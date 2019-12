Was ist Asthma überhaupt?

Als Asthma wird eine chronische Entzündung in den Atemwegen bezeichnet, bei der die Bronchien anschwellen und vermehrt Schleim produzieren. Typische Symptome von Asthma sind beispielsweise eine erschwerte Atmung, pfeifende Geräusche beim Atmen, Kurzatmigkeit sowie ein Engegefühl in der Brust. Je nach Ursache teilen Fachärzte die Lungenkrankheit in nicht-allergisches und allergisches Asthma ein, wobei die Behandlung sehr ähnlich ist.

Wie sieht die Behandlung von Asthma aus?

Grundsätzlich zielt die Behandlung von Asthma darauf ab, die entzündlichen Reaktionen in den Bronchien zu verringern und zugleich das Atmen zu erleichtern. Dafür stehen Ärzten zwei unterschiedliche Arten von Medikamenten zu Verfügung, die in der Regel in Form von Inhalationssprays verabreicht werden:

Langzeitmedikamente (Controller): Diese Medikamente erzielen ihren Effekt langsam sowie vorbeugend und tragen zur Minderung der Entzündungen in den Atemwegen bei. Regelmäßig eingenommen sollen so Asthmaanfälle reduziert werden.

Bedarfsmedikamente (Reliever): Schnelle Hilfe bei einem Asthmaanfall erhalten Betroffene mithilfe von Relievern. Das wiederum sind Arzneimittel, meist Beta-2-(Sympatho)Mimetika, die eine erweiternde Wirkung auf die Bronchien haben und so im Akutfall ein normales Atmen unterstützen sollen.

Bei einem allergischen Asthma ist es zudem wichtig, gezielt gegen die Allergie vorzugehen. Hierzu stehen Ärzten zwei Methoden der Behandlung zur Verfügung:

Anti-IgE-Therapie: Der Antikörper Immunglobulin E (IgE) ist bei allergischen Reaktionen im Körper maßgeblich beteiligt. Mithilfe der Anti-IgE-Therapie versuchen Fachärzte, diesen nachhaltig zu blockieren.

Hyposensibilisierung: Dem Patienten wird über einen längeren Zeitraum das auslösende Allergen verabreicht. Dadurch soll der Körper sich an den Stoff gewöhnen und folglich auch die allergischen Asthmaanfälle reduzieren.

Besonders wichtig bei der Behandlung von Asthma ist, dass Patienten sich strikt an den Therapieplan des behandelnden Arztes halten.

Was Asthma-Patienten noch tun können

Bei der Behandlung von Asthma setzen Ärzte nicht nur auf Medikamente. Es gibt einige weitere Methoden, die sich zur Therapie der Erkrankung manifestiert haben. Hierzu zählen beispielsweise verschiedene Entspannungstechniken, spezielle Asthma-Patientenschulungen, Rehabilitation für Asthmatiker, Atem- und Physiotherapie oder aber Atemgymnastik.

Ein Facharzt kann Betroffene über die genannten Maßnahmen umfangreich aufklären und einen individuellen Behandlungsplan erstellen. Darüber hinaus haben Patienten auch einiges selbst in der Hand: Eine gesunde Lebensweise mit dem Verzicht auf Alkohol und vor allem Nikotin sowie ausreichend Bewegung an der frischen Luft sind unerlässlich, um das Asthma nachhaltig zu behandeln.