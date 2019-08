Kliniken und Ärzte: Für was haften sie wirklich?

Haftung einzelner, niedergelassener Ärzte

Wenn zum Beispiel ein Hausarzt, ein HNO-Arzt oder ein anderer, lokal niedergelassener Arzt mit einer eigenen Praxis einen Fehler macht, dann ist der Fall eindeutig: Rechtlich gesehen sind der betroffene Patient und der einzelne Arzt die beiden Parteien, um welche es geht. Allerdings kommt der Mediziner nur dann als Anspruchsgegner infrage, wenn eine Einzelhaftung vorliegt. Das finden Sie am besten mithilfe eines professionellen Beraters heraus, wie zum Beispiel dem Anwalt für Medizinrecht Dr. Haack .

Wenn ein Patient von seinem Hausarzt an einen anderen Arzt überwiesen wird, dann wird im Zuge dessen ein neuer Behandlungsvertrag abgeschlossen. Der überweisende Arzt haftet also nicht mehr länger für etwaige Behandlungsfehler, sondern ist rechtlich aus seiner Pflicht entlassen. Fehler des Kollegen oder eines Krankenhauses können ihm nicht zulasten gelegt werden.

Sonderfall: die Gemeinschaftspraxis

Wenn eine Praxis nicht nur einem Eigentümer gehört, sondern von mehreren Ärzten gemeinsam betrieben wird, dann liegt der Fall anders. Nach außen muss die Gemeinschaftspraxis geschlossen auftreten und das gilt auch im Falle eines rechtlichen Streits mit einem Patienten. Allerdings gilt es hier zwischen einer gemeinschaftlich geführten Praxis und einer reinen Praxisgemeinschaft zu unterscheiden.

Eine Gemeinschaftspraxis erkennen Patienten an einem gemeinschaftlichen Namen für die Praxis, am gleichen Briefpapier und an einem gemeinschaftlich geführten Empfang. Liegen diese äußeren Anzeichen vor, so ist es in den meisten Fällen so, dass die Ärzte als Gesamtschuldner gelten. Das bedeutet, dass nicht nur der behandelnde Arzt für einen eventuellen Fehler haftet, sondern auch seine Kollegen. Handelt es sich hingegen um eine reine Praxisgemeinschaft, so ist nur der behandelnde Arzt zuständig, da dieser sich lediglich die Räumlichkeiten mit seinen Kollegen teilt.

Die Haftung bei Fehlern in einem Krankenhaus

Generell haftet der Träger eines Krankenhauses für alle Fehler, welche innerhalb der Klinik unterlaufen. Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass ein Behandlungsvertrag zustande gekommen ist. Hier gilt in den meisten Fällen ein einheitlicher Krankenhausvertrag, welcher keine zusätzliche Leistung beinhaltet. Ist dieser Krankenhausvertrag zustande gekommen, so haftet der Träger Klinik sogar dann, wenn außerhalb der Klinik die Arbeit von Ärzten in Anspruch genommen wird. Das gilt auch für die Behandlung in anderen Fachkliniken, die nicht eindeutig zu der ersten Klinik gehören. Allerdings müssen die Behandlungen durch eine zweite Klinik oder durch einen externen Arzt auf eindeutiges Geheiß der Klinik stattgefunden haben. Werden Patienten hingegen in ein ganz anders Krankenhaus verlegt - zum Beispiel, weil die Klinik nicht genügende Kapazitäten hat - dann haftet ab diesem Zeitpunkt das neue Krankenhaus.

Wurde ein Vertrag mit einem Belegarzt abgeschlossen, haftet dieser einzelne Arzt für seine eigenen Leistungen, nicht aber das Krankenhaus. Für alle anderen Leistungen, welche zum Beispiel von den Krankenschwestern oder Pflegern ausgeführt werden, haftet wiederum das Krankenhaus bzw. dessen Träger. Wurde eine spezielle Behandlung durch den Chefarzt vereinbart, dann haftet der Chefarzt selbst - vorausgesetzt, dieser wird separat abgerechnet.

Generell sollten Sie auf eine professionelle Beratung durch einen Anwalt setzen, wenn Sie nach einem Behandlungsfehler gegen einen Arzt oder eine Klinik klagen möchten.

Bild: mufidpwt / Pixabay