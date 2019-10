Offenburg (dpa/tmn) - Das Einheitsgrün von Bodendeckern lässt sich im Frühling mit den Blüten von Narzisse, Krokus und Co aufpeppen. Die Experten der Zeitschrift «Mein schöner Garten» raten , in die Flächen, die Bodendecker belegen, noch im Herbst die Zwiebeln und Knollen der Frühblüher zu stecken.

Dafür bieten sich etwa Stachelnüsschen (Acaena) oder Fliederpolster (Cotula squalida) an, in denen sich Tuffs aus Traubenhyazinthen (Muscari) oder Krokussen (Crocus) gut machen. Narzissen (Narcissus) passen gut zwischen Waldsteinie (Waldsteinia), Immergrün (Vinca) und Storchschnabel (Geranium).

Die Zwiebeln und Knollen von Frühblühern setzen Hobbygärtner am besten noch im Oktober und November. Oder genauer gesagt: Sie müssen in der Regel in den Boden kommen, bis er bei den ersten Minusgraden friert.