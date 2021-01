Fjord-Trends 2021: Welche Trends im neuen Jahr die Wirtschaft prägen

Inwiefern hat Accenture Interactive jetzt in seinen Fjord Trends 2021 analysiert. Für das neue Jahr stellt die Analyse sieben Haupttrends hinsichtlich des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens vor. Neben neuen Arbeitsumgebungen und Flexibilität zählt Kreativität zu den wichtigsten.

Im Anschluss an globale Krisen erfindet sich die Welt regelmäßig neu. Insofern leiten Krisen wie die Corona-Pandemie immer auch eine Ära voller Chancen ein. Eine neue Weltordnung wird geschaffen. Bisher unbekannte Potenziale werden dabei entdeckt. So wie dies für den Einzelnen gilt, trifft es auch auf die Wirtschaft zu. Unternehmen müssen künftig neues Potenzial entschlüsseln.

1. Trend: Lageverschiebung beim Kundenkontakt

Das Jahr 2020 hat verändert, wo und wie man Leidenschaften und Aufgaben nachgeht. Von Arbeits- bis hin zu Einkaufsgewohnheiten haben sich sämtliche Lebensbereiche während der Krise fundamental verschoben. Daraus ergibt sich für Unternehmen eine Verschiebung, was die Kontaktpunkte zu potenziellen Kunden betrifft. Strukturen müssen flexibler werden und Marketing-Tools agiler. Um für Verbraucher attraktiv zu bleiben, ist Flexibilität gefragt. Auch, was die Touchpoints der Costumer Journey sowie Methoden zur Kundenbindung betrifft. Von virtuellen Events bis hin zu digitalen Workshops bieten sich unterschiedliche Ansätze zur Generierung neuer Kontaktpunkte an.

2. Trend: Private Innovationen

Eltern mussten zu Lehrern werden, Schüler zu Nachbarschaftshelfern. Das DIY-Konzept hat in der Krisenzeit eine neue Bedeutung erhalten. Menschen mussten sich im Alltag neu erfinden und haben Innovationen geschaffen, um neue Herausforderungen zu bewältigen. Vor diesem Hintergrund hat sich die bisherige Erwartungshaltung an Unternehmen verändert. Wer selbst innovativ wird, braucht keine fertigen Lösungen mehr. Eher erwarten Verbraucher nach der Krise, dass Unternehmen ihnen die richtigen Rahmenbedingungen für private Innovationen bieten. Digitale Tools werden hierbei eine wichtige Rolle spielen.

3. Trend: Flexible Infrastruktur

Wo, wann und wie man Produkte oder Dienstleistungen in Anspruch nimmt, hat sich während Corona gewandelt. Lockdowns verhinderten den Gang ins Geschäft. Unter den Points of Delight fehlte plötzlich die unmittelbare Kauffreude. Kunden legten die letzten Meter ihrer Costumer Journey plötzlich nicht mehr im Laden zurück. Unternehmen mussten sich mit neuen Points of Delight beschäftigen. Lieferketten mussten überdacht werden. Die physische Infrastruktur veränderte sich. Agilität und Liquidität haben sich bei der Unternehmensorganisation zu unverzichtbaren Notwendigkeiten entwickelt. So vor allem, um rasant auf Veränderungen der Lage reagieren zu können.

4. Trend: Hohe Empathie

Während der Krise war man vor allem eins – nämlich Mensch. Verbraucher nahmen Betriebe nicht mehr als Instanzen wahr, sondern erkannten die Personen dahinter. Das hat die Beziehung und Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunden nachhaltig verändert. Verbraucher wollen künftig genau wissen, wofür Betriebe stehen und welchen Werten sie folgen. Nicht zuletzt auch, weil die Krise auf der ganzen Welt unfaire Strukturen sichtbar gemacht hat. Verbraucher zeigen sich in diesem Kontext empathisch und erwarten Empathie auch von Unternehmen. Letztere werden künftig neue Narrative um ihre Marke aufbauen müssen, um attraktiv zu bleiben. Ihr gesamtes Handeln bewegt sich in Zukunft am besten um wertvolle Schwerpunktthemen.

5. Trend: Spannende Screen-Erlebnisse

Seit Corona verbringt der durchschnittliche Verbraucher deutlich mehr Zeit vor Bildschirmen. Ob es nun um zwischenmenschliche Kontakte oder die Arbeit geht: Digital ist spätestens in der Krise zum neuen Normal geworden. Je länger der Aufenthalt in der digitalen Welt, desto monotoner fühlt sich die Bildschirm-Erfahrung an. Diese Monotonie kann die Kauflust auf Verbraucherseite reduzieren. Unternehmen stehen deshalb vor der Herausforderung, ihre digitale Präsenz zu einem möglichst spannenden Screen-Erlebnis zu machen. Schablonenhafte Tools werden künftig Geschichte sein. Die digitale Erfahrung wird um Zufallselemente angereichert werden, die für Spannung sorgen. Vor allem bei kleineren Unternehmen gibt es in dieser Hinsicht noch viel Nachholbedarf .

6. Trend: Raum für Experimente

In der Krise haben Experimente das Überleben von Unternehmen gesichert. Einheitslösungen hat es im Umgang mit der Pandemie nicht gegeben. Die gesamte Arbeitswelt wurde zu einem Experimentierfeld und wird es auch in den nächsten Jahren bleiben. Ob es nun um Neuland wie Homeoffice oder nie dagewesene Vertriebswege geht.

7. Trend: Löcher füllen

Die Pandemie hat allerorts Verzicht gefordert. Wie in vorausgegangenen Krisen wurde auch in dieser der Sinn bisheriger Gewohnheiten und Rituale hinterfragt. Dabei sind im Leben vieler Menschen große Löcher entstanden. Zahlreiche Bürger sind im Anschluss an die Krise mit der Suche nach neuem Sinn beschäftigt. Genau hierbei können Unternehmen ihre Kunden unterstützen. So zum Beispiel, indem sie auf adäquate Art und Weise entstandene Löcher im Alltag füllen und dadurch neue Sinnhaftigkeit in Aussicht stellen.