Wie wichtig ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung?

Jede fünfte Person wird berufsunfähig

Grundsätzlich ist jeder fünfte Mensch aus verschiedenen gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage tatsächlich bis zum Rentenalter zu arbeiten. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass man aus psychischen oder auch aus körperlichen Gründen nicht bis zum Schluss arbeiten kann. Aus diesem Grund sollte man möglichst frühzeitig über eine Berufsunfähigkeitsversicherung nachdenken. Eine Dynamik bei der BU-Absicherung ist grundsätzlich anzuraten, um durch die regelmäßige Anhebung der Berufsunfähigkeitsrente in der Zukunft die Inflationsrate auffangen zu können.

Generell ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung extrem wichtig, weil man ansonsten wahrscheinlich ohne ein Einkommen nicht mehr die anfallenden Lebenshaltungskosten auffangen kann. Schließlich sollte man auf keinen Fall unterschätzen, welche Einschnitte ein Verlust der Arbeitskraft für das weitere Leben bedeuten kann.

Die gesetzliche Erwerbsminderungsrente hilft nur bedingt

Viele Menschen sind auch heute noch der Meinung, dass es durch den Staat eine vernünftige Abscherung gibt. Das ist aber leider nicht mehr der Fall, weil der Gesetzgeber für diese Situation nur noch über eine Erwerbsminderungsrente finanzielle Unterstützung anbietet. Das hat zur Folge, dass man über diese gesetzliche Absicherung nur noch eine volle Erwerbsminderungsrente bekommt, wenn man nicht in der Lage ist irgendeine berufliche Tätigkeit für mindestens drei Stunden am Tag auszuüben. Eine halbe Erwerbsminderungsrente kann man eventuell bekommen, wenn man nur noch in der Lage ist, zwischen drei und sechs Stunden einer Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt nachzugehen. Ein großes Problem bei dieser gesetzlichen Absicherung ist aber, dass es hierbei nicht um die Ausübung des eigentlichen Berufes geht. Denn als Maßstab gilt bei der Erwerbsminderungsrente, ob man in der Lage ist irgendeine berufliche Tätigkeit noch für einen Zeitraum von mindestens drei Stunden oder mehr auszuüben.

Berufsunfähigkeitsversicherung sorgt für Sicherheit

Kommt man also in die Situation, dass man seiner Arbeit dauerhaft nicht mehr nachgehen kann, dann schlägt die Stunde einer BU-Absicherung. Voraussetzung hierfür ist selbstverständlich, dass man bereits vor dem Eintritt einer solchen Berufsunfähigkeit eine entsprechende Versicherung abgeschlossen hat.

Wichtige Punkte rund um den Abschluss einer BU-Versicherung

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass man bereits beim Versicherungsabschluss auf einige wichtige Punkte achtet. Zunächst einmal ist es als Versicherungsnehmer sinnvoll eine solche Absicherung möglichst frühzeitig abzuschließen. Denn im Normalfall verfügt man in jungen Jahren noch über eine gute gesundheitliche Konstitution. Bei bereits vorhandenen gesundheitlichen Problemen wird eine solche BU-Versicherung durch Risikozuschläge deutlich teurer. Alternativ besteht bei solchen Vorerkrankungen teilweise auch die Möglichkeit, diese aus dem Versicherungsschutz herauszunehmen. Das ist aber nicht zu empfehlen, weil man dann im Fall der Berufsunfähigkeit als Folge einer ausgeschlossenen Vorerkrankung keine Berufsunfähigkeitsrente bekommt. Grundsätzlich ist der Monatsbeitrag für eine Berufsunfähigkeitsversicherung im jüngeren Alter auch deutlich niedriger, sodass man sich zum Beispiel auch eine höhere Berufsunfähigkeitsrente leisten kann.