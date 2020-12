Sparen im Haushalt – mehr Geld für Weihnachtsgeschenke

Sparen im Home-Office

In keinem Jahr waren – und sind – so viele Arbeitnehmer im Home-Office tätig wie 2020. Dadurch entfallen zwar Fahrt- und Benzinkosten, dafür fallen andere Kosten an: für Drucker und Druckerzubehör, Heizkosten, Strom und Internet. Sparen Sie also bei Druckerzubehör, indem Sie neben Originalen auch zu kompatiblen Druckerpatronen greifen – hier haben Sie sogar drei Jahre Garantie auf alle Produkte und profitieren von einem Mengenrabatt von bis zu 15 Prozent.

Wer zuhause ein Arbeitszimmer hat, kann zusätzliche Nebenkosten für Miete, Heizung und Strom anteilig von der Steuer absetzen. Unter Umständen gilt dies auch für die Arbeitsmittel, die als Werbungskosten abgesetzt werden können, sofern ein Pauschalbetrag von 1.000 Euro überschritten wird. Vermeiden Sie außerdem, viel Geld für das Restaurant nebenan auszugeben oder durch aufwendiges Kochen in der Mittagspause in Zeitverzug zu geraten. Bereiten Sie sich stattdessen einen schnellen Pausensnack vor oder kochen Sie Ihr Mittagessen bereits am Vortag.

Günstiger einkaufen

In vielen Haushalten sind die größten Ausgaben neben Miete und Nebenkosten die, die beim Wocheneinkauf anfallen. Daher bietet sich dieser auch besonders an, um Kosten einzusparen. Das funktioniert, indem Sie sich an einige einfache Regeln halten: Greifen Sie zu regionalem und saisonalem Obst und Gemüse. Damit schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel, sondern auch die Umwelt, da zusätzlicher Energieverbrauch durch lange Transportwege oder Lagerzeiten entfallen.

Achten Sie zudem auf Rabattaktionen und Angebote: Wenn Sie mehrere Supermärkte in der Nähe haben, kann es sich lohnen, deren Preise in Prospekten zu vergleichen. Sammeln Sie Punkte – insbesondere, wenn diese dazu verwendet werden können, später günstiger einzukaufen. Greifen Sie außerdem vermehrt auf Eigenmarken zurück. Diese sind im Laden oftmals etwas unterhalb des Sichtfeldes platziert und meist deutlich günstiger als Markenprodukte.

Stromkosten sparen

Stromkosten können Sie auf zweierlei Wegen reduzieren: Indem Sie Ihren regulären Verbrauch senken und indem Sie auf einen günstigeren Anbieter zurückgreifen. Den Verbrauch können Sie herunterregeln, indem Sie sich Geräte mit besonders großem Stromhunger einmal näher anschauen, beispielsweise Gefriertruhe und Kühlschrank. Diese verursachen bis zu 20 Prozent des gesamten Stromverbrauches. Stellen Sie die Geräte am besten so an die Wand, dass zwischen Lüftungsschlitzen und Wand noch etwa fünf Zentimeter Abstand bestehen. Dann kann nämlich die Luft besser zirkulieren und es wird weniger Energie für die Kühlung benötigt. Gleiches gilt, wenn die Geräte an einem Ort stehen, an dem es ohnehin relativ kühl ist – im Keller oder im Erdgeschoss beispielsweise.

Außerdem gilt: Ein älteres, günstiges Gerät anzuschaffen, um Geld zu sparen, könnte sich als Milchmädchenrechnung entpuppen. Diese haben im Gegensatz zu Neugeräten nämlich in den meisten Fällen eine niedrige Effizienzklasse – und je höher diese ist, umso deutlicher sich der Stromverbrauch auf lange Sicht reduzieren. Das trifft nicht nur auf Kühlschränke zu, sondern auch auf Router und Telefone.

Unterschätzen Sie zudem nicht, wie viel Strom Ihre Alltagsgeräte im Stand-By-Modus verbrauchen. Auf das Jahr hochgerechnet macht es einen großen Unterschied, Toaster, Wasserkocher und Musikanlagen aus der Steckdose zu ziehen, wenn sie nicht in Gebrauch sind. Wollen Sie Ihren Stromanbieter wechseln, finden Sie über Vergleichsportale schnell den günstigsten Anbieter für Ihre Wohnumgebung. Und Wechseln lohnt sich: Dadurch können jährlich bis zu 500 Euro gespart werden.