Gladiolen Blütezeit: Wann blühen sie und was tun wenn sie nicht blühen?

Wann und wie werden Gladiolen gepflanzt?

Die Grundlage für ein schön angelegtes Beet mit Gladiolen bildet natürlich das Gladiolen kaufen , zum Beispiel online oder in einem Gartencenter vor Ort.

Die frisch erworbenen Knollen pflanzt man im Zeitraum zwischen Ende April und Mitte Mai, auf jeden Fall aber nach den Eisheiligen. Denn die ursprünglich aus Südeuropa und Afrika stammenden Gladiolen sind äußerst frostempfindlich. Werden die Knollen also zu früh gesetzt besteht die Gefahr, dass sie durch Bodenfrost beschädigt werden und im schlimmsten Fall die Blüte ausbleibt.

Damit die Gladiolen später in der Blütezeit ein besonders schönes Bild abgeben, sollten die Knollen mit einem Abstand von 10 bis 15 Zentimeter zueinander gepflanzt werden. Wichtig ist, dass die Gladiolen an einem geeigneten Standort gepflanzt werden, der später genügend Sonne bietet. Denn diese brauchen Gladiolen unbedingt, um sich optimal entfalten zu können.

Tipp: Da die Blütezeit bei den meisten Gladiolenarten mit maximal zwei Wochen sehr kurz ist, empfiehlt es sich die Knollen im Zeitraum von Mitte Mai bis Ende Juli in einem zeitlichen Abstand von ein bis zwei Wochen einzupflanzen. So blühen immer neue Pflanzen nach und die Freude an der farbenfrohen Pracht der Blüten dauert deutlich länger an.

Wann ist die Blütezeit der Gladiolen?

Aufgrund der großen Vielfalt an unterschiedlichen Varianten lässt sich kein bestimmter Zeitraum festlegen, an dem sich alle verschiedenen Arten der Gladiolen in ihrer vollen Pracht präsentieren. Grundsätzlich kann man die Blütezeit jedoch in zwei Zeiträume unterteilen:

von Mai bis Juni für frühe Arten (z.B. Byzantinischer Siegwurz, Sumpf-Siegwurz oder Saatgladiole)

Von Ende Juni/Anfang Juli bis September für späte Arten (z.B. großblütige Gladiolen-Hybriden oder Schmetterlingsgladiole)

Mit den Sorten der Garten-Gladiole gibt es jedoch auch eine Gattung unter den Gladiolen, die sich nahezu durchgängig von Ende Mai bis in den Oktober hinein von ihrer besten Seite zeigen.

Wann und wie lange Gladiolen blühen hängt also stark von der jeweiligen Sorte ab. Da die wenigsten Sorten jedoch länger als zwei Wochen am Stück blühen, empfiehlt es sich die Knollen wie oben beschrieben mit etwas zeitlichem Abstand zu pflanzen. Denn dann blühen immer neue Blüten nach und man kann sich so über einen längeren Zeitraum an den farbenfroh blühenden Gladiolen erfreuen.

Was tun, wenn die Gladiolen nicht blühen?

Bei Gladiolen handelt es sich um sehr anspruchsvolle Pflanzen, deren Pflege nicht immer einfach ist. Deswegen kann es leider schnell passieren, dass die Blüte einmal ausbleibt, wenn beim anpflanzen oder der regelmäßigen Pflege der Pflanzen bestimmte Dinge nicht beachtet werden.

Häufige Ursachen für ein ausbleiben der Blüte sind ein zu feuchter Boden (etwa durch Staunässe) oder ein Platz, der zu wenig Sonne bietet. Auch wenn die Gladiolen zu früh, also noch vor den Eisheiligen, gepflanzt wurden und Spätfrostschäden davongetragen haben kann es durchaus sein, dass im Sommer die Blüte ausbleibt.

Auch ein Mangel an wichtigen Nährstoffen ist eine häufige Ursache, wenn die Blüte bei Gladiolen ausbleibt. Deswegen sollte der Boden, in dem die Gladiolen wachsen, regelmäßig mit Nährstoffen versorgt werden. Neben klassischem Dünger kann dabei auf Kompost oder Hornmehl zurückgegriffen werden.

Wie bereitet man Gladiolen auf den Winter vor?

Da Gladiolen wie eingangs schon erwähnt äußerst frostempfindlich sind, dürfen sie über die Wintermonate nicht in ihrem Beet verbleiben, wenn sie auch im nächsten Jahr wieder erblühen sollen. Deswegen sollten die Knollen vor dem ersten Frost ausgegraben und an einem Ort gelagert werden, an dem sie vor Frost geschützt sind. Idealerweise geht man dabei folgendermaßen vor:

Spätestens Ende Oktober sollten die Gladiolen auf eine Länge von 10 Zentimetern gekürzt und die Pflanzen mitsamt der Knollen aus dem Boden genommen werden

Anschließend sollten die Knollen von Erde gesäubert und circa eine Woche an einem warmen Ort getrocknet werden

Die gesäuberten und getrockneten Knollen können anschließend an einem kühlen, aber frostfreien Platz gelagert werden, bevor sie im Frühling wieder eingepflanzt werden können

Wer seine Gladiolen richtig pflegt kann sich sehr lange an ihnen erfreuen

Gladiolen kaufen geht heutzutage zum Glück ganz bequem online. Doch bei der Pflege muss man immer noch selbst Hand anlegen. Wer jedoch die oben genannten Tipps befolgt, wird auf jeden Fall sehr lange seine helle Freude an den strahlenden Farben der Gladiolen in seinem Garten haben - und mit der Zeit vielleicht sogar immer mehr Beete mit den verschiedensten Arten von Gladiolen anlegen.