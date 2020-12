Wird die Börse unsere neue Lebensversicherung?

Festgeldanlagen haben ihre Attraktivität verloren

In den letzten Jahren haben die herkömmlichen Anlageformen allerdings beständig an Attraktivität verloren. Die Hauptursache dafür liegt in der sinkenden Verzinsung die vor allem durch bestimmte Ereignisse ausgelöst wurden und bis heute anhalten. So ist eine der Hauptursachen die Finanzkrise von 2008 die dafür sorgte das viele Finanzblasen platzen und zum Beispiel Immobilienfonds die eine zu hohe Wertentwicklung versprachen anschließend korrigiert werden mussten. Das gleiche galt dabei dann natürlich auch bei Risiko- und Lebensversicherungen. Auch hier wurden die Renditeaussichten stark nach unten abgewertet.

Doch nicht nur die Finanzkrise hat die Wirtschaft erschüttert. Auch der unterschwellige Handelskrieg zwischen den USA und China, die Streitigkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und der EU und die aktuelle weltweite Situation sorgen für schlechte Aussichten was die langfristige Attraktivität von Kapitalfestanlagen angeht. Das die EU und die USA zudem eine Nullzins- bzw. Negativzinspolitik betreiben sorgt dafür das sogar das Geld auf dem regulären Konto defacto beständig an Wert verliert. Was soll der Ottonormalverbraucher also jetzt machen, wenn er versuchen möchte sein mühsam erspartes attraktiv anzulegen? Die Antwort liegt in der Börse!

Die Börse als Rettung für Anleger?

Tatsächlich kann die Börse eine gute Möglichkeit sein um seine Rücklagen gewinnbringend anzulegen. Was vor allem bei älteren Mitmenschen wahrscheinlich erst einmal für Unbehagen sorgt ist aber weitaus weniger dramatisch wie es sich vielleicht anhört. Das liegt vor allem daran das sich die Finanzwelt durch die Digitalisierung der letzten 20 Jahre grundlegend gewandelt hat. Waren s früher ausschließlich die Banken die auf dem Börsenparkett die Geschäfte gemacht haben so gibt es heute eine ganze Reihe von Anbietern die Kleinanlegern genau das ermöglichen. Kein Wunder also das es mittlerweile für viele Anleger relativ schwierig wird die beste Online-Handelsplattform für die Börse herauszufinden . Der Grund dafür liegt auf der Hand denn in vielen Bereichen die die Börse abdeckt gelingt es erfahrenen Anlegern Gewinne und Renditen zu erzielen wie es bei normalen Festgeldanlagen auch zu Glanzzeiten einfach nicht möglich war.

Ein neuer Markt erfordert die richtige Wahl und Erfahrung

Wer jetzt aber glaubt das man ja einfach mal an der Börse aktiv werden kann und schon kommen die Renditen der liegt völlig daneben. Tatsächlich umfasst die Börse schon längst nicht mehr einfach nur den Handel mit Aktien und Rohstoffen. Mittlerweile werden hier auch zum Beispiel der Forex-Handel und der Handel mit digitalen Währungen angeboten. Und natürlich sind hier jetzt auch Devisengeschäfte für Kleinanleger möglich. Doch auch wenn es eine Vielzahl an neuen und interessanten Investment- und Anlagemöglichkeiten gibt die nun nicht nur Banken, sondern auch Kleinanlegern offenstehen müssen sich potentielle Investoren erst einmal über die jeweilige Materie informieren. Das heißt natürlich zusätzlichen Aufwand denn jemand der bislang sein Erspartes zehn Jahre lang fest angelegt hat musste sich natürlich um nichts kümmern. Nun ist es aber wichtig sich in die Thematik einzuarbeiten, möglichst viele Fachwörter zu kennen und die Abläufe an der Börse zu verstehen. Und auch wenn man “nur” Aktien handelt ist es absolut unerlässlich sich regelmäßig über Politik und Wirtschaftsnachrichten zu informieren um die weitere Kursentwicklung der eigenen Aktien oder Rohstoffe möglichst korrekt einschätzen zu können. Im ersten Moment bedeutet die neue Art der Geldanlage also vor allem mehr Aufwand und zusätzliche Arbeit. In Anbetracht der aktuellen Zinserträge bei Festgeldanlagen ist für viele Sparer dieser Mehraufwand allerdings weitaus weniger problematisch wie zusehen zu müssen, wie das eigene Ersparte auf dem Konto aufgrund von Negativzinsen und Gebühren beständig weniger wird.