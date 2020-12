Investieren Sie sicher in Kryptowährungen

Damit ziehen Krypto-Transaktionen immer mehr Aufmerksamkeit auf sich. Leider sind nicht alle Broker von Kryptowährungen vertrauenswürdig. Denn ein fehlendes Kontrollorgan zieht auch viele Verbrecher an. Deswegen hat die EU ein ausgefeiltes System entwickelt, mit der Plattformen eine Lizenz erwerben können, um Verbrauchern den Handel von Kryptowährungen zu ermöglichen. Auch wenn der europäische Wirtschaftsraum im Hinblick auf Kryptowährungen als unterentwickelt gilt, und nicht mit dem amerikanischen oder asiatischen Markt mithalten kann, war diese Reglementierung bitter nötig.

Vorteile des Handelns auf einem lizenzierten Broker

Die europäischen Kunden von sicheren Krypto-Transaktionen haben von der Reglementierung nur Vorteile. Denn, wenn Sie auf Plattformen handeln, die lizenziert sind, unterstehen diese Unternehmen der europäischen Rechtsprechung. Damit wird den Verbrauchern ein hoher Anlegerschutz gewährt. Außerdem gibt es strenge Regeln und Richtlinien für die europäische Gerichtsbarkeit in Bezug auf den Handel mit Kryptowährungen, die Ein- und Auszahlungsbedingungen und den Schutz des Verbrauchers. Viele verschiedene Kontrollinstanzen sorgen dafür, dass die Online-Broker rechtmäßig mit Ihrem Geld umgehen, es vor einem Bankrott ihrerseits schützen und die versprochenen Dienstleistungen tatsächlich erbringen.

Kriterien und hohe Standards für den Erwerb einer Lizenz

Auch, wenn sich die Anforderungen für die Bewerbung um eine Lizenz in den einzelnen europäischen Ländern geringfügig voneinander unterscheiden, so bilden sie doch einen gemeinsamen Konsens.

Sicherheit: Laut den europäischen Rahmenrichtlinien für Plattformen, die Kryptowährungen anbieten, muss das Vermögen der Kunden auf einem Extra-Konto gelagert werden. Im besten Falle garantiert die Plattform Ihnen, dass Ihr Geld sicher auf einem Treuhandkonto verwaltet wird. So ist es vor einem Bankrott der Firma geschützt. Außerdem garantieren Unternehmen, die sich an diese Richtlinie der EU halten, dass sie Ihr Geld nicht ohne Ihr Einverständnis abheben können. Außerdem darf Ihr Geld nicht verwendet werden, um Schulden bei anderen profitablen Anlegern zu begleichen.

Transparenz: Hand in Hand mit der Sicherheit und der abgesicherten Verwahrung Ihres Vermögens geht die Transparenz. Denn Online-Plattform für sichere Krypto-Transaktionen sind laut EU-Richtlinie dazu verpflichtet, Belege aller Transaktionen und Verfahren bei einer Kontroll- und Aufsichtsbehörde einzureichen. So werden unrechtmäßige Transaktionen sofort entdeckt.

Rechtssicherheit: Entscheiden sich Verbraucher für eine von der EU lizenzierten Krypto-Plattform, so kommt Ihnen eine Gerichtsbarkeit im Sinne des Nutzers zugute. Lizenzierte Online-Broker müssen sich vor den jeweiligen Landesgerichten ihres Firmensitzes verantworten. Nur in wenigen Fällen hat bisher das Gericht gegen den Verbraucher entschieden. Ein Fall vor Gericht kann die lizenzierten Plattformen teuer zu stehen kommen, denn beim Verlieren des Falles oder durch die Aufdeckung von unseriösen Machenschaften wird Ihnen schnell die Lizenz entzogen.

Glaubwürdigkeit: Es ist absichtlich so eingerichtet, dass die EU streng und wählerisch mit der Vergabe von Lizenzen für das Trading von Kryptowährungen vorgeht. Durch strenge Reglementierungen und hartes Durchgreifen soll die Glaubwürdigkeit der ehrlich operierenden Plattformen gestärkt werden.

Woran erkennen Sie einen unseriösen Broker?

Sowohl die Europäische Union, als auch jedes einzelne Land, verfügt über eine Aufsichtsbehörde, bei der alle lizenzierten Kryptowährungen-Broker registriert sind. Bevor Sie sich also dazu entscheiden, dem erstbesten Broker Ihr hart verdientes Geld anzuvertrauen, überprüfen Sie auf der Webseite der Europäischen Union, ob der Broker lizenziert ist. Damit Sie nicht lange suchen müssen, finden Sie auf der Plattform des Brokers eine Lizenznummer, mit der Sie die Echtheit der angegebenen Informationen überprüfen können.

Trauen Sie sich auch, an den Kundenservice um Rat zu fragen. Dann seriöse Plattformen bieten einen Kundenservice an, der Ihnen geduldig bei allen Fragen weiterhilft.

Achten Sie auch auf die Plattform selbst. Sie sollte intuitiv nutzbar sein und nicht Verwirrung stiften. Das hilft Ihnen, den Überblick über Ihre Finanzen zu behalten.

Besonders seriöse Broker bieten außerdem Fortbildungsprogramme, Währungskurse und Hilfestellungen an. Ein solches Angebot zeigt Ihnen, dass der Broker tatsächlich nur das Beste für Ihr Geld im Sinn hat.

Zu guter Letzt sollten Sie unbedingt auf die Gebühren achten. Lesen Sie sich dazu die Nutzungsbedingungen aufmerksam durch. Überprüfen Sie, dass alle Gebühren klar in Zahlen oder Prozent angegeben sind und keine versteckten Kosten auf Sie warten.

Der Handel von Kryptowährungen in verschiedenen Ländern

Insbesondere Bitcoin ist eine beliebte Währung für sichere Krypto-Transaktionen. Auch wenn die nachfolgenden Länder alle zur Europäischen Union gehören, behandeln sie das Thema Kryptowährungen handeln geringfügig unterschiedlich.

In Deutschland ist es z. B. seit letztem Jahr erlaubt, dass auch Banken offiziell die digitalen Vermögenswerte ihrer Kunden verwalten dürfen. Leider sind auf kaum einer deutschen Plattform Zahlungen mit Kryptowährungen bislang möglich. Anders sieht es in Frankreich aus. Große Handelsketten haben hier bereits die Zahlungen von einem Bitcoin-Konto eingeführt. Mit einem E-Wallet, das der richtige Krypto-Broker für Sie verwaltet, können Sie so einfach und schnell bezahlen. In Spanien ist man zwar noch nicht ganz so weit, jedoch ist für nächstes oder übernächstes Jahr ebenfalls die Etablierung von Bitcoin als Zahlungsmittel geplant.