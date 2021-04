Handel mit Kryptowährungen: Wie funktioniert das eigentlich und was muss man beachten?

Um einen Überblick zu schaffen und die wichtigsten Informationen zusammenzufassen, haben wir uns mit dem Unternehmen Caizcoin in Verbindung gesetzt, welche mit ihrer digitalen Währung – dem Caizcoin – den gesamten Finanzmarkt einmal umgekrempelt haben und dementsprechend über eine hohe Expertise in dem Bereich verfügen.

Warum sollten Anleger mit Kryptowährungen handeln?

Digitale Währungen erfreuen sich besonders in den letzten Jahren einem steigenden Interesse bei Investoren und Anlegern und werden auch in Zukunft noch sehr relevant sein. Immer mehr Kryptowährungen gehen an die Börse, auch der digitale Euro soll in den kommenden Jahren eingeführt werden, womit Kryptowährungen natürlich in diesem Bereich bereits Vorreiter sind und kosteneffiziente, schnelle und vor allem globale Transaktionen ohne einen Zwischenmann, wie beispielsweise die Bank, möglich machen.

Das geschieht schließlich durch eine Blockchain, die für eine hohe Sicherheit und eine Verschlüsselung der Daten sorgt und alle Transaktionen vor dem Einfluss Dritter schützt. Wir haben beispielsweise mit Caizchain passend zu unserer Währung eine eigene Blockchain entwickelt, die alle Daten schützt und via Zwei-Faktor-Authentifizierung einen noch höheren Sicherheitsstandard gewährleistet.

Das ist für alle Nutzer ein großer Vorteil, werden damit mehr Anonymität sowie Selbstständigkeit in das Finanzwesen gebracht, was aber gleichzeitig keine Einbußen in Sachen Sicherheit bedeuten muss. Schon jetzt arbeiten große Unternehmen wie Tesla daran, das Bezahlen mit Kryptowährungen zu ermöglichen. Durch die erhöhte Nachfrage, die schon jetzt deutlich zu sehen ist, werden natürlich auch die Preise an der Börse beeinflusst, was digitale Währungen auch als Vermögenswerte interessant macht.

Wie funktioniert der Handel mit Kryptowährungen genau?

Eigentlich ist das nichts anderes, als der Handel mit Wertpapieren auch. Speziell für Kryptowährungen gibt es Handelsplätze, beziehungsweise Trading-Plattformen wie Coinbase , e-Toro oder Bitcoin.de. Dort melden sich Anleger ganz einfach an und können schließlich Währungen kaufen.

Welche Optionen habe ich bei einem Handel?

Es gibt speziell eine Krypto-Börse , eine digitale Handelsplattform, bei der Anleger Währungen kaufen, verkaufen oder tauschen können. Hier bestimmen Angebot und Nachfrage den Preis. Kaufen können Investoren direkt beim Anbieter oder bei einem Verkäufer, der natürlich wie alle anderen Privatpersonen auch, auf der Handelsplattform tätig ist. Die Plattform behält dabei schließlich einen gewissen Prozentsatz an Gebühren für die Vermittlung ein.

Handeln lassen sich dabei zudem ganz verschiedene Coins , die alle durch unterschiedliche Merkmale einen kleinen Vorteil gegenüber anderen Währungen haben. Für alle Angehörigen des Islam haben wir zuletzt mit unserer Kryptowährung eine Möglichkeit geschaffen, auch diesen einen Zugang zum Handel zu ermöglichen, denn Caizcoin ist die einzige Währung, die mit den islamischen Standards kompatibel sowie von den islamischen Gelehrten der “Fatwa” zertifiziert ist.

Wie finde ich den richtigen Marktplatz?

Wichtig ist, dass Anleger auf eine hohe Sicherheit sowie Benutzerfreundlichkeit achten. Vorteilhaft ist es, wenn die Börse den Handel mit dem sogenannten Fiatgeld möglich macht, also Währungen wie dem Dollar oder Euro. Manche Börsen bieten nur den Tausch von Kryptowährungen untereinander, wodurch man erst das Geld eintauschen muss, um dann mit den digitalen Währungen handeln zu können. Das ist recht mühsam und für Einsteiger weniger empfehlenswert.