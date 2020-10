Fonds werden für zusätzliche Altersvorsorge immer beliebter

Mit rechtzeitiger Planung und einer cleveren Anlagestrategie muss das kein Traum bleiben. Insbesondere fondsgebundene Altersvorsorgestrategien werden in diesem Zusammenhang immer beliebter.

Fondssparpläne: Gute Renditen für flexible Früheinsteiger

Fondssparpläne sind leicht zu managen und besonders sinnvoll für Früheinsteiger, die ihr Vermögen über mehrere Jahrzehnte mehren können. So lassen sich auch schwächere Börsen-Phasen getrost aussitzen. Bei Fondssparplänen besteht einerseits die Möglichkeit, in aktiv gemanagte Fonds zu investieren. In diesem Fall wird versucht, den Markt durch ein Übertreffen der Werte eines Vergleichsindex zu schlagen und so besonders gute Renditen zu erzielen. Allerdings sind auch die Gebühren höher, da die Verwaltung des Fonds finanziert werden muss. Interessierte sollten sich daher ein Fonds mit Rabatt -Optionen aussuchen, um unnötige Kosten zu vermeiden. Des Weiteren erweisen sich aktiv gemanagte Fonds hinsichtlich ihrer Renditen nicht selten als weniger erfolgreich als zunächst angenommen. Eine umfassende Beratung und der Vergleich mehrerer Angebote kann hier vor Fehlentscheidungen schützen.

Die günstigere Alternative stellen Indexfonds (ETFs) dar. Diese versuchen nicht, den Markt zu schlagen, sondern die Vergleichsindizes abzubilden. Die Renditen sind zwar etwas geringer, liegen aber dennoch deutlich über denen herkömmlicher Sparmodelle. Bis zu acht Prozent Gewinn können über eine Laufzeit von zwanzig bis dreißig Jahren erreicht werden. Zudem ist das Verlustrisiko aufgrund einer breiten Diversifizierung der Anlage sehr gering, es fallen nur niedrige Gebühren an und es wird kaum ein Verwaltungsaufwand nötig. Automatisierte, flexibel anpassbare und jederzeit kündbare Einzahlungen machen ETFs ebenfalls zu einer interessanten Anlageoption im Hinblick auf den Ruhestand.

Auch die Höhe der Einlagen bleibt den Sparern selbst überlassen. Bereits ab 25 Euro monatlich lassen sich viele Fondssparpläne einrichten. Während wirtschaftlich schwieriger Phasen ist auch ein Pausieren möglich. Ein Nachteil besteht jedoch in der steuerlichen Behandlung der Fonds, da die Abgeltungssteuer bei Auszahlung fällig wird. Dennoch ergeben sich durchaus beachtenswerte Zinseszinseffekte, die sich auch durch die Steuer nicht allzu stark relativieren - insbesondere dann, wenn die Sparpläne lange gehalten werden.

Fondsgebundene Rentenversicherungen: Steuern sparen und bequem Renditen erzielen

Fondsgebundene Rentenversicherungen sind vor allem für all jene Anleger interessant, die sich trotz Teilnahme am Börsengeschehen eine gewisse Grundsicherheit wünschen. Anbieter entsprechender Versicherungen geben ihren Versicherungsnehmern nämlich eine Garantie auf einen gewissen Kapitalanteil. Zudem lassen sich dank Kapitalrückgewähr-Vereinbarungen auch die Hinterbliebenen absichern, sollte der Versicherungsnehmer unerwarteterweise früher versterben.

Gewählt werden kann zwischen einer einmaligen Auszahlung der eingezahlten und investierten Beiträge (inklusive potenziell erzielter Renditen) und einer lebenslangen monatlichen Zusatzrente. Entscheidet man sich für eine Einmalzahlung, werden nur 50 Prozent der Gewinne versteuert. Für die Rentenvariante gelten ebenfalls sehr günstige Steuersätze. Der Nachteil? Viele fondsgebundene Rentenversicherungen arbeiten mit Investments in Indexfonds. Für die Verwaltung jedoch fallen deutlich höhere Kosten an, als nähme man die Einzahlungen schlicht selbst vor. Dafür wiederum ist die fondsgebundene Rentenversicherung eine besonders bequeme Option, da selbst keine Orders platziert oder Anpassungen vorgenommen werden müssen. Eine umfassende Beratung kann vor intransparenten und zu teuren Versicherungsabschlüssen schützen.

Riester-Fondssparen: Ein Plus an Sicherheit

Riester-Fondssparpläne sind besonders für risikoaverse Sparer interessant, die ihre Altersvorsorge frühzeitig angehen möchten. Dabei werden Riester-Beiträge in verschiedene internationale Investmentfonds investiert und die Renditen so aufgebessert. Auch hier bleibt die Auszahlung ihrer eingezahlten Beiträge garantiert – unter anderem durch sichere Anlagestrategien, etwa in Anleihefonds. Anleger sollten ebenfalls unbedingt mehrere Angebote vergleichen, um sich günstige Konditionen zu sichern. Allerdings sind die Systeme üblicherweise flexibel gestaltet, sodass auch ein nachträglicher Wechsel, insbesondere für jüngere Sparer, oft problemlos möglich ist.