzt dabei ein Bild von der Situation des Patienten. Bei der Untersuchung des Genitalbereichs achtet der Arzt auf Veränderungen der Haut, Schwellungen des Hodensacks und einen möglichen Ausfluss aus der Harnröhre. Um Knoten und Auffälligkeiten in Hoden, Nebenhoden, Samenleitern und Lymphknoten zu untersuchen, tastet der Urologe diese vorsichtig ab. Keine Sorge — diese Untersuchung kann zwar ein wenig unangenehm sein, verursacht aber in der Regel keine Schmerzen.

Zur Vorsorgeuntersuchung beim Mann gehört auch das Abtasten der Prostata. Die Prostata kann, wegen ihrer Lage um die Harnröhre, nur von der Innenseite des Enddarms mit dem Finger abgetastet werden. Der Patient liegt hierfür seitlich und mit angezogenen Beinen auf einer Liege. Die Prostatauntersuchung verunsichert wohl am meisten, jedoch dauert sie nur sehr kurz und ist ebenfalls schmerzfrei.

Untersuchung von Niere und Blase

Wenn der Urologe während der Vorsorgeuntersuchung auch Niere und Blase untersucht, sind noch weitere Diagnoseverfahren möglich. Während die Blase abgetastet werden kann, gegebenenfalls mit einem Ultraschall begutachtet oder im Rahmen einer Blasenspiegelung betrachtet wird, muss der Zustand der Niere entweder durch eine Ultraschalluntersuchung oder mittels Blut- beziehungsweise Urinuntersuchungen beurteilt werden. Sehr starke Entzündungen oder einen problematischen Harnstau kann der Urologe auch durch Abklopfen der Nieren erkennen. Während ein gesunder Patient dabei keine Schmerzen hat, verspüren Betroffene einer Nierenerkrankung hier starke Schmerzen.

Wann und wie oft sollte man zur Vorsorgeuntersuchung?

Immer wieder kommt die Frage auf, ab wann eine Vorsorgeuntersuchung beim Mann notwendig ist. Die allgemeine Vorsorge beim Urologen sollte spätestens ab dem 45. Lebensjahr stattfinden. Wenn in der Familie bereits Fälle von Prostataerkrankungen (etwa Krebs) aufgetreten sind, wird sogar eine Untersuchung ab dem 40. Lebensjahr empfohlen. Sofern es keine andere Anweisung vom Urologen gibt, wie oft die Vorsorgeuntersuchung durchgeführt werden soll, wird eine jährliche Kontrolle empfohlen. So können schwere Erkrankungen wie Hoden- oder Prostatakrebs rechtzeitig erkannt und entsprechend behandelt werden. Neben dem Arztbesuch sollte jeder Mann unabhängig vom Alter auch einmal im Monat die Hoden auf Knoten und Veränderungen abtasten. Bei akuten Schmerzen oder Problemen im Genitalbereich oder den Harnorgangen, ist es ratsam umgehend einen Urologen aufzusuchen.