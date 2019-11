Rückenschmerzen durch langes Sitzen? Schluss damit!

Sind trotz der sitzenden Tätigkeit noch keine Schmerzen da, sollte diesen unbedingt vorbeugen. Denn Inaktivität diesbezüglich führt früher oder später zu körperlichen Beschwerden. Und es ist einfacher, Schmerzen vorzubeugen, als später zu versuchen, diese einzudämmen oder zu verbessern.

Wie kann ich Schmerzen durch langes Sitzen rechtzeitig vorbeugen?

Die Prävention von Schmerzen ist erstaunlich unkompliziert und kann etwa schon durch kleinere Änderungen im Alltag erzielt werden:

Treppen statt Aufzug: Damit die Bewegung im sitzenden Arbeitsalltag nicht zu kurz kommt, könnten auf dem Weg ins Büro zum Beispiel die Treppen anstatt des bequemeren Aufzuges genutzt werden. Das hält fit, verbessert die Ausdauer und hält auch den Rücken gesund.

Ein weiterer Tipp, der auf genügend Bewegung im Arbeitsalltag hinausläuft, ist Bewegung in der Mittagspause. Nutzen Sie die Zeit nicht nur zum Essen, sondern auch, um an der frischen Luft einen kurzen Spaziergang zu machen. Die frische Luft macht den Kopf wieder klar und schon das Gehen von kleinen Strecken ist gut für den Bewegungsapparat.

Eine weitere Möglichkeit, Rückenschmerzen vorzubeugen ist Wirbelsäulengymnastik. Diese ist auch sehr ratsam, wenn bereits Schmerzen da sind. Die Krankenkasse bietet üblicherweise die fast vollständige Übernahme der Kosten für diese Rückengymnastik oder auch für ähnliche Kurse in der näheren Umgebung an. Eine Teilnahme ist meist auch ohne bereits bestehende Krankheit problemlos möglich.

Etwas, das auch während der Arbeit im Sitzen unternommen werden kann, ist das laufende Verändern der Sitzposition. So wird eine einseitige Belastung verhindert bzw. minimiert. Im Idealfall und wenn es die Büroeinrichtung zulässt (Stichwort höhenverstellbare Tische) kann zwischenzeitlich auch immer wieder im Stehen gearbeitet werden.

Ungeeignete Büromöbel als Auslöser für Rückenprobleme

Oft sind es auch für den eigenen Körperbau ungeeignete Büromöbel, die der Auslöser für Rückenprobleme sind. Im Büro sollte also sichergestellt werden, dass der Bürostuhl ergonomisch ist. Der ideale Bürostuhl ist an das Gewicht und die Körpergröße des Nutzers und auch an dessen Arbeitsplatz angepasst und beugt Rückenproblemen vor.

Was tun, wenn man bereits Schmerzen im Rücken hat?

Werden Schmerzen nach langem Sitzen bemerkt, kann es anfangs helfen, die Rückenmuskulatur entspannen zu lassen, z.B. durch Hilfsmittel wie Wärmepflaster, wärmende Salben und so weiter. Auch Schmerzmittel sind kurzfristig in Ordnung, sollten aber keinesfalls zur Dauerlösung werden, sondern sind nur als Übergangshilfe gedacht. Sobald die Rückenschmerzen wieder etwas nachlassen, sollte mit leichter Aktivität begonnen werden – wie zum Beispiel die oben bereits genannten Tipps zur Vorbeugung (Bewegung in den Alltag integrieren, spazieren gehen, Treppen nehmen usw.) Besonders ist auch die Wirbelsäulengymnastik zu empfehlen, die dabei hilft, mit bestimmten, auf jede Person abgestimmten Übungen den Schmerzen und möglichen Fehlhaltungen entgegenzuwirken.

Rückenschmerzen durch langes Sitzen – Vorsorge ist besser als Nachsorge

Es gibt leider sehr viele Berufe, in denen langes Sitzen im Büro zum Alltag dazugehört. Leider verursacht dies auf Dauer bei den meisten Menschen Probleme mit dem Rücken. Um Schmerzen und ernsthaften gesundheitlichen Folgen vorzubeugen, sollten rechtzeitig ein paar kleine Veränderungen im Alltag vorgenommen werden. Keine Angst – die Änderungen lassen sich leicht umsetzen. Sie reichen von kurzen Spaziergängen in der Mittagspause über das Nehmen der Treppe anstatt des Aufzuges bis hin zu regelmäßigen Positionswechseln im Bürostuhl. Dieser sollte am besten ergonomisch sein und bestmöglich an den Körper des Nutzers angepasst. Schon mit kleinen Veränderungen im täglichen Ablauf kann den unangenehmen und teils auch schmerzhaften Folgen von zu langem Sitzen relativ leicht vorgebeugt werden.