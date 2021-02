Wie wichtig ist Nachhaltigkeit für Unternehmen heute?

Sustainability in der Wirtschaft als Wettbewerbsvorteil

Kluge Unternehmer haben längst auf das steigende Umweltbewusstsein in der Bevölkerung reagiert und umfassend in Nachhaltigkeit investiert. Mittlerweile erkennen immer mehr Geschäftsinhaber und Manager, welche Chancen dieses Thema bietet. Umwelt- und Klimaschutz betrachten sie nicht als lästige Pflicht, sondern als Voraussetzung für höhere Unternehmensgewinne. In vier Bereichen profitieren Betriebe:

Mit nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen können sie ihre Umsätze steigern. Eine wachsende Anzahl an Verbrauchern achtet bei Kaufentscheidungen auf ökologische Aspekte.

Stärken Unternehmen insgesamt ihr grünes Image, werten sie die komplette Marke auf. Auch Investitionen in nachhaltige Betriebsabläufe lohnen sich.

In Zeiten des Fachkräftemangels ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Markenzeichen im Kampf um qualifizierte Bewerber.

In vielen Fällen gehen nachhaltiges Wirtschaften und Einsparungen von Kosten Hand in Hand. Energieeffizienz ist das beste Beispiel.

Zahlreiche Ansätze für Nachhaltigkeit in Firmen

Die konkrete Organisation von Unternehmen differiert, entsprechend unterscheiden sich die Instrumente für ein nachhaltiges Wirtschaften. Ein großer Automobilhersteller muss anders als ein kleiner Dienstleister agieren. Für jede Firma empfiehlt sich im ersten Schritt eine gründliche Nachhaltigkeitsanalyse, bei der Experten den individuellen Optimierungsbedarf feststellen. Grundsätzlich gibt es vielfältige Ansatzpunkte, mit denen Betriebe ihre Umwelt- und Klimabilanz verbessern können. Dazu zählen:

Reduzierung von Abfällen

nachhaltige Prozesse in der Logistik

Energieverbrauch und erneuerbare Energien

CO2-Einsparungen dank Digitalisierung

Abfall vermeiden und Ressourcen schonen: Beispiele

Die Vermeidung von Müll erweist sich in zweifacher Hinsicht als vorteilhaft. Erstens entstehen bei Herstellungsprozessen weniger Schadstoffe, zweitens reduziert sich der Aufwand in der Abfallentsorgung. Professionelle Strategien zur Abfallvermeidung berücksichtigen sämtliche Betriebsabläufe. In der Produktion fragen sich Verantwortliche, ob sie ihre Waren mit weniger Material oder mit mehr Recyclingstoffen fertigen können. Auch bei der Verpackung besteht meist Einsparpotenzial oder die Option, auf Recyclingmaterial umzustellen. Einen wertvollen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz kann auch die Logistik leisten: Unternehmen sollten konsequent Behälter sowie Paletten mieten und auf Einmalprodukte verzichten.

Energieverbrauch senken und in erneuerbare Energien investieren

Die Energie ist ein Feld, auf dem jedes Unternehmen seine Klimabilanz positiver gestalten kann. Priorität liegt bei der Reduzierung des Energieverbrauchs, das betrifft den Strom und die Wärmeenergie. Mögliche Maßnahmen sind unter anderem die Anschaffung energieeffizienter Maschinen und Geräte sowie Investitionen in die Wärmedämmung. Bestenfalls erzeugen Betriebe zusätzlich erneuerbare Energie. Die öffentliche KfW-Bank unterstützt Investitionen in Fotovoltaik, KWK-Anlagen und Co. umfangreich mit Förderkrediten und Zuschüssen . Einen Blick verdienen auch weitere Förderprogramme, zum Beispiel von den Bundesländern und dem Bundeswirtschaftsministerium.

Digitalisierung als Chance für mehr Umweltfreundlichkeit

Die Corona-Krise hat die Digitalisierung der deutschen Wirtschaft schlagartig forciert. Vieles spricht dafür, dass diese Entwicklung dauerhaft anhält. Digitales Wirtschaften ermöglicht Unternehmen beachtliche Kosteneinsparungen, zugleich fördert es den Umwelt- und Klimaschutz. Das Arbeiten aus dem Homeoffice verringert zum Beispiel den Pendlerverkehr, mit Videokonferenzen meiden Teilnehmer die Anreise zu zentralen Treffpunkten. Beides spart im Verkehrsbereich CO2. Auch die Umstellung des Schriftverkehrs auf Softwareprogramme und Benachrichtigungen per E-Mail sind hinsichtlich der Nachhaltigkeit eine sinnvolle Maßnahme. Dadurch verbrauchen Betriebe weniger Papier, der Bedarf an Holz sinkt.

Mit nachhaltigen Konzepten das Unternehmen fit für die Zukunft machen

Experten sind sich einig: Nachhaltigkeit ist das branchenübergreifende Megathema der Wirtschaft. Treiben Unternehmen den Wandel mit Energie und Konsequenz voran, verschaffen sie sich Wettbewerbsvorteile. Zahlreiche Zertifizierungen, internationale Standards und Auszeichnungen wie der Deutsche Nachhaltigkeitspreis für Unternehmen sind eindeutige Indizien für die wachsende Bedeutung des nachhaltigen Wirtschaftens.