Gut versorgt in der Schwangerschaft

Folsäure, Vitamin B12 und Co. – was braucht der Körper in der Schwangerschaft?

Eine ausgewogene Ernährung ist nicht nur in der Schwangerschaft wichtig, in dieser Zeit benötigt eine Frau aber besonders viele Nährstoffe (Vitamine und Mineralstoffe). Schließlich wird nicht nur die Schwangere, sondern auch ihr Nachwuchs mitversorgt. Fehlen dem Körper wichtige Vitamine, können Mangelerscheinungen auftreten – in manchen Fällen mit ernsthaften Folgen für Mutter und Kind.

Es werden 13 Vitamine unterschieden, die unser Körper allesamt zum Leben benötigt. Manche davon ganz besonders in der Schwangerschaft. Von anderen brauchen Mütter für sich und ihr Baby hingegen weniger. Folgende Vitamine gibt es:

Vitamin A

Vitamin B-Komplex (B-Vitamine: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 und B12)

Vitamin C

Vitamin D

Vitamin E und

Vitamin K

Die acht wasserlöslichen B-Vitamine sind für viele unterschiedliche Funktionen im Körper wichtig. Insbesondere spielen Folsäure (B9) und Vitamin B12 in der Schwangerschaft eine zentrale Rolle. Sie sind wichtige Bausteine für die Entwicklung des Babys. Ein Mangel kann schwere Folgen haben, wie etwa den Neuralrohrdefekt (offener Rücken) oder eine verlangsamte Entwicklung. Deshalb wird die Versorgung mit diesen B-Vitaminen häufig mit zusätzlichen Vitamin-Präparaten unterstützt.

Wichtig: In der Schwangerschaft kann es sinnvoll sein, den erhöhten Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen durch zusätzliche Mittel zu decken. Eine übermäßige Zufuhr einiger Substanzen kann allerdings schädlich sein. Besprechen Sie deswegen mit Ihrem Arzt, welche Substitution in welcher Dosierung für Sie in Frage kommt.

Vitamine in der Schwangerschaft – ihre Funktion und wo sie zu finden sind

Vitamin A:

Dieses Vitamin ist für Augen und Haut wichtig, sowie für das Wachstum der Knochen. Es kommt besonders in Leber, Fisch, Milchprodukten und Eiern vor, aber auch in einigen Gemüsesorten. Der relativ geringe Tagesbedarf lässt sich mit einer ausgewogenen Ernährung leicht decken (Überdosierungen sind unwahrscheinlich). In der Schwangerschaft kann ein Zuviel an Vitamin A gefährlich werden. Auf zusätzliche Präparate, die Vitamin A enthalten, sollten Schwangere deswegen verzichten.

Vitamin B-Komplex:

Prinzipiell sind alle B-Vitamine für eine ausgewogene Ernährung relevant, da sie eng miteinander zusammenarbeiten. Eine besondere Bedeutung haben jedoch Folsäure und Vitamin B12 in der Schwangerschaft. Die Folsäure ist für die Zellen essenziell wichtig – insbesondere im ersten Trimester. Sie steckt in Salat, Hülsenfrüchten und in einige Gemüsesorten. Vitamin B12 ist fast ausschließlich in tierischen Lebensmittel zu finden. Es unterstützt die Funktion des Nervensystems und ist zudem an der Bildung roter Blutkörperchen beteiligt. Da in der Schwangerschaft der Bedarf an beiden Vitaminen steigt, werden diese häufig substituiert. Viele Ärzte empfehlen die Einnahme von Folsäure bereits bei bestehendem Kinderwunsch.

Vitamin C:

Vitamin C stärkt die körpereigenen Abwehrkräfte, deren Hilfe das strapazierte Immunsystem der werdenden Mutter besonders benötigt. Zudem verbessert es die Aufnahme und Verwertung von Eisen. Vitamin C steckt in frischen Obst- und Gemüsesorten (Orangen, Brokkoli). Achten Sie darauf, dass Sie täglich genug davon zu sich nehmen.

Vitamin D:

Dabei handelt es sich um eine Gruppe von mehreren fettlöslichen Vitaminen. Sie regulieren den Kalziumhaushalt und sind wichtig für die Mineralisierung der Knochen. Ein Großteil wird durch die Einwirkung des Sonnenlichts von unserem Körper produziert. Ein Lebensmittel mit hohem Vitamin D-Gehalt ist Fischöl (Vorsicht: häufig erhöhte Quecksilberbelastung). In der Schwangerschaft ist dieses Vitamin besonders wichtig, weswegen es häufig zusätzlich eingenommen wird – vor allem in den lichtarmen Monaten.

Vitamin E:

Das fettlösliche Vitamin unterstützt die Zellen durch seine antioxidative Wirkung. Der Bedarf lässt sich gut mit einer ausgewogenen Ernährung decken (Eier, Nüsse, Haferflocken).

Vitamin K:

Vitamin K ist essenziell wichtig für die Blutgerinnung und unterstützt zudem die Gesundheit der Knochen. Es kommt in Lebensmitteln wie Spinat, Avocados und Grünkohl vor. Einen erhöhten Bedarf in der Schwangerschaft an Vitamin K gibt es nicht.