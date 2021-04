Bitcoin und Co.: Eine Alternative zur herkömmlichen Geldanlage?

Bitcoin: Sehr volatile Kurse

Vermögensaufbau stellt zwei Ziele in den Mittelpunkt: Rendite und Sicherheit. Auf den ersten Blick schließen sich beide scheinbar aus. Mit der richtigen Anlagestrategie erreichen Trader einen akzeptablen Ertrag – und können trotzdem ein Sicherheitsnetz aufbauen. Wo passen Bitcoin und andere Kryptowährungen in dieses Bild? Wer in Kryptocoins investieren will, muss sich von einem Gedanken lösen: Dass die Coins etwas für risikoschaue Anleger sind.

Hintergrund: Kryptowährungen gehören zu den extrem volatilen Geldanlagen. Geht es drei Schritte vorwärts, kann es am nächsten Handelstag genauso gut zwei Schritte zurück gehen. Besonders deutlich lassen sich diese Schwankungen in den historischen Kursen von coinmarketcap.com beobachten. Deutlich wird diese Besonderheit am Bitcoin. Die älteste Kryptowährung stieg bis Ende 2017 in den Bereich um 20.000 USD je Coin – und stürzte innerhalb weniger Wochen dramatisch ab.

Aber: Genauso extrem können die Gewinn ausfallen. Wer Mitte 2019 in Bitcoin eingestiegen ist, kann inzwischen ein sattes Plus verbuchen. Von rund 10.000 USD schnellte der Kurs auf sein Allzeithoch von über 55.000 USD in der 2. Februarhälfte. Mittlerweise hat die Kryptwährung zwar bereits wieder knapp 10.000 USD abgegeben. Aber: Im Vergleich mit den Kursen in den letzten drei Jahren immer noch ein sattes Plus. Was soll dieses Beispiel verdeutlichen? In den Kryptowährungen sind extreme Kursbewegungen möglich. Auf Aspekt, der klar sein muss – bevor auch nur ein Euro für Investments in Bitcoin und Co. in die Hand genommen wird.

Geldanlage in Bitcoin: Wie funktioniert das?

Grundsätzlich lassen sich Kryptowährungen auf zwei unterschiedlichen Wegen traden. Auf der einen Seite steht der klassische Direkthandel. Wie andere Wertpapiere kaufen Anleger Coins und legen sie ins Depot. Aber: Das Ganze muss etwas anders gedacht werden als im Vergleich zum Börsenhandel. Kryptowährungen sind keine anerkannten Währungen und auch kein Wertpapier im eigentlichen Sinn.

Daher wird der Handel über spezielle Krypto-Exchanges abgewickelt. Drei bekannte Handelsplätze sind:

Bitpanda

Binance

Coinbase

In den letzten Jahren ist eine ganze Reihe solcher Handelsplätze entstanden. Unterschiede entstehen durch die handelbaren Coins oder den Anmeldeprozess. Nicht jede der Kryptobörsen akzeptiert beispielsweise Fiatgeld wie:

Euro

US-Dollar oder

Britische Pfund

für Einzahlungen auf das Handelskonto. Ein weiteres Problem: Im Rahmen der Verwahrung von Kryptowährungen sind hohe Sicherheitsstandards einzuhalten. Verschiedene Krypto-Exchanges sind in der Vergangenheit das Ziel von Hacker-Angriffen geworden . Eine Hard-Wallet gehört unbedingt dazu. Wer sich für Kryptocoins als Direktanlage interessiert, ist mit einem gewissen Grundlagenwissen sicher gut beraten.

Ein zweiter Weg sind Finanzderivate. Hierbei handelt es sich um Finanzprodukte, welche ein Asset nicht direkt handeln, sondern ihren Wert von der Kursentwicklung ableiten. In diese Gruppe fallen unter anderem:

Knock-Outs

Faktor Zertifikate

CFDs

Gemein ist diesen Finanzprodukten, dass es sich um Hebelprodukte handelt. Mit niedrigem Kapitaleinsatz lassen sich hohe Summen an den Kapitalmärkten bewegen. Aber: Nicht nur Gewinne werden gehebelt, sondern natürlich auch die Verluste. Auf der anderen Seite hat dieser Ansatz einen Vorteil: Broker für den Derivatehandel sind Teilnehmer eines regulierten Markets – was deutlich mehr Vertrauen hervorruft. Anbieter wie Bitcoin Bank helfen somit dabei, unkompliziert in die Kryptowährungen zu investieren.

Eine echte Alternative zur herkömmlichen Geldanlage?

Kann ich mit Kryptowährungen für den Ruhestand sparen? Ja und nein. Es muss klar sein, was die Coins können und wo Anleger mit ihrem Investment an Grenzen stoßen. Kryptowährungen wie der Bitcoin können ein extrem renditestarkes Asset sein. Das Risiko hinter den Coins auszublenden, wäre allerdings fahrlässig. Daher können Bitcoin und Co. eine Ergänzung zum bereits bestehenden Portfolio sein.

Den Vermögensaufbau allein auf Kryptowährungen stützen geht schnell nach hinten los. Wie kann ein entsprechend aufgestelltes Portfolio aussehen? Als Basis wäre ein „Pantoffel-Depot“ denkbar. Hier setzen Anleger auf eine Mischung aus Aktien ETFs und Rentenpapieren, die in ETFs stecken (ETF steht für exchange traded fund). Über die ETFs lässt sich – da hier bereits eine gewisse Risikostreuung stattfindet – Vermögen aufbauen, ohne jeden Einzeltitel im Auge behalten zu müssen.

Zu Beginn der Aufbauphase, wenn das Anlageziel noch einige Jahre entfernt ist, nehmen renditeorientierte Aktien ETFs einen größeren Anteil ein. Allmählich wird Geld in die Renten ETFs umgeschichtet. Wo passen Kryptowährungen in dieses Portfolio? Bitcoin und Co. werden mit Kapital, das „übrig“ ist und dessen Verlust nicht die gesamte Anlagestrategie implodieren lässt, ins Depot aufgenommen.

Achtung: Wer sich Anleger ernsthaft mit Kryptocoins befasst, muss das Thema Steuern im Auge behalten. Es gibt zwischen Direktanlage und Derivatehandel durchaus Unterschiede. Hintergrund: Direkt erworbene Coins werden im Steuerrecht wie Sachwerte behandelt. Ein CFD oder Zertifikate sind Finanzprodukte, welcher der Abgeltungssteuer unterliegen.

Foto: Dmitry Demidko / Unsplash.com

Fazit: Kryptocoins bieten hohe Rendite – und hohes Risiko

Das Thema Geldanlage hat inzwischen ganz unterschiedliche Facetten. Viele Anleger wünschen sich Rendite – aber nicht um jeden Preis. Gerade bei langfristigen Anlagezielen schwingen gewisse Sicherheitsaspekte mit. An dieser Stelle sind Kryptowährungen zwar ein starker Renditetreiber. Die zurückliegenden Erfahrungen unterstreichen aber auch, dass Kryptowährungen spekulative Anlagen sind. Aus diesem Grund gehören sie nicht zur „Basisausstattung“ im Depot, können sich aber sehr gut als Beimischung eignen. In jedem Fall muss eines klar sein: So stark wie die Kurse nach oben gehen, kann ein Coin wieder in die Tiefe rauschen.