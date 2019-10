Leben mit Schuppenflechte: Katharina Zundels langer Leidensweg

Zum ersten Mal trat die Schuppenflechte in der Pubertät auf. Als Salben und Cremes nicht mehr wirkten, probierte Katharina Zundel in Eigenregie verschiedene Methoden gegen ihre schuppige und juckende Haut aus – mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Seit einem besonders heftigen Schub ist die heute 26-Jährige bei einer Spezialistin in Behandlung. Die neue Therapie ist vielversprechend.

Von Dülmener Zeitung