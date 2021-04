Modernisierung im Einzelhandel - Neue Zahlungsmethoden

Zahlungsvorgänge sicher abwickeln

Im Vergleich zum Bargeld kann mit einem mobilen Kartenlesegerät können Zahlungsvorgänge einfach und sicher abgewickelt werden. Dabei kann auch eine App verwendet werden, die das Kartenlesegerät direkt mit dem Tablet verbindet, über das die Rechnungserstellung und die Buchhaltung funktionieren. Darüber hinaus hat der Kunde die Möglichkeit kontaktlos zu bezahlen. Beim kontaktlosen Bezahlen wird die Karte in einer Entfernung von bis zu 4 cm über das Kartenlesegerät gehalten. Die Akzeptanz für das neue kontaktlose Bezahlen ist bei den Kunden schon sehr hoch.

Das passende Kartenterminal

Wer heutzutage die Kartenzahlung für die Kunden ermöglichen will, ist nicht mehr nur an seine Hausbank gebunden, sondern kann auch mit neuen innovativen Anbietern wie https://sumup.de/ auf dem Markt arbeiten. Auch die Technik ist einen Schritt weiter, denn mit moderner Technologie können Daten per Internet an ein Tablet versendet werden, über das Sie dann den Rechnungsbetrag eingeben können. Die Ausführung findet mit einer kostenlosen App statt. Mit einem mobilen Kartenterminal für kontaktloses Bezahlen, wählen Sie ein komfortables und leichtes Bezahlsystem für Ihr Unternehmen. Sie können es intuitiv verwenden und einen Produktkatalog, eine Rechnungsübersicht, sowie Mitarbeiterkonten verwalten. Dabei können Sie dieses Bezahlsystem überall einsetzen. Sie haben alle Transaktionen im Blick und die Übersicht über alle Kosten. Das System ist sehr leicht in der Handhabung. Ihre Kunden können so ganz einfach und unkompliziert kontaktlos bezahlen . Es stehen unterschiedliche Kartenterminals zur Verfügung, die Sie in Ihrem Unternehmen nutzen können. Mobile Kartenterminals können Sie überall einsetzen. Neben einem mobilen Terminal, das über eine App mit dem Tablet verbunden werden kann, gibt es auch Kartenterminals, die über eine eingebaute SIM-Karte verfügen. Über eine Internetverbindung wird ein unbegrenztes, kostenloses Datenvolumen bereitgestellt. Wenn Sie Kundenbelege ausdrucken möchten, gibt es hierfür einen zusätzlichen Bondrucker. Besonders komfortabel ist ein System, das Bondrucker und Ladeterminal miteinander kombiniert. Hierbei profitieren Sie von der praktischen Doppelfunktion.

Kassensystem

Mit dem passenden Kassensystem steht Ihnen ein komfortables und umfangreiches System zur Verfügung, das mit allen Terminals kompatibel ist. Profitieren Sie von einem Gesamtpaket, das Ihnen die Führung Ihres Betriebes erleichtert und das maximalen Komfort für Sie und Ihre Kunden bedeutet. Eine sinnvolle Lösung für Ihr Business berücksichtigt die speziellen Bedürfnisse jeder einzelnen Branche. Damit fällt es Ihnen leicht, Ihre Umsätze zu verwalten. Mit Statistiken und Übersichten schaffen Sie Transparenz und haben den vollen Überblick über Ihre Finanzen, sowie die Organisation Ihrer Mitarbeiter. Am Abend haben Sie eine komplette Übersicht über die Bezahlvorgänge.

Unternehmensorganisation

Die Verwendung von kontaktlosen Bezahlsystemen , in Verbindung mit einem passenden Kassensystem, bietet Ihnen viele Vorteile bei der Organisation Ihres Unternehmens. Mit der Verwendung moderner Technologien zur Abwicklung von Bezahlvorgängen machen Sie die Kartenzahlung für Ihre Kunden attraktiver. Durch die Ermöglichung des kontaktlosen Bezahlens, bieten Sie den neuesten technischen Standard für die Kaufabwicklung. Ein perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Bezahlsystem funktioniert einfach und erleichtert Ihnen den Arbeitsalltag in vielerlei Hinsicht.

Mit einem digitalen Kassensystem, das mit Terminals zum kontaktlosen Bezahlen arbeitet, gestalten Sie Ihr Geschäftsleben modern. Ihren Kunden ermöglichen Sie die volle Flexibilität. Mit individuellen Lösungen für die Gastronomie, den Einzelhandel oder Dienstleistungen, bietet ein gutes kontaktloses Bezahlsystem die Möglichkeit der vollständigen finanziellen Verwaltung und Organisation innerhalb des Unternehmens. So bleiben Sie mit Ihren Finanzen gut strukturiert. Mit einem Bezahlsystem, auf das Sie sich rundum verlassen können, bleibt Ihnen mehr Zeit für die Beziehungspflege mit Ihren Kunden. Sie erhalten zudem umfassende Tages-, Wochen- und Monatsberichte. Ihr Kassenbuch und Ihre Kasse werden digital.