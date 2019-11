CBD nehmen gegen THC: Studie offenbart faszinierenden Zusammenhang

Was hat es mit der Studie auf sich?

Um die psychoaktive Wirkung von Cannabis zu steigern, züchten Produzenten für den illegalen Markt seit Jahrzehnten Hanfsorten mit höheren Gehalten an THC, denn diese Substanz bestimmt den Rauscheffekt von Cannabis. THC in hohen Dosen steht jedoch im Verdacht, psychische Störungen wie Paranoia, Ängste bis hin zu der sogenannten Cannabis-induzierten Psychose auszulösen. Forscher untersuchen darum, wie sich die negativen Effekte von THC im Organismus neutralisieren lassen. Dabei weisen sie dem Cannabis-Inhaltsstoff CBD eine wichtige Rolle zu:

CBD mindert die Wirkung von THC: Im Gehirn von Ratten konnten Wissenschaftler der Western University in Ontario den Wirkmechanismus von THC und CBD genau nachvollziehen. THC löste dabei im Hippocampus verschiedene Prozesse über Signalproteine aus, die Wissenschaftler als ERK1/2-Kaskade bezeichnen. Dabei kommt es unter anderem zu einer Fehlregulation des Botenstoffes Dopamin. Bemerkenswerterweise wirkt CBD, das gleichzeitig verabreicht wird, dem Signalprozess entgegen. Cannabidiol neutralisiert sowohl die neurobiologischen Prozesse, die THC auslöst, als auch die damit einhergehenden Verhaltensauffälligkeiten wie übermäßige Ängstlichkeit.

Im Gehirn von Ratten konnten Wissenschaftler der Western University in Ontario den Wirkmechanismus von THC und CBD genau nachvollziehen. THC löste dabei im Hippocampus verschiedene Prozesse über Signalproteine aus, die Wissenschaftler als ERK1/2-Kaskade bezeichnen. Dabei kommt es unter anderem zu einer Fehlregulation des Botenstoffes Dopamin. Bemerkenswerterweise wirkt CBD, das gleichzeitig verabreicht wird, dem Signalprozess entgegen. Cannabidiol neutralisiert sowohl die neurobiologischen Prozesse, die THC auslöst, als auch die damit einhergehenden Verhaltensauffälligkeiten wie übermäßige Ängstlichkeit. CBD könnte die Folgen von Cannabis-Missbrauch lindern: Menschen, die über lange Zeiträume regelmäßig Cannabis mit hohem THC-Gehalt konsumieren, erleben häufig schwere Nebenwirkungen. Sie leiden unter Ängsten und Zuständen, die einer Psychose nahekommen. Forscher führen dies auf organische Veränderungen im Gehirn der Cannabisraucher zurück. Innerhalb einer Studie konnten australische Wissenschaftler nachweisen , dass Ex-Cannabiskonsumenten, die 10 Wochen lang regelmäßig CBD einnahmen, deutlich weniger Angstzustände erlitten als vorher. Gleichzeitig verbesserte sich ihre Konzentrationsfähigkeit. Auch die durch THC ausgelösten Veränderungen in der Gehirnmasse, und zwar im Volumen des Hippocampus, konnten sich innerhalb der Studienperiode teilweise wieder revidieren.

Obgleich die Forschung hier noch an ihren Anfängen steht, sehen Fachleute für CBD gute Perspektiven als Therapeutikum gegen Suchterkrankungen und neurologische Schäden durch THC.

Wie kann CBD heute aufgenommen werden?

CBD Produkte werden Deutschland legal als Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikum gehandelt. In diesem Rahmen ist Cannabidiol nicht verschreibungspflichtig und bringt keine Gefahr der Überdosierung mit sich. Konsumenten können dabei zwischen verschiedenen Produkten wählen , die leicht unterschiedliche Eigenschaften besitzen.

CBD Öl : Hier handelt es sich nicht um Hanföl, sondern um einen Extrakt, der aus Nutzhanf gewonnen wird. Da diese Hanfsorte weniger als 0,2 Prozent THC enthält, hat auch das Endprodukt keinerlei psychoaktive Wirkungen. Nachdem der Extrakt aus den Blüten und Blättern der Cannabispflanze gewonnen wurde, wird er mithilfe von Öl auf eine standardisierte CBD-Konzentration gebracht. Der Grund: Cannabinoide lösen sich am besten in Fett. CBD Extrakt in Öl (z.B. Hanföl, Olivenöl oder MCT Öl) erhält der Verbraucher dann als CBD Öl zum tropfenweisen Einnehmen.

: Hier handelt es sich nicht um Hanföl, sondern um einen Extrakt, der aus Nutzhanf gewonnen wird. Da diese Hanfsorte weniger als 0,2 Prozent THC enthält, hat auch das Endprodukt keinerlei psychoaktive Wirkungen. Nachdem der Extrakt aus den Blüten und Blättern der Cannabispflanze gewonnen wurde, wird er mithilfe von Öl auf eine standardisierte CBD-Konzentration gebracht. Der Grund: Cannabinoide lösen sich am besten in Fett. CBD Extrakt in Öl (z.B. Hanföl, Olivenöl oder MCT Öl) erhält der Verbraucher dann als CBD Öl zum tropfenweisen Einnehmen. CBD Kapseln : Hier befindet sich das oben beschriebene CBD Öl in (veganen) Gelatine-Kapseln, die sich erst im Magen auflösen. Daher bescheinigen Produzenten den CBD Kapseln eine verzögerte und länger andauernde Wirkung. Außerdem eignen sie sich für Menschen, die den herben Hanfgeschmack des CBD Öls nicht mögen.

: Hier befindet sich das oben beschriebene CBD Öl in (veganen) Gelatine-Kapseln, die sich erst im Magen auflösen. Daher bescheinigen Produzenten den CBD Kapseln eine verzögerte und länger andauernde Wirkung. Außerdem eignen sie sich für Menschen, die den herben Hanfgeschmack des CBD Öls nicht mögen. CBD Kosmetika: Cannabidiol wird nachweislich gut über die Haut in den Organismus absorbiert, also sind auch Kosmetika mit CBD durchaus sinnvoll. Hier bieten die Hersteller meist Salben auf der Basis von Sheabutter, Mangobutter oder Kakaobutter an.

CBD Liquids für die E-Zigarette: Es zu rauchen, ist der schnellste Weg, CBD in seinen Stoffwechsel aufzunehmen. Denn durch die Inhalation gelangt das Cannabidiol quasi sofort über die Schleimhäute in den Blutkreislauf. Wer dabei weder THC noch Nikotin aufnehmen will, wählt CBD Liquids für die E-Zigarette. Hierbei spielt jedoch die Dosierung eine wichtige Rolle . Auch wenn es keine allgemeingültigen Empfehlungen gibt, sind das Körpergewicht und der eigene Stoffwechsel wichtige Indikatoren.

Foto: stock.adobe.com © Parilov #271770410

Wundermittel der Medizin? Weitere Anwendungsgebiete

Die Anzahl der wissenschaftlichen Studien zu CBD hat sich in den vergangenen Jahren vervielfacht. Dennoch existieren in vielen Anwendungsbereichen bislang nur kleine Versuchsreihen. Nichtsdestotrotz geben die Ergebnisse Hoffnung, dass CBD in Zukunft offiziell für viele Therapien zugelassen ist. Bis dahin steht es dem Verbraucher frei, die positiven Effekte CBD-haltiger Nahrungsergänzungsmittel persönlich auszuprobieren.

Epilepsie

Unter dem Namen Epidiolex ist CBD in den USA bereits offiziell für die Therapie bestimmter Epilepsie-Arten zugelassen. Auch die europäische Arzneimittelbehörde befürwortet die Zulassung hierzulande. Der Grund: Im Bereich Epilepsie existieren bislang die meisten Daten, die belegen, dass CBD die Anfälle bei Kindern, die am Lennox-Gastaut-Syndrom oder am Dravet-Syndrom leiden, signifikant reduziert. Beide Epilepsie-Arten sprechen in der Regel schlecht auf die bislang gängigen Medikamente an.

Schmerzen

CBD ist bereits in Medikamenten enthalten, die gegen schmerzhafte Muskelsteifheit (Spastik) bei Multipler Sklerose verordnet werden. Doch auch als Einzelwirkstoff zeigt es in Labor- und Tierversuchen vielversprechende Effekte gegen rheumatische Beschwerden. Einige Krankheitsbilder mit chronischen Schmerzen wie Fibromyalgie, Migräne und das Reizdarmsyndrom führen Forscher auf einen Mangel an körpereigenen Cannabinoiden zurück. Hier sehen Fachleute ebenfalls Potenzial für eine Besserung durch CBD.

Psychische Erkrankungen

CBD lindert Ängste nicht nur bei Ex-Cannabiskonsumenten, sondern anscheinend auch bei Personen, die unter einer sozialen Phobie leiden bzw. Angst vor öffentlichen Auftritten verspüren. Innerhalb einer Studie konnte es Probanden, die eine Rede vor Publikum halten sollten, deutlich beruhigen und konnte dabei vergleichbare Effekte beweisen wie Valium. Mit dem Vorteil, dass es nicht dessen Suchtpotenzial besitzt.

Fazit: CBD könnte ein neuer Hoffnungsträger sein

Die Forschung zu CBD steckt in vielen Gebieten noch in den Kinderschuhen, doch seine positiven Effekte lassen sich bereits durch die aktuell vorliegenden Daten erahnen. Immerhin gilt auch Cannabis seit Jahrtausenden als Heilpflanze, wobei die ursprünglichen Züchtungen einen deutlich höheren Gehalt an CBD und weit weniger THC aufwiesen. Das Potenzial von Cannabidiol wiederzuentdecken folgt demnach einem Trend, der vergessenen Therapeutika zu einem Comeback verhilft.