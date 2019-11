Herkunft: Idealerweise aus einem Anbaugebiet

Spanien ist der mit Abstand größte Olivenölproduzent der Welt. Außerdem gehören Italien, Griechenland und die Türkei zu den führenden Olivenöl-Erzeugerländern. Im Idealfall stammt das Öl aus einem Anbaugebiet in der EU und ist sortenrein. Siegel, die für eine geschützte Herkunftsbezeichnung stehen, sind ein guter Qualitätshinweis. Genauso wie Angaben zum Erntejahr.

Wie bei Wein können für einen ausgewogenen Geschmack durchaus zwei Sorten (milde und kräftig) gemischt werden. Entscheidend für Qualität und Geschmack sind die Auswahl der Olivensorten und das Herstellungsverfahren. Bewährt hat sich, wenn die kleinen Steinfrüchte von Hand geerntet und in der Ölmühle mechanisch kalt gepresst werden, also bei Temperaturen unter 27 Grad Celsius.

Aber Vorsicht vor Etikettenschwindel: Im Handel tauchen immer wieder minderwertige Mischungen und Fälschungen auf. Bekannte Marken sind betroffen, nicht selten sind solche Öle mit Mineralöl belastet.

Qualitätsklassen: Nativ extra ist erste Klasse

Olivenöl ist in viele Güteklassen eingeteilt , die Preisspanne groß. Produkte aus Massenproduktion sind natürlich günstiger als die von kleinen Erzeugern. Ein Olivenöl mit dem Zusatz „nativ extra“ oder „extra vergine“ hat die höchste Qualität. So sieht es die Olivenöl-Ordnung der EU vor. Olivenöl nativ extra muss bezüglich Geruch und Geschmack auf ganzer Linie überzeugen, naturbelassen sein und darf maximal 0,8 Prozent Ölsäure enthalten. Ist das Olivenöl lediglich „nativ“, spielt es in der zweiten Liga und enthält bis zu zwei Prozent Säure. Olivenöl mit sensorischen Fehlern darf in Mischungen mit nativem Olivenöl als einfaches Olivenöl ohne Namenszusatz angeboten werden. Häufig wurde es raffiniert.

Ein günstiges Olivenöl für wenige Euro muss nicht schlecht sein. Tests von Öko-Test und Stiftung Warentest belegen allerdings, dass guter Geschmack seinen Preis hat. Rechnen Sie mit etwa zehn Euro und mehr pro Liter für ein hochwertiges Öl.

Ein hochwertiges natives Olivenöl extra ist zum Braten zu schade – und auch nicht gut geeignet, da es nicht über 180 Grad erhitzt werden sollte. Das schadet den wertvollen Inhaltsstoffen sowie dem Aroma. Genießen Sie das Öl stattdessen pur mit Brot, oder verfeinern Sie Salate und Saucen damit.

Geruch und Geschmack: Frisch, fruchtig, leicht bitter

Das Öl sollte eine fruchtige Note mitbringen und nicht ranzig oder muffig riechen. Es ist ein Qualitätsmerkmal, wenn das Olivenöl etwas im Hals kratzt, leicht bitter schmeckt und eine sanfte Schärfe mitbringt – was allerdings nicht jedem schmeckt. Bei Fachhändlern, in Feinkostläden und bei manchen Weinhändlern haben Sie die Möglichkeit, ausgewählte Olivenöle zu kosten. Die Qualität ist meist besser als im Supermarkt, vom Geschmack können Sie sich selbst überzeugen.