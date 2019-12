Grippaler Infekt: Symptome und Dauer einer Erkältung

Was ist ein grippaler Infekt und welche Beschwerden treten auf?

Meist durch die sogenannte Schmier- (kontaminierte Gegenstände wie Türklinken) oder Tröpfcheninfektion (kleinste Speicheltropfen beim Sprechen, Husten oder Niesen) verbreitet, setzen sich unterschiedliche Arten von Erkältungsviren in unserem Körper fest. In der Regel infizieren sie die Schleimhäute in Mund-, Nasen- und Nasennebenhöhle, Rachen oder Kehlkopf (obere Atemwege). In manchen Fällen sind auch Bronchien und Luftröhre (untere Atemwege) betroffen. Typische Symptome einer Erkältung sind unter anderem:

Halsschmerzen

Husten

Schnupfen

Gliederschmerzen

Kopfschmerzen

Fieber

Die Beschwerden einer Erkältung treten meist erst nach und nach auf. Für gewöhnlich erkennen Sie einen beginnenden grippalen Infekt an einer verstopften oder laufenden Nase.

Nicht zu verwechseln ist der grippale Infekt mit einer Grippe. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die beiden Bezeichnungen häufig verwechselt. Eine Grippe macht sich sehr viel plötzlicher bemerkbar und ist in ihrem Krankheitsverlauf deutlich intensiver. Sowohl das generelle Krankheitsgefühl als auch Symptome wie etwa Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen sind stärker ausgeprägt als beim grippalen Infekt.

Wie lange dauert ein grippaler Infekt?

Wie lange ein grippaler Infekt anhält, ist nicht bei jedem Betroffenen gleich — daher lässt sich diesbezüglich keine allgemeingültige Aussage treffen. Der Volksmund besagt, dass eine Erkältung drei Tage kommt, drei Tage bleibt und drei Tage geht. Durchschnittlich betrachtet liegt er damit nicht falsch. Grob beläuft sich ein grippaler Infekt nämlich auf den Zeitraum von etwa einer bis zwei Wochen.

Die Art der infektionsauslösenden Viren, mögliche Vorerkrankungen (etwa Immunschwäche) und auch ein falsches Verhalten während der Krankheitsphase (zum Beispiel wenig Ruhe, viel körperliche Arbeit) haben Auswirkungen auf die Dauer der Erkältung. Halten die Symptome länger als zwei Wochen an, sollten Sie einen Allgemeinarzt aufsuchen. Älteren und chronisch kranken Menschen ist zu empfehlen, direkt zu Beginn des grippalen Infekts zum Arzt zu gehen. Oft ist deren Immunsystem geschwächt und ein schwerer Krankheitsverlauf wahrscheinlicher.

Was tun gegen den grippalen Infekt?

Die Symptome einer Erkältung können für gewöhnlich sehr gut selbst behandelt werden. Wichtig ist, dass Sie sich ausreichend schonen (keine körperliche Anstrengung oder Sport), viel Flüssigkeit zu sich nehmen und gegebenenfalls die gereizten Schleimhäute im Nasen- und Rachenbereich beruhigen. Trinken Sie dazu beispielsweise einen Erkältungstee mit Ingwer oder Salbei. Auch Nasentropfen können dabei helfen, das Abschwellen der Schleimhäute zu beschleunigen und das Atmen wieder zu erleichtern. Zudem ist es ratsam mit einer Kochsalzlösung zu inhalieren. Lösen Sie dazu ein paar Löffel Salz in kochendem Wasser auf, überdecken Sie den Topf und Ihren Kopf mit einem Handtuch und atmen Sie den Wasserdampf über die Nase ein.

Hinsichtlich einer medikamentösen Behandlung von Hals- oder Kopfschmerzen können Sie leichte Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Paracetamol einnehmen. Diese sind in schwachen Dosen rezeptfrei in der Apotheke erhältlich. Achten Sie bei der Anwendung genau auf die Hinweise des Beipackzettels und lassen Sie sich im Zweifel von Ihrem Apotheker beraten.

Zur Vorbeugung eines grippalen Infekts ist es hilfreich, auf eine gute Hygiene zu achten. Waschen Sie sich so oft wie möglich die Hände (vor allem nach dem Naseputzen) und vermeiden Sie den Kontakt mit gemeinsam genutzten Oberflächen (zum Beispiel Türgriffe im Büro oder Haltestangen in öffentlichen Verkehrsmitteln). Ebenso ist es nützlich auf eine ausgewogene vitaminreiche Ernährung zu achten, um das Immunsystem zu stärken und es Viren schwerer zu machen, sich im Körper einzunisten.