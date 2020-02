Mundhygiene — nicht nur für die Zähne wichtig

Die Folgen mangelnder Mundhygiene

Eine unzureichende Mundhygiene zieht in der Regel früher oder später unangenehme Konsequenzen nach sich. Neben einer Zahnentzündung (beziehungsweise Zahnmarkentzündung; Pulpitis) können auch Karies, Zahnfleischbluten, Mundgeruch, starke Schmerzen und Erkrankungen des Zahnhalteapparates (Parodontitis) auftreten. Zudem behindern gravierende Zahnschäden oder Infektionen möglicherweise die Nahrungsaufnahme sowie die Aussprache bestimmter Worte und Laute.

Wird die Mundhygiene beziehungsweise Zahnpflege über einen langen Zeitraum hin vernachlässigt, reduzieren sich die Schäden nicht zwangsläufig auf den Mundraum. Kranke Zähne oder anhaltende Entzündungen können einen negativen Einfluss auf den gesamten Organismus haben. Dies liegt daran, dass die Zähne über die Blutgefäße mit dem restlichen Körper verbunden sind. Kommt es zu bakteriellen Entzündungen am Zahn, breiten sich Krankheitserreger und Entzündungsstoffe möglicherweise über das Gefäßsystem aus und bereiten auch an anderen Stellen Beschwerden. Mittlerweile werden Zahnerkrankungen sogar mit der Entstehung von Herzklappenentzündungen, Gelenkentzündungen, Diabetes oder Arterienverkalkung in Zusammenhang gebracht.

Diese Faktoren beeinflussen die Mundgesundheit

Bei ungenügender Mund- und Zahnpflege lagern sich Bakterien, Speichelbestandteile und Speisereste als sogenannter Biofilm (Plaque) an der Zahnoberfläche an. Wird Zahnbelag nicht entfernt, breitet er sich aus und verursacht eine Entzündung des Zahnhalteapparates, die im fortgeschrittenen Stadium ein Ausfallen der Zähne bewirkt. Bei der Zufuhr von Zucker über die Nahrung produzieren die im Plaque enthaltenen Bakterien zudem Säure, welche die Zahnoberfläche angreift und zu Karies führt. Erste Warnzeichen für eine unzureichende Mundhygiene sind Zahnfleischbluten und -schwellungen, Mundgeruch und Zungenbeläge.

Im Übrigen spielt auch der Speichelfluss eine große Rolle beim Erhalt der Mundgesundheit. Er reinigt die Zähne, sorgt für eine Neutralisierung der Säuren und enthält Mineralien, die die Zahnoberfläche regenerieren. Bei gestörtem Speichelfluss (beispielsweise durch zu geringe Flüssigkeitszufuhr oder bestimmte Medikamentenwirkstoffe) steigt das Kariesrisiko im Mundraum an.

Tipps für eine gute Mundhygiene

Um Zahnbelag und Entzündungen vorzubeugen, ist es wichtig, die Zähne zweimal täglich zu putzen und die Zahnzwischenräume regelmäßig zu reinigen. So erhalten Bakterien und Säuren keine Gelegenheit, den Zahnschmelz zu schädigen. Wichtig ist hierbei aber vor allem auch, dass der Zahnbelag vollständig (also auch an schwer zugänglichen Stellen) entfernt wird. Neben dem täglichen Zähneputzen spielen zudem die professionellen Zahnreinigungen eine große Rolle. Sie erfolgen meist zusammen mit den zweimal jährlichen Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt und können die Mundhygiene deutlich verbessern, da mit Hilfe spezieller Geräte auch hartnäckige Beläge zielsicher entfernt werden.

Als zusätzliche Maßnahme zur Zahnpflege zuhause sind auch spezielle Mundspülungen erhältlich, die dabei helfen, in entlegenen Bereichen des Mund- und Rachenraums gegen Bakterien vorzugehen. Der Zahnarzt ist ein guter Ansprechpartner, wenn es um die Auswahl eines geeigneten Präparates geht. Wer unter Mundgeruch durch starken Zungenbelag leidet, kann auch über die Verwendung eines Zungenschabers zur Verbesserung der Mundhygiene nachdenken.

Zu guter Letzt sind eine zahngesunde Ernährung sowie eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr maßgeblich am Erhalt der Mundgesundheit beteiligt. Zuckerhaltige Lebensmittel und Getränke sollten so gut wie möglich gemieden werden, da Bakterien sie in zahnschädigende Säure umwandeln können. Wasser oder ungesüßte Tees sind unbedenklich und beugen Mundtrockenheit und vermindertem Speichelfluss vor.