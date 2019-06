Köln (dpa/tmn) - Laub abwerfende Hecken im heimischen Garten sollten in diesen Tagen den ersten Schnitt bekommen. Das ist nötig, damit sie ihre Form behalten, wie die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen erklärt.

Entweder im August oder im Winter folgt ein zweiter Schnitt. Wichtig: Stets vorher schauen, dass keine Vögel in der Hecke nisten.

Bei Nadelgehölzen reicht es aus, sie einmal - im Juli - in Form zu bringen. Grundregel für den Schnitt: Eine breite Basis, die nach oben schmaler wird. So gelangt auch an die Blätter oder Nadeln im unteren Bereich ausreichend Sonnenlicht.

Statt die Schnittreste in die Mülltonne zu werfen, raten die Experten, sie als Häckselgut zum Mulchen zu nutzen oder zu kompostieren. Der erste Schnitt der Laub abwerfenden Hecken wird in Anlehnung an den Johannistag (24. Juni) Johannis-Schnitt genannt.