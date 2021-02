Den richtigen Kredit finden

Die Konditionen eines Kredits – wichtiger Punkt beim Kreditvergleich

Es ist wichtig, bei der Konfiguration des Kredits auf bestimmte Punkte zu achten . Dazu gehören vor allem der effektive Jahreszinssatz sowie die Zweckgebundenheit und die Konditionen im Allgemeinen. Das macht die Suche nach einem günstigen Kredit natürlich nicht einfacher.

Eine Hilfe kann ein Kreditvergleich wie Smava.de sein. Mit einem Vergleichsportal ist es möglich, zunächst den Verwendungszweck des geplanten Kredits auszuwählen. So sind beispielsweise Ratenkredite für eine freie Verwendung auf dem Vergleichsportal gelistet. Danach ist es möglich, über den Filter auszuwählen, wie lange der Kredit laufen soll und welche Kreditsumme benötigt wird. Zusätzlich fragt der Vergleich einige persönliche Informationen ab. Diese werden benötigt, damit über das Portal individuelle Angebote bei den Banken abgefragt werden können. Somit ist es dann auch möglich, den Wunschkredit zu den angezeigten Konditionen direkt online zu beantragen.

Vergleichsportale für Kredite zeigen die gefundenen Ergebnisse übersichtlich an. Die gefundenen, passenden Kreditangebote sind tabellarisch mit den wichtigsten Details aufgelistet. Hierzu gehören die gesamten Kreditkosten, die über die Laufzeit entstehen, die Höhe der monatlichen Raten sowie der effektive Jahreszins. So hilft ein Kreditvergleich im Internet, einen günstigen Kredit für einen bestimmten Zweck zu finden.

Zweckgebundene und freie Kredite – es gibt Unterschiede und Vorteile

Kreditinstitute bieten viele unterschiedliche Varianten von Krediten an. Im Wesentlichen unterscheiden sich diese in der Laufzeit, der Höhe des Kreditrahmens sowie den Konditionen. Hinzu kommen Kredite, die an bestimmte Verwendungszwecke gebunden sind. Auf den ersten Blick erscheint es erstaunlich, dass unterschiedlich hohe Zinssätze existieren. Dies ergibt jedoch durchaus Sinn. Am Vergleich zwischen Konsum- und Immobilienkredit wird dies deutlich. Der Immobilienkredit bietet in der Regel deutlich niedrigere Zinsen. Dies liegt daran, dass die finanzierte Immobilie selbst als Sicherung des Kredits dient. Beim Konsumkredit kann das Geld jedoch auch für eine Reparatur ausgegeben werden, sodass die Bank im Falle eines Kreditausfalls nicht automatisch Zugriff auf eine Deckung hat.

Grundsätzlich haben zweckgebundene Kredite besser Konditionen. Wer also eine bestimmte Anschaffung plant und dafür einen zweckgebundenen Kredit in Anspruch nehmen kann, sollte davon Gebrauch machen. Dies ist unter anderem hilfreich, um die Dispo-Falle zu vermeiden . Dispo-Kredite gehören bei vielen Girokonten automatisch zur Leistung dazu. Jedoch sind hier hohe Zinssätze alltäglich. Deshalb ist es oftmals sinnvoller, über einen Konsumkredit die Lebenshaltung sicherzustellen . Falls eine größere Anschaffung ansteht, etwa weil die Waschmaschine kaputt ist oder eine Renovierung finanziert werden muss, bietet der Konsumkredit deutlich niedrigere Zinssätze.

Noch wichtiger sind die Konditionen bei langfristigen Krediten, die 20 Jahre oder länger laufen. Dies ist beispielsweise bei den ebenfalls zweckgebundenen Immobilienkrediten der Fall. Hier haben die Kreditkonditionen direkten Einfluss auf die Mietrendite einer vermieteten Eigentumswohnung . Mit einem niedrigen, effektiven Jahreszinssatz steigt die Rendite der Investition. Im schlimmsten Fall macht dies den Unterschied zwischen einer einträglichen Immobilie und einer Fehlinvestition. Deshalb lohnt es sich in allen Fällen, vor der Aufnahme eines Kredits beziehungsweise vor der Entstehung der Kosten, etwas Zeit zu investieren und einen passenden Kredit zu suchen.