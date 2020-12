Wie kleine Unternehmen größere Projekte umsetzen können

Gute Idee für ein Projekt - aber wie finanzieren?

Kleinere Unternehmen müssen intelligent vorgehen, wenn sie ein großes Projekt auf die Beine stellen wollen. Die klassischen Finanzierungsmittel werden hier nicht greifen. Zumeist ist kein freies Kapital im Unternehmen, um ein großes Projekt vorzufinanzieren. Ein großes Projekt mit einem klassischen Betriebsmittelkredit zu finanzieren wird ebenfalls aussichtslos sein. Auch Finanzierungen wie die Auftragsfinanzierung durch den Auftraggeber fällt in der Regel weg. Und auch das Eigenkapital kann meist nicht extra für ein Projekt erhöht werden, weil die Sicherheiten zumeist gar nicht vorhanden sind.

Die Finanzierung von Projekten über eine externe Projektfinanzierung ist aber eine sehr gute Alternative. Dazu wird extra eine Projektgesellschaft gegründet, die einzig und allein die Aufgabe hat, das Projekt zu planen und zu finanzieren und dann auch in der Praxis zu verwirklichen. Weil diese Projektgesellschaft eine wirtschaftlich selbstständige Einheit darstellt, ist das kleine Unternehmen, das das Projekt anstößt, wirtschaftlich überhaupt nicht beteiligt. Oder es hat nur eine kleinen Anteil in das Kapital der extra gegründeten Gesellschaft eingebracht. Der Großteil des Geldes kommt über externe Kapitalgeber herein.

Das sind gerade bei großen Projekten der Infrastruktur etc. oft Banken mit einer Leadbank und weiteren Banken im Konsortium . Auch der Staat und die EU geben oft Fördergelder und sind somit am Projekt beteiligt. Das bedeutet, dass es für das kleine Unternehmen weder ein wirtschaftliches Risiko gibt, noch ein großer Gewinn in Aussicht steht. Es geht häufig eher um die Reputation, ein Projekt realisiert zu haben. Denn alle Kosten und die Finanzierung und Tilgung erfolgen ausschließlich aus den zukünftigen Cash Flow Einnahmen aus dem Projekt. Es ist also wichtig, dass die Sponsoren und Geldgeber an das Projekt und seinen Erfolg glauben.

Crowdfunding bei kleinen Unternehmen auch beliebte Projektfinanzierung

Für bestimmte innovative Projekte, die zu groß für ein kleines Unternehmen wie ein Start-up sind, gibt es auch das Crowdfunding . Hier tragen viele, die an den Erfolg oder den guten Zweck des Projektes glauben, ihren finanziellen Beitrag zum Gelingen bei und bekommen dann auch im Erfolgsfall die Rückzahlung aus dem Ertrag des Projektes. Bei der Risikoverteilung tragen alle, die Geld geben, auch ihren Anteil am Risiko.

Für das kleine Unternehmen, das federführend ist, ist das eine sehr gute Option. Denn wenn das Projekt ein Flop werden sollte, ist das kleine Unternehmen selbst nicht haftbar. Eine Herausforderung ist oft, als kleines Unternehmen alle komplexen Aufgaben eines Projektes in einer Hand zu behalten. Es gibt meist keine extra Abteilungen im Haus, die nicht anders machen, als ein bestimmtes Projekt zu planen und zu koordinieren. Meist muss hier der Chef noch nebenbei auch das größere Projekt "mit bearbeiten" und natürlich alle kompetenten Mitarbeiter des kleinen Unternehmens. In dieser Improvisation liegt aber oft auch der Erfolg, weil es kurze Entscheidungswege gibt.