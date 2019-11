Lukrative Medizin: Immer mehr Investoren übernehmen Praxen und MVZ

Häufigere Übernahmen, viele Privatverkäufe

Experten des Instituts Arbeit und Technik an der Westfälischen Hochschule (WH) befassen sich in ihrem Diskussionspapier (Titel: „Übernahmen durch Private Equity im deutschen Gesundheitssektor“) mit der Entwicklung des Investitionsgeschehens. Aus dem Papier gehen zahlreiche interessante Informationen hervor.

So scheinen immer mehr Private Equity Unternehmen in den medizinischen Sektor vorzudringen und dabei bevorzugt Medizinische Versorgungszentren und Arztpraxen, aber auch Pflegeheime und Kliniken zu übernehmen. Deutlich wird dies bei Betrachtung der jüngsten Entwicklungen: bis 2016 war die Gesundheitsbranche für Investoren eher unbedeutend. Auf ihn entfielen nur drei Prozent der getätigten Übernahmen zwischen 2014 und 2016. Im Jahr 2017 wuchs der Wert dann bereits auf 15 Prozent, um sich im ersten Halbjahr des Jahres 2018 noch einmal zu steigern.

Die Gewinne, die eine übernommene Einrichtung erwirtschaftet, müssen selbstverständlich auch steuerlich berücksichtigt werden. Das Problem: da einige Investoren ihren Sitz jedoch in Offshore-Ländern, wie z.B. den Cayman-Inseln oder der britischen Kanalinsel Guernsey haben, fließen die Steuern nicht dem deutschen Staat zu. Gut für den Investor, schlecht für das System.

Den Experten von der WH fiel zudem auf, dass nicht Unternehmen an Unternehmen verkaufen, sondern oft private Praxiseigentümer an Investoren. Gerade im Bereich der MVZ war dies zu beobachten. Die Gründe für den Verkauf an einen Investor können unterschiedlicher Natur sein. Sowohl finanzielle Gründe als auch die vergebliche Suche nach einem passenden Nachfolger stehen im Raum. Infolgedessen könnte der Ärztemangel in Deutschland für Investoren ein echter Glücksfall sein.

Finanzen: Eigene Praxen sind teuer

In der Ärzteschaft wird die zunehmende Beliebtheit von MVZ und Praxen bei Investoren äußerst kritisch beäugt. Viele Mediziner befürchten eine Verschlechterung der Bindung zwischen Patient und Arzt, negative Veränderungen durch gewinnorientiertes Wirtschaften und die Verdrängung des freien Arztes vom breiten Markt. Sie appellieren daher an ihre Kollegen und rufen dazu auf für die Selbständigkeit in der Branche zu kämpfen.

Dies scheitert allerdings nicht selten an finanziellen Möglichkeiten. In welchem Rahmen sich alleine die Medizinindustrie bewegt, gibt erste Ausblicke auf die Kosten, mit denen Ärzte bei der Praxiseröffnung und später zu rechnen haben: aus dieser Meldung geht hervor , dass alleine in NRW im vergangenen Jahr medizintechnische Geräte im Wert von 1,2 Milliarden Euro hergestellt wurden.

Doch nicht nur die Neueröffnung ist teuer. So belaufen sich auch die Kosten für eine Praxisübernahme auf mindestens 150.000 Euro. Für den verkaufenden Mediziner spielt seine Position bei Abschluss des Geschäftes ebenfalls eine Rolle. Investoren unterbreiten nicht selten deutlich bessere Angebote als übernahmewillige Ärzte. Die Entscheidung des Verkäufers fällt dann oft zu ihren Gunsten aus, was die beschriebene Entwicklung vorantreibt. Auch Expansionswünsche sind ein häufiger Grund für den Verkauf an finanzkräftige Unternehmen.

Medizinische Versorgungszentren: Beliebt bei jungen Ärzten

Dass die Medizinischen Versorgungszentren die klassische Arztpraxis ohnehin vom Markt verdrängen könnten, liegt auf der Hand. Immer weniger Mediziner möchten eine eigene Praxis gründen. Sie scheuen nicht nur den zeitlichen Aufwand, sondern auch die Kosten. Für sie wirkt die Anstellung in einem MVZ deutlich vorteilhafter.

Außerdem bevorzugen immer mehr Ärzte in Deutschland die Teilzeitbeschäftigung. Für sie stellen Versorgungszentren ein beliebtes Ziel dar, da sich die Mediziner hier im Rahmen einer Praxis ergänzen und somit geringere Arbeitszeiten erlauben können. Wie die Kassenärztliche Bundesvereinigung mitteilte, gab es in Deutschland Ende 2018 insgesamt 3.173 MVZ, in denen 18.101 Ärzte als Angestellte arbeiteten. Vor allem Hausärzte, Chirurgen und fachärztliche Internisten sind dort tätig.

Da Investoren selbst jedoch nicht dazu befugt sind, ein MVZ zu gründen und zu eröffnen – der Gesetzgeber gestattet dies seit 2012 nur noch Dialysedienstleistern, Krankenhäusern und Vertragsärzten – muss ein Hintertürchen genutzt werden.

Eine einfache Strategie sorgt dafür, dass das Investment trotzdem glückt: Investoren kaufen Krankenhäuser oder auch mehrere Praxen und gründen aus dieser Situation heraus ein MVZ. Sobald die Einrichtungen lukrativ veräußert werden können, fließt dem Investor seine Rendite zu. Mit diesem Vorgehen und der dahinterstehenden Finanzkraft können gewöhnliche Arztpraxen nicht mithalten. Sie stehen in Sachen Ausstattung und Verfügbarkeit meist im Schatten der MVZ.

Dass Versorgungszentren oftmals zur Spezialisierung neigen und die klassische ambulante Behandlung folglich vernachlässigen, könnte über kurz oder lang zu einem Problem werden. Dem Patienten stehen dann theoretisch zwar hochqualitative Technik und Sondermethoden zur Verfügung, klassische Terminpraxen für Kassenpatienten mit ganz gewöhnlichen Beschwerden hingegen immer seltener.