Oft spät erkannt und zermürbend – Osteoporose

Zermürbend: Was passiert bei Osteoporose mit den Knochen?

Knochen werden mit zunehmendem Alter immer spröder, poröser, instabiler. Das medizinische Krankheitsbild heißt Osteoporose. Leider handelt es sich um eine oft spät erkannte Erkrankung.

Von Knochenbeschwerden zur Osteoporose-Diagnose

Die Knochenmasse des Menschen nimmt ab einem Alter von etwa 30 Jahren schleichend ab. Ist nun im jungen Alter zu wenig Masse aufgebaut worden oder baut sich mit zunehmendem Lebensabend rasch ab, so spricht der Mediziner von Osteoporose. In Deutschland leiden fast 8 Millionen Menschen unter der im Volksmund auch „Knochenschwund“ genannten Krankheit.*

Erster Ansprechpartner bei Knochenbeschwerden ist der Hausarzt. Dieser wird bei Verdacht auf Osteoporose an einen Spezialisten, einen Osteologen verweisen. Kam es bereits zu einem Knochenbruch, versorgt ein Orthopäde oder Chirurg den Betroffenen.

Doch wie wird Osteoporose von Ärzten diagnostiziert? Am Anfang steht zunächst eine Anamnese, also ein Patientengespräch an, in welchem nach den Beschwerden, anderen Erkrankungen auch im familiären Umkreis und einer Medikamenteneinnahme gefragt wird. Im Anschluss erfolgt die körperliche Untersuchung mit Fokus auf das Skelett des Patienten. Röntgenaufnahmen zeigen Verformungen und Brüche der Knochen auf. Bei einer speziellen Untersuchung werden die Knochendichte-Werte ermittelt. Erst wenn die Osteopose-Diagnose gesichert ist, kann auch eine entsprechende Behandlung folgen.

So verläuft die Knochendichtemessung

Um die Werte der Knochendichte zu erfahren, messen die Mediziner den Mineralsalzgehalt der Knochen, in der Regel an der Hüfte oder der Lendenwirbelsäule. Die Dual Energy X-ray Absorptiometry (DXA) wird als Verfahren sowohl von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als auch von dem Dachverband Osteologie e.V. als Standardverfahren empfohlen:² Spezielle Röntgenstrahlen ermöglichen eine Unterscheidung zwischen Knochen sowie Weichteilgewebe – daher die Bezeichnung duale Messung – und eine Bestimmung der Knochenmassendichte . Die Messwerte ergeben sich aus der Abschwächung der Strahlen: je geschädigter und poröser Knochen sind, desto durchlässiger werden sie für die Strahlung. Die Knochendichtemessung dauert in der Regel etwa 15 bis 20 Minuten.³

Diese Symptome weisen auf Osteoporose hin

Da ein Knochenschwund-Leiden leider oft als einfache Alterserscheinung abgetan und erst sehr spät abgeklärt wird, sollen noch einmal die Anzeichen für die Erkrankung zusammengefasst werden. Zu den häufigen Osteopose-Symptomen gehören immer wiederkehrende Schmerzen, vor allem im Rücken. Mitunter wird die Krankheit nicht zeitnah erkannt, eher fällt der Verdacht auf einen altersbedingten Hexenschuss oder eine Reizung des Ischiasnervs.

Mit Osteoporose sind Patienten anfälliger für Knochenbrüche, da ja die Knochensubstanz zunehmend abnimmt. Kleinste Erschütterungen oder Stöße können einen schweren Bruch hervorrufen. Wenn dies eintritt, sollten Betroffene dringend mit einem Arzt sprechen.

Schonhaltungen – hervorgerufen durch Schmerzen – führen mitunter dazu, dass sich auch die Körpergröße der Patienten verringert. Schultern und Kopf beugen sich mehr nach vorne. Genauso ist ein Rundrücken, auch Witwenbuckel genannt, möglich und ein bekanntes Osteoporose-Symptom.

Lassen sich poröse Knochen vorbeugen?

Um eine Osteoporose möglichst zu verhindern, gibt es verschiedene Faktoren, die positiv beeinflussbar sind. Dazu gehört wohl allem voran die Ernährung. Vitamin D und Kalzium tragen zur Erhaltung normaler Knochen bei. Kalzium wird über Milchprodukte, grünes Gemüse und auch Mineralwasser dem Körper zugeführt, Vitamin D ist in geringen Mengen in Fisch, Fleisch und Eiern enthalten. Doch in erster Linie nehmen wir über das Sonnenlicht Vitamin D zu uns.

Bewegung – am besten an der frischen Luft – kombiniert zwei wichtige Vorbeugemaßnahmen. Eben die Aufnahme des Vitamin D und die Belastung der Knochen. Denn was nicht genutzt wird, verkümmert. Und so kann bei unzureichender Aktivität das Skelett an Substanz verlieren.

Ist es dem Körper selbst nicht so ohne weiteres möglich Kalzium oder Vitamin D aufzunehmen, zum Beispiel im Winter und bei Laktoseintoleranz, können Nahrungsergänzungsmittel Abhilfe schaffen, Mängeln vorzubeugen und so poröse Knochen verhindern. Apotheker oder der behandelnde Arzt berät hier gerne.

*Brückle, Wolfgang: Osteoporose. Stabil durchs Leben. Stuttgart: TRIAS in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co.KG 2014. S. 19.

²DVO-Leitlinie Osteoporose 2014. Kitteltaschenversion. URL: http://www.dv-osteologie.org/uploads/Leitlinie%202014/DVO-Leitlinie%20Osteoporose%202014%20Kitteltaschenversion%2015.12.2014.pdf (13.12.2019).

³Brückle, Wolfgang: Osteoporose. Stabil durchs Leben. Stuttgart: TRIAS in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co.KG 2014. S. 33.